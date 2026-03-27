Ściana działowa jest przeznaczone do wydzielania osobnych pomieszczeń w obrębie danej kondygnacji domu. Nie przenosi obciążeń pochodzących od innych elementów konstrukcji. Ścianę działową można swobodnie przestawić w inne miejsce albo w razie potrzeby usunąć. Materiał, z którego zbudujemy ściany działowe, możemy wybrać dowolnie, niezależnie od tego, z czego są zbudowane ściany nośne. W domu z ceramiki ścianki działowe mogą być np. z betonu komórkowego albo szkieletowe. Ponadto do wyboru mamy jeszcze elementy murowe silikatowe, betonowe, gipsowe oraz szklane. Każdy z tych materiałów ma określone właściwości. Ścianki działowe zbudowane z nich będą różnić się parametrami użytkowymi. Zobaczmy charakterystyki poszczególnych rodzajów ścian działowych, ich zalety i wady.

Jakie ścianki działowe można zbudować

Ze względu na materiał mamy do wyboru następujące ścianki działowe:

ceramiczne,

z betonu komórkowego,

silikatowe,

gipsowe,

szkieletowe,

szklane.

Ściana działowa z ceramiki

Do zbudowania ściany działowej można wykorzystać wiele elementów murowych: pustaki, dziurawki, kratówki, cegły pełne, klinkierowe, elewacyjne. Z takich materiałów można zbudować ciężkie (100-250 kg), solidne ściany działowe o grubości 8-12 cm, dużej ognioodporności i izolacyjności akustycznej. Najlepiej izolują cegły pełne. Ściany z ceramiki zwykle pokrywa się tynkiem. Ściana działowa wymurowana z cegieł pełnych, klinkierowych albo elewacyjnych o ładnym wykończeniu spoin stanowi dekorację wnętrza.

Pustaki ceramiczne mają dużą wytrzymałość mechaniczną, materiały pełne jeszcze większą. Wielu inwestorów zwraca uwagę na kłopot z wieszaniem ciężkich przedmiotów, np. szafek na ścianach z pustaków. Można to robić bezpiecznie, jeśli zachowa się 2 zasady:

należy zastosować kołki z rozszerzającą się strefą rozporową, które dobrze kotwią się w pustkach,

do wiercenia otworów nie można używać udaru, żeby nie naruszyć struktury ceramiki.

Mając ściany działowe z ceramiki, trzeba uważać podczas wykonywania bruzd pod instalacje. Najlepiej wycinać je bruzdownicą lub wiertarką z dłutem.

Do wieszania przedmiotów na ścianach z pustaków ceramicznych trzeba używać kołków z rozszerzającą się strefą rozporową

Ściana działowa z betonu komórkowego

Do wznoszenia ścian działowych stosuje się bloczki betonowe lub płytki o grubości 8-12 cm. Z płytek o grubości 6 cm można zbudować bardzo lekką ścianę działową. Płytki mają duże wymiary, więc można szybko wznieść mur. Beton komórkowy jest powszechnie stosowany na ściany działowe, łatwo się z niego muruje, łatwo go obrabia, np. robi bruzdy pod instalacje.

Ściana działowa z betonu komórkowego jest znacznie lżejsza od ceramicznej lub silikatowej – waży 80-130 kg. Nieco gorzej izoluje akustycznie, ale spełnia obowiązujące wymogi. Beton komórkowy jest materiałem niepalnym.

Ściana działowa z betonu komórkowego ma dobre parametry użytkowe

Ściana działowa silikatowa

Taką ścianę działową można zbudować z cegieł pełnych lub bloczków drążonych. Będzie mieć grubość od 6,5 do 15 cm. Silikaty, zwłaszcza pełne, to bardzo ciężkie materiały. Mur może ważyć 200-280 kg/m2. Dzięki dużej gęstości silikaty stanowią bardzo dobrą przegrodę akustyczną. Jeśli chcemy oddzielić pokój osoby grającej na instrumencie muzycznym, warto sięgnąć po ten materiał do budowy ściany działowej. Z podobnych względów ściana działowa z bloczków silikatowych stanowi dobrą przegrodę chroniącą przed ogniem.

Silikaty są twarde i trudne w obróbce. Żeby uniknąć kłopotów z bruzdowaniem, producenci oferują do budowy ścian działowych bloczki z drążonymi przewodami pod instalacje. Za to bez problemów uniosą najcięższe elementy na nich zawieszone. Jednak do wiercenia otworów trzeba użyć udaru. Zaletą silikatów jest dokładność i gładkość elementów. Estetycznie wzniesiona ściana działowa nie musi być tynkowana, wystarczy pokryć ją gładzią.

