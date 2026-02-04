Chcąc cieszyć się pięknymi pelargoniami na balkonie czy tarasie, najczęściej kupujemy wiosną w centrach bądź sklepach ogrodniczych kwitnące już okazy. Ile jednak radości i satysfakcji przysporzy nam roślina samodzielnie rozmnożona, która odwdzięczy się obfitym kwitnieniem. Pelargonie najczęściej rozmnaża się wegetatywnie za pomocą sadzonek pobranych z rośliny matecznej. Ale kwiaty można mieć także z nasion. Kiedy i jak wysiewać nasiona pelargonii?

Pelargonie rozmnażane z nasion

Rozmnażanie pelargonii z nasion trwa dłużej niż rozmnażanie za pomocą sadzonek – rośliny mogą zakwitnąć dopiero po 6 miesiącach od wysiewu. Zaletą rozmnażania pelargonii jest to, że rośliny, które wyrosły z nasion są bardziej zwarte niż te pozyskane z sadzonek. Są także bardziej odporne na choroby oraz mniej wrażliwe na niekorzystne warunki uprawy.

Jakie najlepsze nasiona pelargonii? Jak je kupić?

Nasiona pelargonii można kupić w sklepach ogrodniczych i marketach. Są konfekcjonowane w niewielkie opakowania przeznaczone do samodzielnej uprawy pelargonii. Są to nasiona heterozyjne (na opakowaniu jest oznaczenie F1), z których wyrosną rośliny o cechach zgodnych z opisem na opakowaniu (o podanym pokroju, sile wzrostu, kolorze kwiatów).

Jeśli zbierzemy dojrzałe nasiona samodzielnie z egzemplarzy, które np. zdobiły nasz balkon w sezonie, i będziemy chcieli je wysiać, to niestety otrzymamy rośliny różniące się cechami od tych, z których nasiona pozyskaliśmy. Dlatego do wysiewu wykorzystujmy tylko zakupione nasiona heterozyjne.

Kiedy siać pelargonie?

Okres od wysiewu nasion do zakwitnięcia rośliny wynosi od 4 do 5 miesięcy, dlatego, jeśli chcemy ozdobić nasz balkon samodzielnie wyhodowanymi pelargoniami w maju, ich nasiona można wysiać już w styczniu, ale dobrym terminem jest też luty. Później wysiane nasiona, oznaczają później kwitnące rośliny.

Jak siać pelargonie?

Przed zapakowaniem nasiona pelargonii są przez producenta poddawane tzw. skaryfikacji. Zabieg ten ułatwi równomierne ich kiełkowanie. Przed wysianiem należy nasiona moczyć w wodzie przez dobę. Gdy nasiona napęcznieją wysiewa się je pojedynczo do doniczek, najlepiej o średnicy 10 cm, które wcześniej wypełniono torfem bądź mieszanką ziemi inspektowej, torfu i perlitu (w równych częściach). Wysiane nasiona należy przysypać cienka warstwą podłoża, a doniczki przykryć folią, by utrzymać wysoką wilgotność powietrza. Przy temperaturze pokojowej (20–25 st. C) pierwsze siewki ukazują się po 7–10 dniach – wtedy folię należy zdjąć.

Młode rośliny należy systematycznie zraszać, utrzymując podłoże stale wilgotne (ale nie mokre).

