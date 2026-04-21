Czym jest stan zerowy budynku?

Stan zerowy budynku, potocznie nazywany „stanem zero”, to pierwszy etap właściwej budowy domu, w którym obiekt zostaje doprowadzony do poziomu terenu (tzw. poziomu zero).

Oznacza to wykonanie całej części podziemnej konstrukcji - od fundamentów po przygotowanie podłogi na gruncie. Po jego zakończeniu budynek „siedzi” już stabilnie na działce, a dalsze prace (ściany nadziemia) można prowadzić bez ryzyka osiadania.

Stan zerowy obejmuje nie tylko fundamenty, ale także izolacje przeciwwilgociowe, przepusty instalacyjne oraz zasypanie wykopów. Jest to moment, w którym inwestorzy często robią przerwę na zimę, ponieważ budynek jest już zabezpieczony. Jak podkreślają eksperci, stan zerowy to podstawa trwałości całej inwestycji - błędy na tym etapie są najdroższe w naprawie.

Etapy wykonywania fundamentów i stanu zerowego

Budowa fundamentów i stanu zerowego przebiega etapowo, co pozwala na dokładną kontrolę jakości. Zaczyna się od prac przygotowawczych: geodeta wytycza obrys budynku, a następnie wykonuje się roboty ziemne - usunięcie humusu (warstwy urodzajnej ziemi) oraz wykopy pod fundamenty z wywozem gruntu. Kolejny krok to podkład betonowy (tzw. chudziak), zbrojenie i szalowanie ław lub stóp fundamentowych, a następnie wylanie betonu. Przy domach z piwnicą buduje się ściany fundamentowe i strop nad piwnicą.

Po stwardnieniu betonu następuje izolacja fundamentów - pozioma i pionowa przeciwwilgociowa oraz cieplna (do linii przemarzania gruntu). Następnie wykonuje się zasypanie wykopów z zagęszczeniem, podkłady pod posadzki na gruncie (piasek + beton) oraz rozprowadza instalacje stanu zero (poziome odcinki kanalizacji i wyprowadzenie przyłączy). Na końcu - ewentualne schody zewnętrzne lub podesty. Całość przy standardowych warunkach gruntowych trwa zwykle 2–4 tygodnie. Każdy etap wymaga precyzji, bo fundamenty przenoszą obciążenia całej konstrukcji

Ile kosztuje budowa fundamentów i stanu zerowego w 2026 roku?

Poniższe ceny dotyczą domu jednorodzinnego bez piwnicy o powierzchni zabudowy ok. 100–150 m², w standardowych warunkach gruntowych (niski poziom wód, stabilne podłoże). W przypadku płyty fundamentowej, piwnicy lub trudnego gruntu koszty rosną nawet o 30–50%.Kwoty zostały podane na podstawie oficjalnych cenników i analiz branżowych.

Koszt poszczególnych etapów:

Roboty ziemne i wytyczenie budynku (wykopy, usunięcie humusu, geodeta): wliczone w całość fundamentów; robocizna mechaniczna to ok. 200–260 zł/h za koparko-ładowarkę.

(wykopy, usunięcie humusu, geodeta): wliczone w całość fundamentów; robocizna mechaniczna to ok. 200–260 zł/h za koparko-ładowarkę. Wykonanie ław fundamentowych (zbrojenie, szalowanie, beton C20/25 + podkład chudy): średnio 460 zł/m² (robocizna + materiały). Alternatywnie w widełkach 300–440 zł/m² (ławy) lub 240–300 zł/m².

(zbrojenie, szalowanie, beton C20/25 + podkład chudy): średnio 460 zł/m² (robocizna + materiały). Alternatywnie w widełkach 300–440 zł/m² (ławy) lub 240–300 zł/m². Ściany fundamentowe (bloczki betonowe, zaprawa): 161 zł/m² (robocizna + materiały).

(bloczki betonowe, zaprawa): 161 zł/m² (robocizna + materiały). Izolacja fundamentów (przeciwwilgociowa + cieplna, pozioma i pionowa): 198 zł/m² (materiały + robocizna).

(przeciwwilgociowa + cieplna, pozioma i pionowa): 198 zł/m² (materiały + robocizna). Płyta fundamentowa (alternatywa dla ław, z izolacją): 500–700 zł/m², a przy podwyższonym standardzie (ocieplenie, ogrzewanie podłogowe) nawet do 1000 zł/m².

(alternatywa dla ław, z izolacją): 500–700 zł/m², a przy podwyższonym standardzie (ocieplenie, ogrzewanie podłogowe) nawet do 1000 zł/m². Dodatkowe koszty: geotechnika (do 3000 zł za całość), transport gruntu czy wymiana podłoża - te pozycje mogą dodać 10–20 tys. zł.

Całkowity koszt fundamentów plus stan zerowy w 2026 roku

Dla typowego domu jednorodzinnego o powierzchni 100 m² stan zerowy (fundamenty + wszystkie prace do poziomu zero) wynosi 46 200 - 69 200 zł (8–12% całkowitego kosztu budowy domu). Przy powierzchni zabudowy 120–150 m² kwota rośnie do 66 000 - 126 000 zł w zależności od technologii (ławy tańsze, płyta droższa). Dane ekspertów potwierdzają, że w standardzie murowanym bez piwnicy realnie zamkniemy się w 50 000 - 90 000 zł.

Ceny te obejmują robociznę z materiałem i są wyższe o ok. 1–2% r/r w porównaniu z 2025 rokiem (głównie przez robociznę). W regionach metropolii (Mazowsze, Śląsk) dolicz ok. 10–20% więcej, na wschodzie i południu - nieco mniej.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

