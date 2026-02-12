Przełom zimy i wiosny, kiedy temperatury są już coraz wyższe, warto wykonać opryski roślin preparatami olejowymi, które nie są środkami chemicznymi, więc w ekologiczny sposób znacznie ograniczają rozwój często występujących szkodników roślin. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o potrzebie zastępowania środków chemicznych w ochronie roślin, metodami i preparatami naturalnymi, dlatego tym ważniejsze staje się zastosowanie wczesną wiosną preparatów olejowych. Ponadto, w ostatnich latach znacznie ograniczono (i wciąż się ogranicza) liczbę dopuszczonych do stosowania w ogrodach preparatów chemicznych i znaczenie środków nie chemicznych będzie rosło, szczególnie w ogrodach uprawianych i użytkowanych w sposób proekologiczny.

Czym jest olej parafinowy?

Najszybciej olej parafinowy (parafina) kojarzy się jako środek pielęgnacyjny lub kosmetyczny, jednak ma także pożyteczne zastosowanie w ekologicznej ochronie roślin. Olej parafinowy to olej mineralny (z grupy węglowodorów nasyconych). Preparaty powstałe na bazie oleju parafinowego mogą być stosowane jako insektycydy oraz herbicydy, a także jako adiuwanty, czyli substancje zwiększający przyczepność innych preparatów do organów roślin w czasie oprysków.

Oprysk olejem parafinowym - jakie preparaty?

Preparaty oparte na oleju parafinowym, które najczęściej spotkać można w sprzedaży, to między innymi: Promanal 60 EC, Promanal 60 RTU, Treol 770 EC, Akarol 770 EC, Catane 800 EC.

#MuratorOgroduje: Sezon w ogrodzie – jak zaplanować czas na relaks w ogrodzie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co daje oprysk z parafiny?

Naniesiona (na pędy drzew lub krzewów) podczas oprysku warstwa oleju zwalcza niektóre szkodniki mechanicznie ograniczając ich rozwój. Żerujące szkodniki pokrywane są tłustą powłoką oleju, która zatyka przetchlinki owadów (organy służące im do oddychania), co powoduje ich uduszenie. Aby efekt zabiegu był jak najskuteczniejszy, preparat musi być starannie naniesiony na rośliny, szczególnie w tych miejscach, w których szkodniki zimują, składają jaj i żerują.

Warstwa oleju podobnie działa na złożone na roślinach jaja szkodników - po oprysku olejem parafinowym zostają one powleczone cienka powłoką oleju, która skutecznie odcina dopływ powietrza, co prowadzi do obumierania jaj i wylęgających się z nich larw (na skutek uduszenia). Dorosłe postaci szkodników żerujące na roślinach są po oprysku unieruchomione, a następnie zasychają wraz z olejem i z czasem wykruszają się.

Czy można mieszać olej parafinowy z miedzianem?

Olej parafinowy można mieszać z produktem opartym na miedzi (np. Miedzianem) i nimi wykonać oprysk.

i Autor: Getty Images Preparaty na bazie oleju parafinowego należy stosować w temperaturze powietrza powyżej zera

Jakie szkodniki zwalcza oprysk olejem parafinowym?

Oprysk olejem parafinowym można wykonać na drzewach owocowych, gdzie skutecznie zwalczy takie szkodniki:

przędziorek owocowiec (zimujące jaja) na jabłoni – oprysk wczesną wiosną w fazie pękania paków,

misecznik śliwowy (śliwy) – oprysk wczesną wiosną w fazie tzw. zielonego pąka.

Preparaty na bazie oleju parafinowego sprawdzą się również w przypadku ochrony ogrodowych krzewów i drzew ozdobnych (np. iglaków). Przed rozpoczęciem wegetacji, wczesną wiosną, można zwalczać takie szkodniki jak:

przędziorek sosnowiec (formy zimujące – jaja) np. na świerkach,

misecznik cisowiec - (formy zimujące – larwy) na cisach,

ochojnik świerkowo-modrzewiowy (modrzewie, świerki),

mszyce – na wielu roślinach ozdobnych.

Przeczytaj też: Ekologiczny sposób na mszyce. Co na mszyce: naturalne zwalczanie mszyc

Preparaty na bazie oleju parafinowego należy stosować przy temperaturze powietrza powyżej zera (optymalnie w temp ok. 10°C). Nie wykonujemy zabiegu, jeśli prognozowane są przymrozki.

Kiedy wykonać oprysk olejem parafinowym?

Należy pamiętać, że oprysk olejem parafinowym należy stosować na żerujące już szkodniki (doraźnie) i nie ma sensu stosowania ich wcześniej, na zapas. Zbyt częste stosowanie (lub w nieodpowiednim czasie) preparatów olejowych i traktowanie jako suplement lub sposób na każde zagrożenie może zaszkodzić roślinom.

Najkorzystniej jest pryskać olejem parafinowym pod koniec zimy lub od końca lutego do końca marca.

Ważne! Zawsze przed zastosowaniem danego preparatu należy zapoznać się z informacją producenta lub etykietą na opakowaniu, gdzie określony jest optymalny termin, dawka i warunki jego stosowania. Zazwyczaj najlepsze efekty przynosi stosowanie oprysku wczesną wiosną, zanim szkodniki zimujące na roślinach rozpoczną wegetację i zaczną się rozmnażać.

Należy także uważać, aby wykonane zbyt późno opryski nie uszkodziły roślin (np. kiedy rozwiną się już liście i pąki).

Jakie rośliny warto opryskać olejem parafinowym?

W ramach profilaktyki z pewnością warto bardzo dokładnie opryskać wczesną wiosną drzewa owocowe, a także ozdobne krzewy, na których często występują szkodniki. Warto wymienić tu większość krzewów iglastych (np. ozdobne odmiany świerka białego), na których często występują przędziorki oraz cisy często atakowane przez miseczniki. Ponadto, z powodzeniem możemy opryskać (w stanie bezlistnym) także liściaste ozdobne krzewy ogrodowe, na których żerują w sezonie mszyce i inne groźne szkodniki.

Nie przegap:

Zobacz galerię zdjęć: Prace ogrodowe w lutym

14