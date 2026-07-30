Sierpień w ogrodzie pod względem rodzaju prac jest miesiącem dość zrównoważonym. W tym okresie nie stawia się nacisku na konkretne zabiegi, dlatego każdy dzień w ogrodzie może przynieść coś nowego. Bardzo ważne jest kontynuowanie całorocznej walki z chorobami i szkodnikami. Rośliny trzeba podlewać, a nawożąc ogranicza się już azot. W sierpniu wiele roślin rozmnaża się zarówno z siewu, jak i wegetatywnie. Na nowe nasadzenia w ogrodzie wciąż jednak jest jeszcze za wcześnie - lepiej poczekać z tym do września lub do początku października.

Sierpień w ogrodzie: sadzenie, przesadzanie i rozmnażanie roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin

Najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne w sierpniu w przypadku roślin ozdobnych to przede wszystkim podlewanie oraz usuwanie przekwitających kwiatostanów (przedłużające okres kwitnienia). W tym miesiącu warto jeszcze stosować nawozy, ale te o zmniejszonej ilości azotu (w sklepach często reklamowane jako nawozy jesienne, chociaż najbezpieczniej stosować je do końca lata). Byliny, które przekwitły, warto przyciąć przy samej ziemi. Lawendę powinno się skrócić o połowę.

W drugiej połowie miesiąca zaleca się dzielić i przesadzać piwonie – to optymalny termin. Do gruntu warto sadzić narcyzy, szachownice, krokusy jesienne, zimowity, bratki, niezapominajki, dzwonki ogrodowe, przebiśniegi, pustynniki i stokrotki.

Sierpniowe prace w sadzie

U wielu krzewów owocowych (np. porzeczek) i drzew pestkowych przeprowadza się cięcie prześwietlające (oczywiście po zbiorach). Zabieg wykonywany w sierpniu nie powinien być zbyt intensywny. Rany po cięciu trzeba zabezpieczyć maścią ogrodniczą (np. Funabenem). Ponadto warto przycinać suche pędy maliny letniej (będzie mniej pracy jesienią). Powinno się je palić, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i szkodników. Pod koniec miesiąca trzeba usunąć część liści na winorośli i tym samym odsłonić owoce.

Truskawki po zbiorach należy odchwaścić. Zaleca się również skosić je na wysokości około 5 cm. Jednocześnie jest to dobry termin na wysadzanie do gruntu nowych sadzonek truskawek.

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Pielęgnacja warzywnika w sierpniu

W warzywniku na bieżąco należy zwalczać chwasty, choroby i szkodniki. Należy także zagospodarowywać puste miejsca, na przykład wysiewając na nich:

rośliny poplonowe (szpinak, sałata masłowa, koper i kapusta pekińska, endywia),

nawozy zielone (wyka, łubin, facelia),

rośliny fitosanitarne (np. aksamitkę zwalczającą nicienie).

Ponadto można wysiewać na rozsadę lubczyk, tymianek, lawendę i trybulę. Z rozsady do gruntu wysadza się kalarepę, jarmuż, fenkuł, sałata masłowa i sałata krucha. Do 20-go sierpnia zaleca się ogłowić stożki wzrostu pomidorów, papryki i dyni (to pozytywnie wpłynie na plon).

Pielęgnacja iglaków w sierpniu

Drzewa i krzewy iglaste wcześniej kończą sezon wegetacyjny od gatunków liściastych, a co się z tym wiąże – zabiegi pielęgnacyjne w ich przypadku przeprowadza się w trochę innych terminach.

Druga dekada sierpnia to optymalny czas na sadzenie iglaków. W tym miesiącu kategorycznie powinno się zaprzestać stosowania nawozów (w obrębie grupy zaleca się zrezygnować nawet z nawozów jesiennych). W sierpniu należy przeprowadzić ostatnie cięcie iglaków. W ostatnich dniach wykonuje się jedynie drobne skracanie pędów. Rośliny przez cały czas powinno się podlewać (zabieg kontynuuje się jesienią oraz zimą – w umiarkowanie ciepłe dni).

Zadbaj w sierpniu o trawnik

Trawnik w sierpniu powinno się kosić nieco wyżej niż normalnie (o około 1cm). Trzeba pamiętać, że lepiej rozrośnięta trawa zapobiega wysychaniu gleby i powstawaniu pustych miejsc. Ponadto regularnie trzeba trawnik podlewać (optymalnie rano lub wieczorem).

Na początku sierpnia można jeszcze zastosować nawozy z małą zawartością azotu (a zwiększoną potasu). Nawożenia nie wolno wykonywać zbyt późno, trawa musi przygotować się do nadejścia zimy. Istotne są także aspekty estetyczne trawy – trzeba likwidować zachwaszczenie i dbać o wyrównane obrzeża.

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