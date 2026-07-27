Nierzadko zdarza się, że dojrzewające lub już dojrzałe owoce pomidorów nagle pękają, choć zapewniliśmy im optymalne warunki uprawy. Na szczęście zwykle nie jest to spowodowane chorobą, a wpływem czynników zewnętrznych. Dlaczego pęka skórka pomidorów?

Dlaczego pomidory pękają? Przyczyną może być nieregularne podlewanie

Najczęstszą przyczyną pękania pomidorów jest nieregularne i niewłaściwe podlewanie, ponieważ rośliny te lubią systematyczne nawadnianie. Należy podlewać je regularnie, podobną, niezbyt dużą ilością wody, tak by podłoże było stale lekko wilgotne. Nadmierne oraz nieregularne podlewanie w czasie letniej suszy może prowadzić do pękania owoców pomidora. Dopuszczanie do dłuższych okresów przesuszenia krzewów pomidorów powoduje, że gdy nagle podlejemy je dużą ilością wody, owoce pobierają bardzo dużą ilość wody, a skórka nie nadąża się rozciągać i szybko (z dnia na dzień) pęka.

Pęknięcia pomidorów zwykle powstają w pobliżu szypułki owoców. Mogą być koncentryczne, o kulistym kształcie wokół szypułek lub tworzyć proste linie – pęknięcie biegnie w dół owocu od szypułki. Podobny skutek może przynieść nagły nadmiar wody spowodowany deszczami po okresach suszy lub w ogóle deszczowe lato, czyli niekorzystne warunki pogodowe. Najbardziej podatne na pękanie są odmiany pomidorów tworzące duże mięsiste owoce o cienkiej skórce, a najmniej odmiany przeznaczone na przetwory.

Kiedy można spodziewać się pękania pomidorów?

Pękania owoców pomidorów można się więc spodziewać:

w czasie ciepłego, ale raczej deszczowego lata - krzewy dobrze rosną, ale owoce nie są w stanie pomieścić nadmiaru wody

po silnych ulewach, które następują po dłuższym okresie suszy

po nagłym, zbyt obfitym podlewaniu przesuszonych krzewów

W przypadku, gdy rośliny są przesuszone i przywiędnięte, nie podlewajmy ich jednorazowo dużą ilością wody. Najkorzystniej jest wtedy podlewać je delikatnie, aby lekko odżyły, a następnie stopniowo zwiększać ilość wody w czasie podlewania.

Autor: Getty Images Pękanie pomidorów na krzewie jest najczęściej spowodowane wpływem czynników zewnętrznych

Ogławianie pomidorów a ich pękanie

Na pękanie skórki owoców pomidorów może mieć także wpływ nadmierne ogławianie krzewów pomidora (usuwanie wierzchołków pędów), co stosuje się często, aby ograniczać silny wzrost i pobudzić do krzewienia i zawiązywania owoców. Silne ogławianie może wpływać na zbyt małą ogólną ilość liści na krzewie. U odmian wrażliwych może wpływać to właśnie na pękanie owoców. Dlatego, jeśli uprawiamy odmiany wymagające ogławiania, należy zwrócić uwagę, aby nad ostatnim kwiatostanem pozostało kilka (3-5) liści, a samo ogławiania pędów należy zakończyć na co najmniej kilka tygodni przed zbiorem dojrzałych pomidorów.

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Co zrobić, żeby pomidory nie pękały?

Przede wszystkim ważne jest regularne podlewanie krzewów pomidorów, aby rośliny przyzwyczaiły się do stałego poziomu wilgotności podłoża.

Prostym sposobem na uniknięcie problemu pękania pomidorów jest także staranny dobór do sadzenia w ogrodzie odmian, które nie mają skłonności do pękania owoców, np. Baron F1, Rumba Ożarowska, Kmicic, Jawor, Koneser F1, Poranek, Tamaris F1.

Najbardziej narażone na pękanie (ze względu na nieprzewidywalność warunków pogodowych) są pomidory uprawiane w gruncie. Uprawa pomidorów pod osłonami (w szklarniach, czy tunelach foliowych) pozwala uniknąć takich uszkodzeń, jednak także i tam kluczowe jest zachowanie wilgotności podłoża na stałym poziomie przez cały okres uprawy.

Dodatkowo, aby uniknąć wahania poziomu wilgotności podłoża, warto stosować ściółkowanie gleby pod krzewami pomidorów, dzięki czemu ograniczymy ubytek wilgoci z gleby (szczególnie w czasie upałów).

Na równomierne dojrzewanie owoców, ich optymalny kształt, a co za tym idzie także mniejszą podatność na pękanie ma również wpływ rozsądne, zrównoważone nawożenie. W czasie dojrzewania owoców najlepiej stosować nawozy zawierające głównie potas i fosfor (decydujące o właściwym dojrzewaniu i formowaniu się owoców), uważając jednocześnie, aby ich nie przenawozić.

Obecnie, bardzo popularna w ekologicznym nawożeniu pomidorów jest gnojówka z pokrzywy, która jest oczywiście świetnym źródłem azotu, jednak należy także uważać, by jego nadmiar nie spowodował mniejszej odporności skórki na pękanie.

Te pomidory warto uprawiać w ogrodzie:

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