Hortensja ogrodowa to krzew liściasty o wyjątkowo ozdobnych kwiatach, bardzo chętnie sadzony w ogrodach. Aby hortensja pięknie zdobiła rabatę w naszym ogrodzie, należy zapewnić jej właściwe warunki wzrostu – jednym z takich warunków jest odpowiednia ziemia. Jaka jest odpowiednia ziemia do hortensji?

Wymagania hortensji w stosunku do światła i wody

Hortensja wymaga dużo wody, szczególnie podczas ciepłej i suchej pogody – nie wolno zapominać o jej systematycznym, codziennym podlewaniu. Podczas upałów krzew hortensji często więdną.

Hortensję ogrodową najlepiej posadzić w ogrodzie na stanowisku półcienistym i osłoniętym od wiatru – w takim miejscu hortensja będzie najlepiej się rozwijała. Hortensja posadzona na stanowisku słonecznym będzie lepiej i obficiej kwitła, ale za to może cierpieć z powodu suszy. Hortensja nie lubi bowiem pełnego słońca.

Jaką ziemię lubi hortensja?

Decydując się na posadzenie w ogrodzie hortensji, musimy wziąć pod uwagę, że ten krzew ma spore wymagania glebowe.

Hortensje lubią ziemię głęboko uprawioną, żyzną, próchniczną i dobrze przepuszczalną.

Ziemia do uprawy hortensji powinna być wilgotna.

Hortensje źle rosną posadzone w ziemi ciężkiej, gliniastej i zalewowej.

Odczyn ziemi do uprawy hortensji powinien być kwaśny bądź lekko kwaśny.

Do sadzenia hortensji można wykorzystać specjalistyczne podłoże przeznaczone dla różaneczników.

Jakie pH ziemi do hortensji? Czy hortensje lubią kwaśną ziemię?

Hortensje najlepiej udają się na glebach kwaśnych bądź lekko kwaśnych, których pH waha się w granicach 4,5 a 6,5. Na glebach o pH przewyższającym 6,5 na liściach widoczne są objawy chlorozy (żółknięcie liści), pojawia się też zasychanie i opadanie liści. Przyczyna takiego stanu jest to, że rośliny przy takim odczynie nie są w stanie pobierać z podłoża żelaza, manganu i glinu.

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Czym można zakwasić ziemię pod hortensję?

Jeśli w naszym ogrodzie ziemia różni się od tej odpowiedniej dla hortensji, musimy w miejscu, w którym planujemy posadzić krzew, odpowiednio przygotować glebę. Jeśli ziemia w ogrodzie jest zwięzła, to musimy ją rozluźnić dodając żwir, torf lub korę sosnową. Jeśli natomiast gleba jest zbyt lekka i uboga w składniki pokarmowe konieczne jest jej wzbogacenie kompostem lub obornikiem. Najłatwiej jednak wykopany pod hortensję dół wypełnić gotowym podłożem dla roślin wrzosowatych (np. dla azalii i różaneczników) i w nim posadzić krzew.

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