Utrzymanie trawnika, który będzie wizytówką ogrodu, to duże wyzwanie. Trawa wbrew pozorom nie jest łatwa w uprawie, a zagrażają jej najróżniejsze czynniki – od suszy, szkodników, po choroby. Niektóre z nich, np. pleśń śniegowa, rozwijają się po zakończeniu sezonu wegetacyjnego. To sprawia, że tym trudniej jest walczyć z wywołującym ją patogenem.

Co to jest pleśń śniegowa?

Pleśń śniegowa to najgroźniejsza choroba trawy. Rozwija się pod śniegiem w czasie wiosennych roztopów, szczególnie wtedy, gdy pokrywa śniegowa utrzymuje się dość długo i wolno topnieje. Ciepło i wilgotno to idealne warunki do rozwoju grzyba wywołującego pleśń śniegową. Choroba poraża w zasadzie wszystkie gatunki traw, ale szczególnie podatne na nią są: życica roczna, życica trwała i kostrzewa czerwona.

Kiedy występuje pleśń śniegowa?

Pleśń śniegowa jest wywołana przez grzyb Fusarium nivale. Lubi ciepłe, wilgotne warunki (chociaż dobrze rozwija się także w niskich temperaturach). Dlatego trawa jest narażona na nią szczególnie mocno w śnieżne zimy, gdy na trawniku zalegają grube warstwy śniegu. Pomiędzy śniegiem a źdźbłami traw powstają cieplejsze, wilgotne warunki sprzyjające rozwojowi grzyba.

Problem nasila się, jeśli trawnik jest dodatkowo użytkowany w czasie zimy. Częste zabawy na trawniku czy usypywanie kopców śniegu w czasie odśnieżania chodnika tworzy ekstremalne na trawy beztlenowe, śnieżno-lodowe środowisko. W takim wypadku choroba szybko przenosi się na kolejne połacie – czasem infekcja może objąć cały trawnik. Sytuację pogarsza łamanie zamarzniętych źdźbeł w czasie deptania.

Na rozwój pleśni śniegowej na trawniku wpływa także zbyt późne nawożenie azotem (trawa nie zdąży przygotować się do nadejścia zimy) oraz brak późnojesiennego, ostatniego koszenia (długie źdźbła łamią się i w dodatku ułatwiają rozprzestrzenianie się patogena).

Pleśń śniegowa - objawy

Pierwsze objawy chorobotwórcze pleśni śniegowej to rozległe, wodniste plamy na blaszkach liściowych. Wkrótce zarówno źdźbła trawy, jak i przestrzeń wokół nich porasta białą, delikatną (z początku – potem zbitą) grzybnią - wygląda to tak, jakby pleśń pokryła źdźbła trawy. Z czasem narośl zmienia barwę na pomarańczowo-czerwoną. W miejscach najsilniejszego porażenia pleśnią śniegową trawa zamiera i wypada całymi płatami, a na trawniku pojawiają się brązowe plamy.

Jak usunąć pleśń śniegową?

Duże znaczenie w ograniczaniu wystąpienia pleśni śniegowej ma utrzymanie trawnika w czystości. Jesienią należy wygrabić trawnik z opadłych liści i innych zanieczyszczeń. Ostatnie koszenie trawnika powinno się wykonać w drugiej połowie października (a w sprzyjających warunkach pogodowych – nawet na początku listopada).

Pod koniec lata należy zaprzestać stosowania nawozów azotowych, zamieniając je na nawozy potasowo-fosforowe, pobudzające krzewienie i pobudzanie systemu korzeniowego. W czasie zimy należy unikać częstego deptania trawnika, usypywania na nim śniegu, a przede wszystkim jeżdżenia pojazdami.

Zwalczanie pleśni śniegowej

Pierwszy zabieg ochrony roślin można wykonać już jesienią (zapobiegawczo), najczęściej jednak fungicydy stosuje się wiosną po roztopieniu śniegu. Na rynku jest wiele skutecznych preparatów (np. Polyversum) na pleśń śniegową.

W najbardziej zainfekowanych miejscach (gdy problem rzeczywiście jest poważny) warto zedrzeć darń i spalić, teren opryskać, a potem posiać nową trawę (najlepiej na świeżym - „nowym” podłożu). Pleśń śniegową można ograniczyć także przez wiosenne zabiegi regeneracyjne – głównie aerację i wertykulację trawnika.

