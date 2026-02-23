Jakie hortensje możemy rozmnożyć z patyków?

Za pomocą sadzonek z patyków możemy rozmnażać hortensje krzewiaste (drzewiaste) i hortensje bukietowe. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie odmiany tych gatunków hortensji korzenią się tak samo dobrze. Na przykład u odmiany 'Anabelle' praktycznie wszystkie sadzonki-patyki się korzenią, ale są odmiany, które korzenią się bardzo słabo.

Kiedy pobierać sztobry z krzewów hortensji?

Sztobry, bo tak fachowo nazywa się zdrewniałe sadzonki, można pobierać z krzewów hortensji w dwóch terminach:

wczesną wiosną, a właściwie na przedwiośniu, czyli w porze cięcia hortensji (ale gdy już miną mrozy),

w listopadzie, kiedy już opadną liście, a na dworze są pierwsze przymrozki.

Jak zrobić sztobry z hortensji?

Wczesna wiosna to pora cięcia hortensji bukietowych i krzewiastych. Ponieważ i tak obcinamy w tym czasie pędy krzewów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je do uzyskania nowych roślin.

Do pobrania sadzonek wykorzystujemy pędy w miarę proste, o grubości ołówka (cieńsze się nie nadają!). Pobieramy je wtedy, gdy pąki rośliny są jeszcze uśpione.

Z pędów wyciętych z krzewów hortensji usuwamy zaschnięty kwiatostan.

Następnie pędy takie dzielimy na fragmenty - to będą właśnie nasze sadzonki-patyki , czyli sztobry.

, czyli sztobry. Każdy z takich patyków ma mieć 2-3 pąki - jeśli międzywęźla (czyli odległości między kolejnymi piętrami pąków) są krótsze, to lepiej, żeby sadzonka miała 3 oczka, jeśli dłuższe - to wystarczą dwa oczka. Optymalna długość takiej sadzonki wynosi około 20 cm (z jednego pędu możemy pozyskać kilka sadzonek).

Każdy fragment pędu obcinamy 2-3 cm poniżej oczka prostopadle do pędu i około 2 cm nad ostatnim oczkiem - tutaj tniemy pod skosem.

Tak przygotowane sadzonki-patyki wiążemy w pęczki i dołączamy etykietę z nazwą odmiany, by później łatwo je zidentyfikować.

Co zrobić ze sztobrami hortensji pobranymi wiosną?

Pobrane wiosną sadzonki należy wsadzić do doniczek wypełnionych lekką ziemią kompostową wymieszaną z piaskiem. Donice powinny być na tyle wysokie, aby w podłożu patyki zdołać umieścić tak, by w ziemi schowane były dwa oczka, a nad ziemią było tylko trzecie (to najwyżej położone).

Aby zwiększyć szanse ukorzenienia sadzonek warto zanurzyć ich dolne końcówki w ukorzeniaczu. Żeby podczas wtykania patyków do ziemi ukorzeniacz nie został starty z końcówek pędów, warto wcześniej innym patyczkiem zrobić w podłożu dziurkę i do takiej dziurki wsadzić pęd z ukorzeniaczem.

Do jednej donicy można wsadzić nawet kilkanaście sadzonek (oczywiście zależy to od wielkości doniczki). Doniczkę oznaczamy nazwa odmiany hortensji, np. wtykając zw nią drewniany patyczek po lodach z napisaną ołówkiem nazwą odmiany.

Trzeba pamiętać o podlewaniu - sadzonki muszą mieć stale wilgotno (ale nie mokro!), zwłaszcza gdy pojawią się liście - wtedy można dodatkowo nakryć doniczkę z sadzonkami plastikowym kloszem.

Jeśli zapowiadane są wiosenne przymrozki, to doniczkę z sadzonkami hortensji można zabrać na noc do domu albo do ogrodowej szklarenki - uchroni to sadzonki przed uszkodzeniem.

Sadzonki trzymamy w doniczkach do sierpnia - dopiero wtedy (nie wcześniej!) można je przesadzić na miejsce stałe do gruntu.

Co zrobić z sadzonkami hortensji pobranymi jesienią?

Podobne sadzonki hortensji z patyków można pozyskać jesienią - w listopadzie. Pobiera się je i przycina podobnie, jak te przygotowywane wiosną, ale postępuje się potem z patykami inaczej.

Należy je zadołować w donicach wypełnionych czystym piaskiem w ten sposób, aby sztobry były całkowicie zanurzone w piasku, tak żeby ich było widać.

Sadzonek pozyskanych w tym terminie nie zanurzamy w ukorzeniaczu.

Doniczkę ze sztobrami dołujemy w ogrodzie wkopując ją w ziemię i przykrywamy grubą na około 10 cm warstwą liści. Można też donicę przechować przez zimę w zimnej piwnicy czy garażu.

Sadzonki hortensji wyjmujemy z donicy mniej więcej w połowie marca. Jest duża szansa, że takie sadzonki będą już miały małe korzonki. Sadzimy je na miejsce docelowe po 2-3 sadzonki, aby mieć pewność, że choć jedna z nich się przyjmie (bo to, że pojawiły się na nich korzonki nie znaczy jeszcze, że się przyjmą).

Zamiast do gruntu ukorzenione sadzonki można posadzić do doniczek i dopiero w kolejnym sezonie wysadzić na miejsce docelowe.

Pamiętajmy, żeby zawsze sadzić sadzonki hortensji do podłoża odpowiedniego dla tych krzewów!

