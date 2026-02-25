Dlaczego należy ciąć borówki amerykańskie?

Przycinanie pędów borówki amerykańskiej jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Borówka wysoka znana jako borówka amerykańska (łac. Vaccinium corymbosum), tak jak wszystkie rośliny sadownicze, wymaga regularnego cięcia, po to aby zachować regularne i intensywne kwitnienie, a co za tym idzie owocowanie. Nieprzycinane krzewy borówek wydają słabe przyrosty, są nadmiernie zagęszczone, a ich owocowanie jest słabsze.

Cięcie borówki amerykańskiej pobudza krzew do wydawania nowych przyrostów. Przeczytaj nasz poradnik, jak prawidłowo przycinać pędy borówki amerykańskiej.

Czy ciąć młode krzewy borówki amerykańskiej?

Krzewy borówek amerykańskich dostępne w sprzedaży mają przeważnie już dwa lata - nie wymagają cięcia po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu usuwamy wszystkie kwiatostany, aby nie dopuścić do kwitnienia i zawiązywania owoców, gdyż osłabi to wzrost pędów borówki amerykańskiej. W pierwszych latach wykonujemy tylko cięcie borówki amerykańskiej mające na celu usunięcie jedynie pędy słabych i chorych, później (dopiero w 4-5-tym roku po posadzeniu) rozpoczynamy cięcie borówki amerykańskiej prześwietlające.

Kiedy ciąć borówkę amerykańską? Jaki jest najlepszy termin na przycinanie borówki?

Cięcie krzewów wykonujemy pod koniec zimy lub wczesną wiosną, po ustąpieniu dużych mrozów, przed rozpoczęciem wegetacji. Cięcie borówki wysokiej w tym terminie pozwala rozpoznać i usunąć przemarznięte pędy. Ponadto widoczne są pąki kwiatowe, dzięki czemu łatwo ocenić, które pędy borówki należy usunąć. A więc cięcie borówki amerykańskiej możemy robić aż do momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych.

Cięcie jesienne borówki amerykańskiej też jest praktykowane, ale znacznie rzadziej polecane przez ogrodników ze względu na ryzyko przemarznięcia krzewów przyciętych jesienią. Zaletą takiego cięcia jest to, że jesienią łatwiej rozpoznać słabe pędy, które należy wyciąć, gdyż przebarwiają się na czerwono.

Jak przycinać borówki amerykańskie?

Borówka amerykańska najlepiej owocuje na pędach 2-3-letnich, dlatego też wykonując cięcie usuwamy wszystkie starsze pędy (6-letnie i starsze plonują znacznie gorzej). Wycinamy także wszystkie słabe i płożące się pędy bez względu na ich wiek. Zostawiamy 6-8 pionowych pędów głównych – silnie rosnące pędy rodzą większe owoce.

W trakcie sezonu należy usuwać regularnie pędy borówki z widocznymi objawami chorób. Przycinamy kilka centymetrów poniżej widocznych objawów. Wycięte pędy należy niezwłocznie spalić, aby choroba nie rozprzestrzeniała się na zdrowe rośliny.

