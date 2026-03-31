Koszt budowy ścian domu 2026 – aktualne ceny za m². Porównanie materiałów

Murator Remontuje: Q&A, Arbet Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Z jakich materiałów budować ściany domu w 2026 roku?

Do budowy ścian domu w 2026 roku najchętniej stosuje się technologie murowane, które dominują na polskim rynku ze względu na trwałość i dostępność. Najpopularniejsze są bloczki z betonu komórkowego (gazobeton), pustaki ceramiczne poryzowane, bloczki silikatowe, keramzytobeton oraz tradycyjna cegła. Coraz częściej inwestorzy sięgają też po rozwiązania prefabrykowane lub szkielet drewniany, zwłaszcza gdy liczy się czas realizacji i niższa masa konstrukcji. Każdy materiał ma swoje parametry izolacyjne, nośność i sposób montażu, co wpływa na ostateczny koszt oraz komfort użytkowania domu.

Różnice między materiałami są znaczące. Beton komórkowy wyróżnia się niską gęstością, doskonałą izolacyjnością termiczną i szybkim montażem, ale wymaga starannego zabezpieczenia przed wilgocią. Pustaki ceramiczne oferują wysoką wytrzymałość mechaniczną, dobrą akustykę i odporność na ogień, jednak są cięższe i dłużej schną. Keramzytobeton zapewnia świetną izolację akustyczną i termiczną przy mniejszej masie niż cegła pełna. Konstrukcje szkieletowe drewniane lub płyty SIP pozwalają na błyskawiczną budowę i niższe koszty, ale wymagają precyzyjnej impregnacji oraz dodatkowej warstwy ocieplenia. Wybór zależy od projektu, lokalizacji i priorytetów – od energooszczędności po tempo prac.

Koszt budowy ścian domu 2026 – różne materiały

Koszt budowy ściany nośnej z bloczków betonu komórkowego H+H 24 cm wynosi 170–250 zł/m².

Koszt budowy ściany działowej z bloczków betonu komórkowego H+H 12 cm wynosi 90–140 zł/m².

Koszt budowy ściany nośnej z bloczków betonu komórkowego Ytong Energo+ 36,5 cm wynosi 240–320 zł/m².

Koszt budowy ściany nośnej z pustaków ceramicznych Porotherm 25 cm (dwuwarstwowa) wynosi 150–270 zł/m².

Koszt budowy ściany jednowarstwowej z pustaków ceramicznych poryzowanych Porotherm 44 cm wynosi 250–350 zł/m².

Koszt budowy ściany jednowarstwowej z pustaków ceramicznych poryzowanych Porotherm D 36,5 cm z wełną mineralną wynosi 300–550 zł/m².

Koszt budowy ściany zewnętrznej z prefabrykatów keramzytowych wynosi około 180 zł/m².

Koszt budowy ściany nośnej z bloczków betonu komórkowego SOLBET IDEAL 42 cm (jednowarstwowa) wynosi 280–380 zł/m².

Koszt budowy ściany nośnej z pustaków ceramicznych KERAM 19 cm (warstwa nośna dwuwarstwowa) wynosi 130–220 zł/m².

Koszt budowy ściany z bloczków silikatowych 18 cm wynosi 140–230 zł/m².

Koszt budowy ściany nośnej z betonu komórkowego w technologii jednowarstwowej 42 cm z zaprawą wynosi 270–360 zł/m².

Koszt budowy ściany w konstrukcji szkieletowej drewnianej z wypełnieniem izolacyjnym wynosi 200–400 zł/m².

Na co zwrócić uwagę przy budowie ścian domu?

Przy budowie ścian domu w 2026 roku kluczowe jest nie tylko wybranie materiału, ale też sprawdzenie parametrów termicznych (współczynnik U), nośności oraz kompatybilności z izolacją i elewacją. Zwróć uwagę na jakość zaprawy lub kleju, precyzję wykonania nadproży i wieńców oraz ochronę przed wilgocią – szczególnie w przypadku betonu komórkowego. Warto porównać oferty ekip murarskich, uwzględnić koszty transportu materiałów oraz ewentualne różnice regionalne. Dobrze jest też skonsultować projekt z architektem lub kierownikiem budowy, aby uniknąć błędów, które mogą podnieść koszty lub obniżyć trwałość konstrukcji. Staranny wybór i nadzór na tym etapie pozwolą zaoszczędzić na ogrzewaniu i remontach w przyszłości.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

20