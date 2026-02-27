Marzec to kluczowy miesiąc na cięcie wielu krzewów ozdobnych. Prawidłowo wykonany zabieg pobudza rośliny do wzrostu i zapewnia obfite kwitnienie latem. Cięcie formujące krzewów ozdobnych wpływa korzystnie na ich wygląd oraz kwitnienie. Jednak zanim chwycimy w ręce sekatory i ochoczo zaczniemy ciąć pędy krzewów ozdobnych w ogrodzie, powinniśmy dobrze poznać nasze rośliny! Bowiem nie wszystkie krzewy kwitnące można przycinać w marcu.

Dowiedz się, które krzewy kwitnące należy przycinać w marcu (przed kwitnieniem roślin), a których w marcu przycinać nie wolno (te tniemy dopiero po kwitnieniu).

Jakie krzewy kwitnące przycina się w marcu?

Główna zasada jest prosta: wczesną wiosną - w marcu - przycinamy te krzewy, które kwitną latem i jesienią na pędach tegorocznych. Cięcie zmusza je do wypuszczenia nowych, silnych gałązek, na których zawiążą się pąki kwiatowe.

Rośliny te możemy przyciąć nisko nad ziemią, gdyż będą kwitły na młodych pędach.

Zaliczamy do nich m.in.:

budleję Dawida (Buddleja davidii),

ketmię syryjską (Hibiscus syriacus),

lawendę (Lavandula),

perukowiec podolski (Cotinus coggygria),

pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa),

różę pomarszczoną (Rosa rugosa) oraz wszystkie odmiany róż rabatowych i wielkokwiatowych,

tawułę japońską (Spiraea japonica),

wrzosy (Calluna).

W marcu przycina się także hortensję bukietową i drzewiastą, ale nie tniemy jednak hortensji ogrodowej gdyż kwitnie ona na pędach zeszłorocznych.

Których krzewów kwitnących nie wolno ciąć w marcu?

W marcu nie wolno przycinać krzewów, które kwitną na pędach zeszłorocznych. Zawiązują one pąki kwiatowe jeszcze w poprzednim sezonie i cięcie ograniczyłoby znacznie ich kwitnienie lub krzewy nie zakwitłyby wcale. Te krzewy przycinamy dopiero po kwitnieniu, skracając gałązki o połowę ich długości lub więcej jeśli tego wymagają.

Zaliczają do nich m.in.:

hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla),

forsycja (Forsythia),

jaśminowiec (Philadelphus),

kalina (Viburnum),

krzewuszka (Weigela),

lilak (Syringa),

migdałek trójklapowy (Prunus triloba),

pęcherznica (Physocarpus),

śnieguliczkę (Symphoricarpos),

złotlin (Kerria)

żarnowiec (Cytisus).

