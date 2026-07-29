W sierpniu przycina się krzewy owocowe: agrest i porzeczki

W sierpniu tniemy krzewy jagodowe. Po zebraniu owoców wykonujemy letnie cięcie prześwietlające. U agrestu, porzeczek czerwonych i białych wycinamy pędy pięcioletnie (czyli najstarsze), na których jest już mało pąków kwiatowych – pędy te mają ciemniejszą korę, dzięki czemu dość łatwo odróżnić je od pędów młodszych. Natomiast u porzeczki czarnej wycinamy pędy trzyletnie i starsze. U wszystkich krzewów koniecznie wycinamy pędy słabe, pokładające się na ziemi i nadmiernie zagęszczające krzewy.

Krzewom malin w sierpniu, po zakończeniu zbioru, wycinamy wszystkie pędy, z których zebrano owoce. Uwaga: nie usuwamy pędów u odmian malin powtórnie owocujących jesienią.

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Przycinanie drzew owocowych

W drugiej połowie sierpnia (po zebraniu owoców) zazwyczaj przeprowadza się cięcie prześwietlające korony owocowych drzew pestkowych. W połowie miesiąca można więc przyciąć gałęzie wiśni i czereśni, ale także brzoskwini, moreli oraz śliw.Ten termin cięcia jest odpowiedni, ponieważ w czasie suchej, letniej pogody szybciej zabliźniają się rany i jest najmniejsze ryzyko powstania i rozwoju infekcji.

Sierpniowe cięcie najlepiej przeprowadzać w dni suche i słoneczne (aby zminimalizować infekcje chorobami grzybowymi). Miejsca po usuniętych gałęziach należy zabezpieczyć, smarując rany specjalną maścią ogrodniczą.

Pod koniec sierpnia można przyciąć koronę orzecha włoskiego - w drugiej połowie lata drzewo to najlepiej znosi cięcie i szybciej się po nim regeneruje.

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Cięcie żywopłotów liściastych i krzewów iglastych

W sierpniu można nadal przycinać i korygować kształty żywopłotów, zarówno tych założonych z roślin liściastych, jak i iglastych. Pamiętajmy tylko, że cięcie wykonuje się tylko w razie potrzeby i najlepiej ograniczyć je do skracania pędów nadmiernie wybujałych lub zaburzających kształt lub wysokość żywopłotu.

Cięcie krzewów (szczególnie iglastych) należy zakończyć najpóźniej do końca sierpnia, aby młode pędy zdążyły zdrewnieć, a rośliny mogły przygotować się do spoczynku zimowego.

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Przycinanie w sierpniu ogrodowych roślin kwitnących

W sierpniu kontynuujemy regularne przycinanie przekwitłych kwiatów lub kwiatostanów u roślin ogrodowych. Dotyczy to między innymi krzewów róż, u których przekwitłe kwiaty należy na bieżąco usuwać, ścinając je wraz z niewielkim fragmentem pędu. Podobnie postępujemy w przypadku kwitnących bylin lub krzewinek (np. lawendy).

Usunięcie kwiatów po przekwitnięciu sprawia, że roślina zachowuje pokłady energii, które przeznaczy na powstawanie nowych kwiatów jeszcze w tym samym roku, a także wykorzysta w przyszłym sezonie do dobrego wzrostu i obfitego kwitnienia.

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Autor: Getty Images Letnie cięcie lawendy przeprowadza się od lipca do końca sierpnia

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