Izolacyjność akustyczna ścian działowych

Im wyższy wskaźnik izolacyjności akustycznej ścian tym lepiej. Większy bowiem będzie wówczas komfort mieszkania. Najlepszym sposobem, żeby ściany dobrze izolowały przed przenikaniem dźwięków, to zbudować je z ciężkich materiałów. Najlepsze pod tym względem są więc mury z cegieł pełnych, szczególnie klinkierowych lub silikatowych.

Najlżejsze ściany – szkieletowe, swą izolacyjność akustyczną zawdzięczają nie masie, a specyficznej konstrukcji i grubości poszycia. Aby dorównały innym ścianom muszą być wypełnione płytami lub matami z wełny mineralnej o gęstości około 50 kg/m3. Muszą być tak dobrane, żeby nie wypełniały na szerokość całego profilu nośnego ścianki.

Przykładowo, gdy profil CW ma szerokość 10 cm, wełna powinna być o 1 cm węższa. Nie może bowiem z jednej strony stykać się z okładziną gipsowo-kartonową lub gipsowo-włóknową.

O izolacyjności ścian szkieletowych decyduje również ich grubość – im większa tym lepiej - oraz sposób montażu. Profile muszą być oddzielone od stropu, podłogi i innych ścian taśmą izolacyjną z konglomeratu gumowego. Między okładziną, a podłogą oraz sufitem musi być pozostawiona kilkudziesięciomilimetrowa szczelina wypełniona kitem akrylowym. Akrylem trzeba też wykańczać styki płyt z sąsiednimi ścianami. Bardzo dokładnego uszczelnienia wymagają także wszelkie przejścia instalacji prostopadle przez ścianę.

Przeczytaj też: Izolacja od dźwięków powietrznych i od dźwięków uderzeniowych - komfort akustyczny

Ognioodporność ścian działowych

Ściany murowane z ceramiki, silikatów, betonu komórkowego lub keramzytobetonu są odporne na ogień i w wyniku pożaru nie stanie im się większa krzywda.

Ściany gipsowe lub szkieletowe z okładziną z g-k też są wytrzymałe, o ile ta nie jest zbyt cienka. Najlepiej wykonać ją z płyt montowanych podwójnie, by obudowa taka miała minimum 24 mm grubości. Im więcej tym lepiej, ale nie koniecznie opłacalnie. Gips w kontakcie z ogniem ulega dehydratyzacji, w konsekwencji czego rozpada się. Im grubsza okładzina, tym proces ten będzie trwał dłużej.

Bezpieczeństwo pożarowe zwiększy zastosowanie płyt typu F lub DF – które są wzmocnione włóknem szklanym lub płyt gipsowo-włóknowych. Ognioodporność ścian szkieletowych zwiększa też wełna mineralna, pełniąca w nich funkcję izolacji akustycznej.

Najmniej odporne na działanie płomieni są szkieletowe ściany o konstrukcji drewnianej, obite boazerią.

Nośność ścian działowych

W przypadku ścian działowych ich nośność ma znaczenie wyłącznie przy zawieszaniu ciężkich przedmiotów. Murowane ściany z materiałów pełnych są do tego idealne. Można na nich zawieszać nawet bardzo ciężkie regały lub urządzenia za pomocą dosyć prostych łączników (wkręty z plastikowymi kołkami).

Ściany z pustaków lub elementów gazobetonowych też są wystarczająco nośne, ale cięższe przedmioty wymagają zawieszenia na specjalnych łącznikach.

Ściany szkieletowe mają pod tym względem znacznie gorsze właściwości. Mogą na nich zawisnąć przedmioty o wadze do 30 kg. Pod wszystkie cięższe trzeba przygotowywać wcześniej specjalne wzmocnienie konstrukcji.

Przeczytaj też: Zasady murowania, dobór zaprawy

Odporność na wilgoć

Ściany murowane, z wyjątkiem ścian z nieimpregnowanych płytek gipsowych, są odporne na wilgoć. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań, by ściany takie oddzielały kuchnie lub łazienki od innych.

