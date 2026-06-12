Ceny cegły rozbiórkowej 2026 – ile kosztuje stara cegła?

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Do czego przydaje się cegła rozbiórkowa?

Cegła rozbiórkowa to materiał pozyskiwany podczas rozbiórek starych budynków, kamienic, obiektów przemysłowych oraz zabudowań gospodarczych. Dzięki wysokiej trwałości i charakterystycznemu wyglądowi znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie, jak i aranżacji wnętrz. Wykorzystuje się ją do wykonywania ścian dekoracyjnych, elewacji, ogrodzeń, murków ogrodowych, podjazdów, ścieżek oraz elementów małej architektury. Popularność cegły z odzysku wynika również z jej unikalnej estetyki, która doskonale wpisuje się w styl loftowy, industrialny, rustykalny i vintage.

Cegła pochodząca z rozbiórek jest ceniona za wytrzymałość oraz możliwość ponownego wykorzystania materiału budowlanego, co ogranicza ilość odpadów i pozwala zachować historyczny charakter dawnych budynków. Coraz częściej trafia także do nowoczesnych inwestycji, gdzie stanowi element dekoracyjny podkreślający indywidualny charakter obiektu.

Jakie typy cegły rozbiórkowej wyróżniamy?

Na rynku można spotkać kilka podstawowych rodzajów cegły rozbiórkowej. Najpopularniejsza jest cegła pełna ceramiczna pochodząca ze starych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dużym zainteresowaniem cieszy się również cegła poniemiecka, wyróżniająca się wysoką jakością wykonania i charakterystycznym wyglądem. Dostępna jest także cegła klinkierowa z odzysku, stosowana głównie na elewacjach oraz w ogrodach.

Osobną kategorię stanowią cegły oczyszczone, przygotowane do ponownego murowania lub zastosowań dekoracyjnych. W sprzedaży występują również płytki cięte ze starej cegły, lica ceglane przeznaczone na ściany dekoracyjne oraz cegły szamotowe wykorzystywane przy budowie pieców, kominków i grilli. Rodzaj materiału, jego stan techniczny oraz stopień oczyszczenia mają bezpośredni wpływ na cenę.

Aktualne ceny cegły rozbiórkowej 2026

Cegła pełna z rozbiórki – około 1,00 zł/szt.

Cegła rozbiórkowa oczyszczona – około 1,00–1,50 zł/szt.

Cegła rozbiórkowa standardowa – około 1,50 zł/szt.

Stara cegła z rozbiórki – około 1,60 zł/szt.

Cegła z rozbiórki w dobrym stanie – około 1,70 zł/szt.

Cegła z odzysku selekcjonowana – około 1,80 zł/szt.

Cegła rozbiórkowa czerwona – około 2,00 zł/szt.

Cegła poniemiecka rozbiórkowa – około 2,20 zł/szt.

Cegła zabytkowa z rozbiórki – około 2,20–2,50 zł/szt.

Stara cegła oczyszczona premium – około 2,50 zł/szt.

Cegła szamotowa z rozbiórki – około 5,00–6,00 zł/szt.

Płytki cięte ze starej cegły rozbiórkowej – około 100–140 zł za komplet lub m² w zależności od rodzaju produktu.

O czym pamiętać przy ponownym wykorzystywaniu cegły rozbiórkowej?

Przed ponownym użyciem cegły rozbiórkowej należy dokładnie ocenić jej stan techniczny. Materiał nie powinien posiadać głębokich pęknięć, wykruszeń ani śladów nadmiernego zawilgocenia. Warto również usunąć pozostałości starej zaprawy, co ułatwi późniejsze murowanie i poprawi przyczepność nowych spoin. W przypadku zastosowań konstrukcyjnych należy upewnić się, że cegły spełniają wymagania wytrzymałościowe dla planowanej inwestycji. Staranna selekcja materiału pozwala zachować jego trwałość oraz walory estetyczne przez wiele kolejnych lat.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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