Ścianka działowa gipsowa

Taką ścianę działową można wznieść z bloczków o grubości 8-12 cm. Ich wielką zaletą jest duży rozmiar, np. 50 x 66 cm, dzięki czemu ściany szybko się wznosi (na 1 m2 muru potrzeba tylko 3 bloczki). Ścianka działowa z gipsu jest bardzo lekka – waży 55-90 kg. Ten wariant można zastosować podczas remontu starego domu, gdy chcemy postawić ścianę działową na stropie o nieznanej nośności. Choć gips jest materiałem higroskopijnym, w pomieszczeniach wilgotnych można zastosować płytki impregnowane hydrofobowo (zielone). Ściany działowe z gipsu charakteryzuje wysoka ognioodporność (dla ścian o grubości 8 cm wynosi 180 min - EI 180). Ściany z bloczków gipsowych stanowią również dobrą przegrodę akustyczną.

Z elementów gipsowych łatwo i szybko się muruje. Można je bez problemów docinać. Ścianka działowa gipsowa stawia pewne wymagania w kwestii wieszania na niej ciężkich przedmiotów (powyżej 40 kg). W takie sytuacji należy zastosować długie wkręty przechodzące przez całą ścianę i z drugiej strony zabezpieczyć je przed wyrwaniem stalową płytką. Do ścianek działowych gipsowych należy stosować kotwy i wkręty odporne na korozję.

Ściana działowa z płyt gipsowych jest bardzo gładka, nie trzeba jej tynkować – wystarczy cienka warstwa gładzi.

Ściany działowe szkieletowe to element nie tylko domów szkieletowych. Stosuje się je też w domach murowanych

Ściana działowa szkieletowa

Szkieletowe ściany działowe buduje się także w domach murowanych. To najlżejszy rodzaj ściany działowej (waży 20-25 kg). Wznosi się ją na stelażu metalowym lub drewnianym. We wnętrzu ściany szkieletowej umieszcza się wełnę mineralną w matach lub płytach. Do wykończenia powierzchni najczęściej używa się płyt gipsowo-kartonowych, które można w dowolny sposób wykończyć. To bardzo prosty i tani sposób na ściany działowe, które można zbudować w dowolnym momencie. Często wykorzystuje się je w sytuacjach remontowych, ponieważ nie obciążają zbytnio stropu.

Do obłożenia takiej ściany działowej można wykorzystać też inne płyty budowlane, np. płyty OSB, gipsowo-włóknowe albo gipsowo-kartonowe o podwyższonych właściwościach, np. twardsze, o większej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Stosując specjalne płyty, można też zbudować ściany o zwiększonej ognioodporności lub izolacyjności akustycznej. W niektórych rozwiązaniach konieczna jest podwójna warstwa płyt.

Na standardowej ścianie szkieletowej można wieszać przedmioty o wadze do 30 kg. Jeśli ma ona dźwigać większe ciężary, należy zastosować np. płyty gipsowo-włóknowe albo OSB, albo też zrobić podwójne poszycie.

Wadą ścian szkieletowych obłożonych płytami jest możliwość pojawienia się pęknięć na ich stykach. Żeby temu zapobiec, producenci opracowują specjalne rozwiązania i materiały wykonawcze. Ważna jest jednak również wykwalifikowana ekipa montująca ściany.

Z luksferów buduje się dekoracyjne ściany wydzielające część pomieszczenia

Ściana działowa szklana

Szklana ściana działowa ma charakter dekoracyjny. Może stanowić pełną przegrodę albo tylko półściankę. Ściana działowa z elementów szklanych może posłużyć do wydzielenia części przestrzeni, np. klatki schodowej albo w łazience, salonie, jadalni. Zwykle jest wyeksponowana w aranżacji wnętrza.

Lekką ściankę działową można zbudować z cegieł, pustaków szklanych (luksferów). Jej waga wynosi 70-90 kg/m2. Z elementów szklanych wznosi się ściany na 2 sposoby:

mocowane w stelażu,

murowane.

Najczęściej stosuje się tę drugą technologię. Pozwala ona wznosić ścianki nie tylko proste, ale także łukowe. Elementy szklane mogą być przezroczyste, kolorowe, z bąbelkami powietrza w środku, podświetlane diodami itp. Spoiny między nimi wypełnia się szeroką fugą, która dopełnia kompozycję. Jeśli chcemy coś lekkiego na niej zawiesić, mocowanie zakotwią się w spoinie.