Ściany szkieletowe z okładziną ze zwykłych płyt g-k nie nadają się do pomieszczeń mokrych, czyli takich gdzie wilgotność powietrza może przekroczyć 70%. Pod nadmiarem wilgoci ulegają wypaczeniu.

W kuchniach, pralniach lub łazienkach powinny więc być stosowane płyty impregnowane, płyty gipsowo-włóknowe, a najlepsze będą płyty cementowo-włóknowe.

Ściany działowe odporne na uszkodzenia

Same mury są odporne na różne uszkodzenia mechaniczne, które mogą nastąpić w trakcie użytkowania domu. Niszczy się jedynie tynk którym są zazwyczaj pokryte. Najmniej odporne na przypadkowe uszkodzenie są płyty gipsowo-kartonowe, którymi obłożona jest konstrukcja ścian szkieletowych. Nawet lekkie uderzenie twardym, kanciastym przedmiotem pozostawia wyraźne wgłębienie. Dlatego warto zlecić wykonanie okładzin z płyt g-k o podwyższonej twardości lub z płyt cementowo-włóknowych.

Jakie ściany działowe zbuduje się szybko?

Murowanie ścian jest proste, a fachowców w tej dziedzinie nie brakuje. Mimo wszystko jest to jednak praca dosyć ciężka i niezbyt czysta.

Szybciej i wygodniej wznosi się działowe ściany szkieletowe. Jednak poprawne wykonanie takich przegród wymaga troszkę większych umiejętności i łatwiej tu o błędy.

Których ścian nie trzeba tynkować?

Ściany działowe z ceramiki tradycyjnej lub poryzowanej i betonu komórkowego trzeba tynkować.

Silikaty nie zawsze tego wymagają. Są bowiem na tyle równe i estetyczne, że zrobione z nich mury można pozostawić bez tynku. Trzeba je wówczas pomalować farbą lub bezbarwnym impregnatem, który zabezpieczy je przed nadmiernym brudzeniem i ułatwi czyszczenie.

Żadne wykończenie nie jest konieczne przy równo i starannie wymurowanych ścianach klinkierowych.

Z reguły nie tynkuje się ścian szkieletowych. Szczeliny między płytami gipsowymi lub gipsowo-kartonowymi wypełnia się masą szpachlową. Po tym zabiegu ściana wymaga jedynie zagruntowania i można ją malować lub tapetować. Wykończenie jest więc szybkie i tanie.

Przeczytaj też: Tynki i gładzie do wykańczania ścian wewnętrznych - rodzaje i zasady nakładania

Wygodne do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych

Kable telefoniczne, przewody wysokiego napięcia i inne przewody instalacyjne, mogą iść na zewnątrz ścian murowanych (podtynkowo) lub wewnątrz wykutych w nich bruzd. Ściany szkieletowe okazują się tu znacznie lepsze. Przewody mogą być z łatwością umieszczone między profilami rusztu. Pozostają wówczas niewidoczne, a gdy zajdzie konieczność naprawy, prościej jest zdemontować płytę niż rozkuwać mur.

Więcej o prowadzeniu przewodów instalacyjnych w ścianach znajdziesz w artykule: Przewody i rury w ścianach - poznaj zasady wykonywania bruzd

Podatne na pomysły architekta

Ściany działowe nie muszą być banalne. Dążąc do oryginalności można im nadać zakrzywiony kształt lub przeprowadzić po skosie. Czy wszystkie materiały są jednakowo wdzięczne do takich budowlanych ekstrawagancji. Tę konkurencje wygrywają ściany szkieletowe.

Szkielet stalowy można skierować pod dowolnym kątem względem ścian zewnętrznych. Profile UW, po odpowiednim nacięciu można tak uformować, by linia ściany była łukowa lub wręcz falista. Poszycie można wówczas zrobić ze specjalnych elastycznych płyt g-k, przeznaczonych do gięcia na sucho.

Oczywiście da się zrobić podobne ściany w technologii murowej, lecz jest to o wiele bardziej pracochłonne.

Przeczytaj też: Ściana działowa z różnych materiałów. Ścianki działowe murowane, szklane, szkieletowe

