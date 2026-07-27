Kiedy ciąć wiciokrzewy?

Podobnie jak większość pnączy, ogrodowe gatunki i odmiany wiciokrzewów (Lonicera), przycina się od końca lutego do początku kwietnia – najczęściej w marcu. Jednak w ich przypadku należy inaczej traktować gatunki i odmiany wiciokrzewów kwitnące na pędach tegorocznych, niż te zakwitające na pędach dwuletnich (zeszłorocznych). Od sposobu i zakresu cięcia zależy obfitość ich kwitnienia i ogólna kondycja oraz wygląd.

Dlaczego warto ciąć wiciokrzewy?

Wiciokrzewy, ale także inne pnącza i rośliny w ogóle, dzięki cięciu zyskują na wyglądzie oraz lepiej kwitną i są zdrowsze.

W czasie właściwie wykonywanych zabiegów cięcia wpływamy przede wszystkim na:

rozkrzewienie – przycinanie pędów w czasie pierwszych 3 lat uprawy o co najmniej 1/3 długości spotęguje tworzenie się nowych rozgałęzień,

– przycinanie pędów w czasie pierwszych 3 lat uprawy o co najmniej 1/3 długości spotęguje tworzenie się nowych rozgałęzień, usuwanie pędów nadmiernie zagęszczających roślinę , ograniczających jej dostęp światła i przewietrza, konkurujących z innymi roślinami lub kolidujących z elementami budynków (np. oknom, rynnom itp.),

, ograniczających jej dostęp światła i przewietrza, konkurujących z innymi roślinami lub kolidujących z elementami budynków (np. oknom, rynnom itp.), pobudzenie kwitnienia - cięcie sprzyja obfitemu kwitnieniu wielu pnączy.

Przeczytaj też: Pnącza do ogrodu - jak wybierać, sadzić i pielęgnować?

Formowanie wiciokrzewów

Tak samo traktujemy wszystkie wiciokrzewy tylko po posadzeniu i przycinamy je do około 1/3 wysokości, po to by zagęściły się u podstawy. Najlepiej wybrać kilka najsilniejszych pędów (2-4), które będą stanowić szkielet krzewu, a pozostałe, drobniejsze usunąć w ogóle.

Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu

Jak przycinać starsze wiciokrzewy?

W kolejnych latach uprawy wiciokrzewy kwitnące na pędach zeszłorocznych, czyli między innymi najbardziej dekoracyjne i popularne gatunki: wiciokrzew przewiercień (Lonicera caprifolium), wiciokrzew pomorski (Lonicera peryclimenum), wiciokrzew Tellmanna (Lonicera xtellmanniana), wiciokrzew Browna (Lonicera xbrownii) tniemy delikatnie, usuwając tylko zaschnięte końcówki pędów oraz pędy słabe, przemarznięte lub nadmiernie się rozrastające lub zagęszczające pnącze.

Inaczej przycinamy wiciokrzewy kwitnące na pędach tegorocznych, np.: wiciokrzew japoński (Lonicera japonica) lub wiciokrzew Heckrotta (Lonicera ×heckrottii) i ich odmiany. Tę grupę wiciokrzewów można ciąć mocniej wczesną wiosną bez obawy, że spowoduje to słabsze kwitnienie. Tniemy pędy nawet do 1/3 ich długości oraz usuwamy wszelkie pędy słabe czy uszkodzone po zimie. Podobnie traktować można zimozielony wiciokrzew Henryego (Lonicera henryi).

Należy pamiętać, że powyższe gatunki wiciokrzewów cięte zbyt mocno lub w niewłaściwym terminie, będą kwitły słabo lub w ogóle. Co 5-6 lat warto przeprowadzić silne cięcie odmładzające - można usunąć część najstarszych pędów, aby zastąpiły je nowe, młode, zdrowsze. Cięcie takie najlepiej przeprowadzać w połowie marca i wówczas tniemy je nisko – około 30 cm na ziemią.

Zobacz wiciokrzewy w galerii zdjęć.

11

Technika cięcia wiciokrzewów

Przed przystąpieniem do cięcia, należy przygotować odpowiednie narzędzia – ostry sekator lub nożyce (do grubszych pędów). Trzeba również zwracać uwagę na sposób cięcia – pędy tniemy zawsze lekko ukośnie, nie więcej niż 0,5 – 1 cm powyżej pąka lub rozgałęzienia. Nie należy zostawiać długich kikutów, ponieważ będą one zamierać, tworząc warunki do rozwoju chorób.

Jeśli tniemy grubsze pędy, miejsca po cięciach należy zasmarować farbą emulsyjną z dodatkiem preparatu grzybobójczego, co ułatwia gojenie. Można także kupić w sklepie ogrodniczym gotowy preparat do tego celu (np. Funaben lub specjalistyczną maść lub balsam do smarowania ran).

Przeczytaj też: Glicynia kwiecista – cięcie. Kiedy i jak prawidłowo przycinać glicynię

Ważne! Jeśli dysponujemy dużą przestrzenią w ogrodzie, cięcie wiciokrzewów można ograniczyć do wycięcia nadmiaru pędów nawet raz w roku, pozwalając rosnąć roślinom w miarę swobodnie. Jednak, gdy posadziliśmy pnącza np. przy ścianach budynków, należy przycinać je częściej (wtedy kiedy zajdzie potrzeba) – należy stale kontrolować ich wzrost, aby nie uszkodziły rynien, elementów elewacji czy dachu.