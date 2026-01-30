Zima to dla właścicieli ogrodów okres względnie „leniwy”, w którym większość zabiegów pielęgnacyjnych sprowadza się do kontrolowania stanu zabezpieczeń roślin. W drugiej połowie miesiąca – gdy jest umiarkowanie ciepło – można zastosować już opryski preparatami zwalczającymi choroby i szkodniki roślin.

Wysiewasz nasiona w lutym? Zapraw je przed siewem

Bardzo często w okresie zimowym w pomieszczeniach przygotowuje się rozsadę warzyw oraz wysiewa nasiona roślin jednorocznych, dwuletnich oraz bylin. Aby siewki były zdrowe, lepiej rozwijały się i wykazywały większą odporność na szkodniki i choroby, warto wcześniej zaprawić nasiona. Na rynku można dostać wiele środków, które spełniają takie funkcje, warto wykorzystywać także biopreparaty.

W późniejszym okresie zaleca się zaprawiać cebule i bulwy roślin ozdobnych – na krótko przed ich posadzeniem.

Opryski roślin w lutym – zapobieganie i zwalczanie chorób

W lutym (od drugiej połowy miesiąca) warto rozpocząć walkę z chorobami i szkodnikami. Zabiegi są konieczne, zwłaszcza gdy występują anomalie pogodowe (bardzo częste w naszym klimacie), a rośliny rozpoczęły sezon wegetacyjny. Opryski roślin w lutym wykonuje się przy umiarkowanie ciepłej pogodzie (powyżej 7 st. C).

W pierwszej kolejności powinno się chronić drzewa i krzewy owocowe – jeszcze przed rozpoczęciem żerowania szkodników i rozwojem grzybni. W tym okresie można już zastosować preparat przeciwko kędzierzawości liści brzoskwini (np. Miedzian) oraz rakowi drzew owocowych (Switch 62.5 WG). Ten ostatni środek warto stosować na wielu drzewach i krzewach owocowych (szczególnie jabłoniach, śliwach, wiśniach, morelach i brzoskwiniach), gdyż zapobiega występowaniu zgnilizny.

Czasami już w lutym – przed pękaniem pąków – śliwy opryskuje się przeciwko torbieli (preparatem Miedzian, Syllit). Po wykonaniu cięcia drzew owocowych miejsca ran należy posmarować pastą (Funaben) lub farbą emulsyjną z dodatkiem fungicydu.

Opryski roślin w lutym - ochrona przed szkodnikami

Jeśli rośliny w ogrodzie weszły już w fazę nabrzmiewania pąków, można zastosować preparat Promanal. Środek zwalcza wiele szkodników, w tym przędziorki i mszyce. Zabieg opryskiwania zapobiegnie rozwojowi szkodników, niszcząc wylęgające się owady i pokrywając zimujące jaja gęstą powłoką (oleju rafinowanego).

i Autor: Getty Images Już w lutym przeprowadza się pierwsze opryski drzew owocowych przeciw chorobom i szkodnikom

Jakie warunki pogodowe są najlepsze do przeprowadzania oprysków w lutym?

Najlepsze warunki do oprysków w lutym to dni bezmroźne, suche i bezwietrzne, z temperaturą powietrza powyżej 5-7°C, najlepiej w godzinach południowych lub wczesnopopołudniowych. Kluczowe jest, aby oprysk przeprowadzić przed fazą pękania pąków, zazwyczaj w drugiej połowie lutego, co pozwala na skuteczną walkę z chorobami grzybowym.

