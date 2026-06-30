Murator Remontuje #3: Klejenie i fugowanie płytek w łazience Materiał sponsorowany

Czym są pustaki akustyczne i bloczki akustyczne?

Pustaki akustyczne i bloczki akustyczne to materiały ścienne zaprojektowane z myślą o ograniczaniu przenikania dźwięków pomiędzy pomieszczeniami lub lokalami. Stosuje się je przede wszystkim w budynkach wielorodzinnych, biurowcach, hotelach, szkołach czy domach jednorodzinnych, gdzie wysoka izolacyjność akustyczna przekłada się na większy komfort użytkowania. Dobre właściwości dźwiękochłonne uzyskują dzięki odpowiedniej masie, gęstości oraz konstrukcji materiału.

Najczęściej spotykane są bloczki silikatowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz pustaki keramzytowe przeznaczone do ścian wymagających skutecznego tłumienia hałasu. W zależności od producenta i technologii mogą osiągać izolacyjność akustyczną przekraczającą 50 dB, dzięki czemu dobrze sprawdzają się jako ściany między mieszkaniami czy pokojami hotelowymi.

Czym różnią się pustaki akustyczne od bloczków akustycznych?

Choć nazwy bywają stosowane zamiennie, istnieją między nimi pewne różnice. Bloczki akustyczne są zazwyczaj elementami pełnymi, wykonywanymi głównie z silikatów lub betonu. Ich duża masa własna bardzo skutecznie ogranicza przenikanie dźwięków powietrznych, dlatego często wykorzystuje się je do budowy ścian międzylokalowych.

Pustaki akustyczne mają natomiast wewnętrzną strukturę z komorami lub są wykonywane z lekkich kruszyw, takich jak keramzyt. Dzięki odpowiedniej konstrukcji łączą dobre właściwości akustyczne z mniejszą masą oraz łatwiejszym montażem. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od projektu budynku, wymaganej izolacyjności oraz parametrów konstrukcyjnych ściany.

Ceny pustaków akustycznych i bloczków akustycznych 2026

Bloczek silikatowy akustyczny 8 cm – około 5,00 zł/szt.Bloczek silikatowy akustyczny 12 cm – około 8,00 zł/szt.

Bloczek silikatowy akustyczny 18 cm – około 10,00 zł/szt.

Bloczek silikatowy akustyczny 24 cm – około 13,00 zł/szt.

Bloczek silikatowy klasy akustycznej 18 cm, klasa 15 – około 10,00 zł/szt.

Bloczek silikatowy klasy akustycznej 18 cm, klasa 20 – około 12,50 zł/szt.

Bloczek silikatowy klasy akustycznej 24 cm, klasa 20 – około 14,50 zł/szt.

Pustak keramzytowy akustyczny 10 cm – około 12,00 zł/szt.

Pustak keramzytowy akustyczny 12 cm – około 14,00 zł/szt.

Pustak keramzytowy akustyczny 15 cm – około 16,50 zł/szt.

Pustak keramzytowy akustyczny 18 cm – około 19,00 zł/szt.

Jak wybrać dobre pustaki akustyczne i bloczki akustyczne?

Przy wyborze materiałów warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na deklarowaną izolacyjność akustyczną, gęstość, wytrzymałość na ściskanie oraz zgodność z wymaganiami projektu budowlanego. Równie ważna jest jakość wykonania ściany – nawet najlepsze bloczki nie zapewnią oczekiwanej ochrony przed hałasem, jeśli popełnione zostaną błędy podczas murowania lub wykonania połączeń z innymi elementami konstrukcji. Warto również uwzględnić ciężar materiału, łatwość montażu oraz dostępność elementów systemowych.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20