Brązowienie i usychanie tui to w ostatnim czasie problem na skalę krajową. Rośliny tracą swój ozdobny wygląd a nawet zamierają. Na pierwszy rzut oka trudno określić najbardziej prawdopodobną przyczynę. Dlatego ważna jest prawidłowa pielęgnacja iglaków. Poznaj często popełniane błędy, które skutkują brązowieniem krzewów.

Przyczyną brązowienia tui jest niedobór wody

Niedobór wody to jedna z częstszych przyczyn brązowienia tui. O ile większość osób podlewa zieleń w czasie letnich upałów, zimowe dostarczanie wody nie jest dla nich już tak oczywiste. Trzeba pamiętać, że wszystkie rośliny zimozielone tracą wodę także w mroźnych miesiącach. Jednocześnie nie mogą jej pobrać z zamarzniętej gleby. Pojawia się wtedy susza fizjologiczna. Jej objawy stają się widoczne wiosną lub latem. Dlatego żywotniki powinny być nawadniane także zimą. Zabieg przeprowadza się w umiarkowanie ciepłe dni.

Błędy w nawożeniu tui skutkują brązowieniem roślin

Częstą „receptą” sklepów ogrodniczych na brązowienie tuj jest sprzedaż nawozów. I rzeczywiście w niektórych przypadkach na żółknięcie tui może wpływać niedobór składników pokarmowych. W takich wypadku szczególnie przydatne będzie nawożenie dolistne. Są to jednak odosobnione przypadki. Powszechniejszym problemem jest przenawożenie roślin lub niewłaściwe pH gleby (wtedy dodatkowe dawki nawozów nie pomogą).

Przyczyny brązowienia tui - mocz zwierząt

Czworonogi – zdarza się, że przyczyną brązowienia krzewów jest mocz zwierząt. Trzeba zwrócić na to uwagę jeśli w ogrodzie przebywają psy lub koty. Rośliny można ochronić przed „naznaczaniem” poprzez stosowanie siatek.

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Autor: Getty Images Brązowienie tui jest najczęściej obserwowanym objawem chorób na tujach

Tuje brązowieją, bo są porażone chorobami grzybowymi

Czasem żywotniki porażane są przez choroby grzybowe. Jedną z najgroźniejszych jest fytoftoroza. Objawy pojawiają się latem – najczęściej już w czerwcu. Rośliny przestają rosnąć, żółkną i zamierają. Na łuskach (liściach) widoczne są czerwone nacieki w kształcie litery V. Jeśli choroba znajduje się w początkowej fazie, warto potraktować ją preparatami grzybobójczymi. Krzewy należy nie tylko dokładnie opryskać, ale także podlać rozcieńczonym roztworem. W znacznego porażenia, żywotniki niestety powinno się wyciąć i spalić.

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