Choć w ogrodzie pełnia lata, a słońce grzeje z całych sił, prawdziwi miłośnicy ogrodów już teraz myślą o przyszłej wiośnie.

Czy sierpień to bezpieczny termin na sadzenie cebulek?

Wielu początkujących ogrodników może zastanawiać się, czy sierpień to bezpieczny termin na sadzenie cebulek wiosennych kwiatów, zwłaszcza że dni w tym miesiącu bywają upalne i suche. Odpowiedź brzmi: tak, i to wręcz idealny! Sadzenie cebulek pod koniec lata i jesienią jest kluczowe, ponieważ pozwala roślinom na rozwinięcie silnego systemu korzeniowego jeszcze przed nadejściem mrozów.

Niektóre gatunki (wymienione niżej) wymagają dłuższego okresu ukorzeniania. Posadzenie ich w sierpniu daje im niezbędny czas na solidne rozbudowanie systemu korzeniowego. Dzięki temu są one lepiej przygotowane na zimę, szybciej startują w nowym sezonie i obficie kwitną wiosną.

Aby zapewnić cebulkom najlepsze warunki w sierpniowych upałach, zaleca się sadzenie ich w chłodniejszych porach dnia - wcześnie rano lub późnym wieczorem - unikając pełnego słońca. Jeśli gleba jest wyjątkowo przesuszona, obfite podlanie jej dzień wcześniej znacząco ułatwi ukorzenienie.

Zasady sadzenia cebulek kwiatowych

Zanim przejdziemy do konkretnych gatunków, warto poznać uniwersalne zasady sadzenia cebulek:

Wybór miejsca - większość roślin cebulowych kwitnących wiosną preferuje stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, dobrze zdrenowane (aby woda nie zalegała wokół cebulek, co mogłoby prowadzić do ich gnicia).

- większość roślin cebulowych kwitnących wiosną preferuje stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, dobrze zdrenowane (aby woda nie zalegała wokół cebulek, co mogłoby prowadzić do ich gnicia). Przygotowanie gleby - rośliny cebulowe najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej glebie. Dlatego ciężką glebę gliniastą, należy wymieszać z kompostem, piaskiem lub drobnym żwirem (aby poprawić drenaż), natomiast w przypadku gleby piaszczystej dodatek kompostu lub torfu zwiększy jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych. Idealne pH gleby dla większości cebulek to lekko kwaśne do neutralnego (6,0-7,0).

- rośliny cebulowe najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej glebie. Dlatego ciężką glebę gliniastą, należy wymieszać z kompostem, piaskiem lub drobnym żwirem (aby poprawić drenaż), natomiast w przypadku gleby piaszczystej dodatek kompostu lub torfu zwiększy jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych. Idealne pH gleby dla większości cebulek to lekko kwaśne do neutralnego (6,0-7,0). Głębokość sadzenia - ogólna zasada mówi, że cebulki sadzi się na głębokość odpowiadającą trzykrotności ich wysokości.

- ogólna zasada mówi, że cebulki sadzi się na głębokość odpowiadającą trzykrotności ich wysokości. Rozstawa - odległość między cebulkami zależy od ich wielkości i pożądanego efektu. Dla naturalnego wyglądu można sadzić je nieregularnie, w grupach. Jeśli zależy nam na masowym efekcie, sadzimy je gęściej, pamiętając jednak, by nie stykały się ze sobą.

- odległość między cebulkami zależy od ich wielkości i pożądanego efektu. Dla naturalnego wyglądu można sadzić je nieregularnie, w grupach. Jeśli zależy nam na masowym efekcie, sadzimy je gęściej, pamiętając jednak, by nie stykały się ze sobą. Sadzenie - w dołku pod cebulkę warto usypać niewielką warstwę piasku, która dodatkowo poprawi drenaż. Cebulkę umieszczamy w dołku piętką (spłaszczoną stroną) do dołu, a pąkiem wzrostowym (szpiczastą stroną) do góry.

- w dołku pod cebulkę warto usypać niewielką warstwę piasku, która dodatkowo poprawi drenaż. Cebulkę umieszczamy w dołku piętką (spłaszczoną stroną) do dołu, a pąkiem wzrostowym (szpiczastą stroną) do góry. Podlewanie - po posadzeniu cebulki należy obficie podlać.

Autor: Getty Images Sadzenie cebulek kwiatowych na trawniku

Jakie rośliny cebulowe kwitnące wiosną sadzi się już w sierpniu?

Do popularnych roślin cebulowych, które posadzone w sierpniu, zachwycą kwiatami wiosną należą: narcyzy, krokusy, szachownice.

Narcyzy (Narcissus)

Narcyzy to jedne z najbardziej wdzięcznych i długowiecznych cebulek. Są odporne na szkodniki (gryzonie ich nie lubią!) i często kwitną przez wiele lat bez konieczności wykopywania. Dostępne są w wielu odmianach przyporządkowanych do grup, np. narcyzy trąbkowe, narcyzy wielkoprzykoronkowe, pełne. Doskonale nadają się do sadzenia na rabatach, trawnikach, pod drzewami liściastymi.

Głębokość sadzenia: 10-20 cm.

Rozstawa: 10-15 cm.

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Krokusy (Crocus)

Krokusy to zwiastuny wiosny, które często przebijają się przez ostatnie płaty śniegu. Są niewielkie, ale posadzone w dużej ilości tworzą zachwycające, barwne dywany. Idealne do naturalizowania na trawnikach, w skalniakach czy pod drzewami. Ich sadzenie można rozpocząć już pod koniec sierpnia.

Głębokość sadzenia: 5-8 cm.

Rozstawa: 5-10 cm.

Autor: Allchonok/ Getty Images Sadzenie krokusów

Szachownica cesarska (Fritillaria imperialis)

Szachownica cesarska to prawdziwa arystokratka wiosennego ogrodu. Jej imponujące, dzwonkowate kwiaty, często zwieńczone pióropuszem liści, stanowią niezwykły akcent. W zależności od odmiany, zachwyca odcieniami żółci, pomarańczu, czerwieni. Charakterystyczny, nieco intensywny zapach cebulek jest jednocześnie jej zaletą – skutecznie odstrasza gryzonie, chroniąc inne cebulki.

Głębokość sadzenia: 20-30 cm (to jedne z najgłębiej sadzonych cebulek!).

Rozstawa: 20-30 cm.

Autor: Maksims Grigorjevs/ Getty Images Cebule szachownicy cesarskiej

Aby uzyskać spektakularny efekt wizualny, sadź cebulki w większych grupach, a nie pojedynczo. Nawet 10-20 cebulek jednego gatunku posadzonych razem stworzy znacznie lepsze wrażenie niż rozproszone pojedyncze kwiaty.

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