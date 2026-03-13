Oryginalna uroda paciorecznika (łac. Canna), zwanego potocznie kanną, nie bez powodu kojarzy się z egzotyką, gdyż to właśnie ciepłe rejony świata (m.in. Ameryka Południowa i Afryka) są jej naturalnym środowiskiem. Taki rodowód sprawia, że w naszym klimacie uprawa kanny nie jest sprawą łatwą i jeśli chcemy każdego roku podziwiać jej piękne kwiaty, musimy zadbać o właściwą uprawę rośliny.

Jak wygląda kwiat kanny?

Okazałe kwiatostany kanny, przypominające piękne, egzotyczne motyle, stanowią jedną z największych atrakcji niejednego ogrodu. W zależności od odmiany kwiaty kanny mogą być żółte, czerwone, pomarańczowe lub nakrapiane i przypominać barwne kłosy lub fantazyjne, kolorowe falbany. Są tym bardziej cenne, że rozwijają się w lipcu i zdobią aż do pierwszych przymrozków.

Dlaczego kłącza kanny sadzimy wiosną do doniczek?

Kanny są ciepłolubne i bardzo wrażliwe na niską temperaturę, a więc ich całoroczna uprawa w ogrodzie jest niemożliwa. Kanny należą do roślin niezimujących w gruncie. Jednocześnie do prawidłowego rozwoju i obfitego kwitnienia potrzebują co najmniej półrocznego (a nawet 8–10-cio miesięcznego) okresu wegetacji, co dodatkowo komplikuje sprawę. Aby więc sprostać tym potrzebom, należy rozpocząć uprawę kanny bardzo wczesną wiosną (w marcu, a nawet pod koniec lutego). Ponieważ jednak nie można kanny wysadzić wtedy wprost do ogrodu, trzeba rozpocząć jej uprawę w doniczce.

Kiedy sadzimy kłącza kanny do doniczki?

Aby kwiaty kanny (paciorecznika) zdobiły nasz ogród latem, trzeba zacząć jej uprawę wczesną wiosną, już w marcu! Z racji panujących wówczas w naszym klimacie przymrozków, nie wysadza się kanny wprost do ogrodu. Uprawę kanny zawsze zaczynamy wysadzając kłącza do doniczek. Odpowiednim miesiącem do sadzenia kanny do doniczki jest marzec.

Zobacz galerię zdjęć: Kanna, czyli paciorecznik ogrodowy

Jakie doniczki do kanny?

Doniczki do sadzenia kłączy kanny muszą być odpowiednio szerokie, aby kłącza mogły się w nich swobodnie rozrastać. Wysokość donicy powinna być dostosowana do docelowej wielkości rośliny - odmiany kanny różnią się docelową wysokością. Donica powinna być na tyle duża, by bez problemu utrzymać rozbudowaną zieloną masę liści oraz liczne kwiatostany.Donica bezwzględnie musi mieć w dnie otwory odprowadzające nadmiar wody. Jest to konieczne, ponieważ kłącze paciorecznika nie może stać w wodzie (będzie wtedy zagniwać).

Jak sadzić kłącza kanny do doniczek?

Przed posadzeniem kłączy kanny na dno donicy nasypujemy warstwę drenażu (np. keramzytu, drobnych kamyków).

Następnie donicę wypełniamy w 2/3 lekką, żyzną ziemią kwiatową z dodatkiem perlitu.

Na tym podłożu układamy kłącze kanny pączkami do góry i delikatnie przykrywamy pozostałą ziemią.

Posadzone kłącza obficie podlewamy (po podlaniu wylewamy nadmiar wody z podstawki).

Następnie umieszczamy doniczkę z posadzona kanną w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi około 18°C.

Pamiętamy o regularnym, ale jednocześnie oszczędnym podlewaniu (ziemia w doniczce powinna być stale lekko wilgotna).

Kiedy sadzić kanny do gruntu?

Po ustąpieniu wiosennych przymrozków (czyli po 15. maja), doniczkę z kanną można wynieść na zewnątrz lub posadzić roślinę do gruntu uprzednio wyjąwszy ją z donicy. Tak prowadzona kanna zakwitnie już w lipcu.

Co zrobić z kanną po sezonie?

Jesienią, kiedy pacioreczniki przekwitną (zwykle po pierwszych przymrozkach), należy delikatnie wykopać ich kłącza, oczyścić z części nadziemnych, umieścić w kartonowym pudle i przysypać suchym torfem. Tak zabezpieczone powinny zimować do następnego roku w pomieszczeniu o temperaturze 5–8 st. C.

Przeczytaj też: Sadzenie bulw mieczyków - kiedy i jak sadzić mieczyki w ogrodzie

#MuratorOgroduje: Dalie – co zrobić żeby pięknie rosły?

Jak dobrze znasz rośliny cebulowe kwitnące wiosną? Zgarniesz komplet punktów? Pytanie 1 z 16 Należy do grona najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej nazwa to: śnieżyca wiosenna rannik wiosenny krokus wiosenny Następne pytanie