Wiele krzewów ozdobnych rosnących w ogrodach wymaga systematycznego, corocznego cięcia. Poprawnie przycięte krzewy są zdrowsze, mocniejsze i mają większe szanse na obfite kwitnienie w kolejnych sezonach. A jak to wygląda w przypadku hortensji ogrodowej? Jak i kiedy przycina się krzewy hortensji ogrodowej?

Na czym polega cięcie hortensji ogrodowej?

Hortensja ogrodowa wymaga cięcia, ale w niewielkim stopniu. Cięcie hortensji ogrodowej polega praktycznie na oczyszczeniu krzewu ze starych pędów, które w poprzednim sezonie obumarły albo zmarzły zimą.

Hortensje ogrodowe należą do grupy roślin, które nie wymagają corocznego cięcia pielęgnacyjnego, ale warto to robić, bo polepsza to kondycję rośliny - wycinając pędy martwe, chore czy złamane, umożliwiamy rozwój nowych pędów.

Przycinanie hortensji ogrodowej powinno być umiarkowane - zbyt mocne cięcie może zniszczyć pąki kwiatowe, co sprawi, że roślina nie będzie kwitła w kolejnym sezonie.

Na co uważać podczas cięcia hortensji ogrodowej po zimie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba wiedzieć, że hortensje ogrodowe tworzą kwiaty na pędach zeszłorocznych (pąki kwiatowe zawiązują się już w sierpniu), co oznacza, że na początku roku krzewy mają już pąki z zawiązkami kwiatów. Dlatego po zimie nie należy krzewów hortensji intensywnie przycinać, bowiem wtedy możemy usunąć pędy z zawiązanymi już pąkami, co skutkować może dużo słabszym kwitnieniem albo nawet brakiem kwitnienia w danym roku.

Zobacz galerię zdjęć: Hortensja ogrodowa

24

Warto wiedzieć Dla hortensji ogrodowej bardzo niebezpieczne są przymrozki wiosenne. Dlatego przed zapowiadanymi przymrozkami warto owinąć krzew agrowłókniną lub matą owczą, albo nawet nakryć kartonem.

Kiedy wykonać cięcie hortensji ogrodowej?

Cięcie hortensji ogrodowej wykonuje się wczesną wiosną, jeszcze przed ruszeniem wegetacji, ale gdy widać już pąki na pędach. Zazwyczaj termin cięcia hortensji ogrodowych przypada na okres od połowy marca do końca kwietnia.

Przeczytaj też: Hortensja w doniczce do domu i na balkon. Jak dbać o hortensję w doniczce?

Jak przyciąć hortensję ogrodową na wiosnę?

Cięcie hortensji ogrodowej, w przeciwieństwie np. do cięcia hortensji bukietowej, jest praktycznie jedynie kosmetyczne. Hortensje ogrodowe przycina się tylko w niewielkim stopniu.

Wiosną trzeba jedynie usunąć pędy chore, bardzo cienkie, martwe (przemarznięte, uschnięte) i uszkodzone (np. nadłamane, połamane). Martwe pędy zazwyczaj mają jasny kolor, wyraźnie odróżniający się od brązowego koloru pędów żywych, nie mają też żywych pąków.

Na krzewie pozostawiamy natomiast wszystkie pędy, na których widać żywe pąki. Jeśli pędy mają przemarznięte wierzchołki, należy je przyciąć do pierwszej pary zielonych pąków. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy pęd jest martwy, lepiej poczekać do maja - wtedy będzie wiadomo, czy na pędzie pojawią się liście.

Cięcie powinno się wykonywać tuż nad pierwszą parą żywych pąków. Pędy tniemy na ukos, dzięki czemu woda opadowa nie będzie zalegała na ranach po cięciu i zmniejszy się niebezpieczeństwo porażenia chorobami grzybowymi.

Jeśli nie zrobiliśmy tego jesienią (po kwitnieniu, jeszcze przed nastaniem zimy), wiosną ścinamy zasuszone kwiatostany hortensji - wycinamy je jak najwyżej, tuż nad pierwszą parą pąków.

Przycinanie hortensji należy przeprowadzać przy dodatniej temperaturze, zawsze podczas suchej pogody.

Lepiej zostawić na krzewie hortensji ogrodowej na zimę przekwitłe kwiatostany, bowiem są one dodatkowym, naturalnym zabezpieczeniem krzewu przed przemarznięciem.

Jak odmłodzić hortensję ogrodową? Cięcie odmładzające hortensji

Co około 4 lata warto u hortensji ogrodowej przeprowadzić cięcie odmładzające. Usuwamy wtedy najstarsze pędy. Dzięki temu krzew zostanie prześwietlony, a w miejsce wyciętych pędów krzew wypuści nowe, na których w kolejnym roku zawiążą się kwiaty.

Przeczytaj też: Jak zmienić kolor kwiatów hortensji? Domowe sposoby

Jak dobrze znasz hortensje? Pytanie 1 z 12 Kiedy kwitną hortensje ogrodowe? wiosną latem Następne pytanie

#MuratorOgroduje: Hortensje ogrodowe - pielęgnacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany