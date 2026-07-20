Co na ślimaki w ogrodzie? Sprawdziliśmy, czy popularne domowe sposoby działają

Ślimaki pojawiają się w ogrodzie wieczorem lub po deszczu. Wprawdzie wyglądają niewinnie, ale potrafią - zwłaszcza gdy jest ich bardzo dużo - oszpecić lub zniszczyć wiele roślin.

Dlaczego ślimaki są szkodliwe?

Ślimaki uszkadzają różne rośliny: jednoroczne, wieloletnie, drzewa i krzewy. W liściach wygryzają podłużne otwory o ostrych kątach lub zeskrobują górną skórkę wraz z miękiszem, dolną pozostawiając nienaruszoną. W miejscu żerowania i bytowania ślimaków widać srebrzyste smugi zaschniętego śluzu, znaczącego trasę ich wędrówek. Ślimaki chętnie jedzą kiełkujące młode roślinki – zdarza się, że pozostawiają na grządce tylko łodyżki. W korzeniach spichrzowych wygryzają nieregularne dziury. Z warzyw najczęściej zjadają fasolę, warzywa kapustne i sałatę. Chętnie żerują też na złocieniach.

W ogrodzie możemy spotkać ślimaki nagie oraz ślimaki z muszlami.

Ślimaki bez skorupki (nagie) w ogrodzie

Ślimaki bez skorupki często pojawiają się w ogrodzie. Ze ślimaków nagich w ogrodach najczęściej możemy spotkać pomrowiki polne, śliniki ogrodowe, pomrowy ogrodowe i żółte. Uaktywniają się między godziną 21 a 1 w nocy, a gdy jest chłodno i deszczowo – także w dzień.

Ponieważ ślimaki bez skorupki składają jaja przez cały okres wegetacyjny (po 20-30 sztuk, płytko w glebie, pod kamieniami, w pobliżu roślin, na których żerują), spotyka się równocześnie różne stadia rozwojowe ślimaków nagich. Zimują w glebie – najczęściej w formie półprzezroczystych, białawych jaj (można je zauważyć jesienią podczas przekopywania grządki), ale mogą przezimować też osobniki młode i starsze.

Wczesną wiosną ślimaki nagie pojawią się na pierwszych roślinach. Najlepiej czuja się w warunkach średniej wilgotności gleby – zbyt sucha lub zbyt wilgotna wpływa hamująco na rozwój lub nawet może się okazać dla nich zabójcza.

Pomrów ogrodowy. Ma brunatne ciało długości 3 do 4 cm. Pojawia się w średnio wilgotnych ogrodach, zwłaszcza położonych w pobliżu dużych parków i ogródków działkowych. W okresie sprzyjającej mu pogody występuje masowo i jest wtedy, spośród wszystkich ślimaków, najgroźniejszym szkodnikiem roślin ogrodowych.

Ślinik ogrodowy. Ma ciało szaroczarne lub brązowoczarne z jasnymi smugami po bokach, pokryte żółtym śluzem. Chętnie zjada kapustę, ogórki, sałatę, seler i owoce truskawek, a także rośliny ozdobne, uprawiane w ogrodzie, szklarenkach i inspektach.

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Ślimaki z muszlami w ogrodzie

Ślimaki z muszlami spotykamy w ogrodach wśród krzewów i innych wysokich roślin. Najchętniej żerują na młodych częściach roślin. Aktywne zwłaszcza nocą i w dzień po deszczu, w okresach suszy zasklepiają się w skorupach i nieruchomieją. Są mniej uciążliwe niż ślimaki nagie.

Ślimak ogrodowy. Ma spiralnie skręconą muszlę – żółtą, różową lub czerwonobrunatną, z ciemniejszymi brązowymi paskami. Chętnie przebywa wśród krzewów i ozdobnych roślin zielnych – po deszczu wpełza na liście, pnie drzew i krzewów. Najpospolitszy w naszych ogrodach. Chętnie żeruje na różanecznikach, uszkadzając dotkliwie ich liście.

Bursztynka podłużna. Ma cienkościenną, prawie błoniastą muszlę, przez którą prześwieca jej ciało. Może być różnie ubarwiona: od zielonożółtej do zielonoszarej. Można ją spotkać w wilgotnych ogrodach z oczkami wodnymi – nie tylko na roślinach, lecz także pod opadłymi liśćmi i kamieniami. Chętnie zjada liście traw.

Ślimak winniczek (jadalny). Ma dużą, biało-beżową lub szarawą muszlę. Jego typowymi siedliskami są wilgotne i cieniste zarośla, z których przechodzi do ogrodów. Żywi się głównie zwiędłymi częściami roślin, choć czasem uszkadza też ich zdrowe fragmenty.

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Jak zwalczyć ślimaki domowymi sposobami?

Jeśli ślimaki pojawią się w ogrodzie masowo, pożyteczne zwierzęta nie są w stanie ograniczyć ich liczebności.Wtedy musimy zacząć działać. Jak zwalczać ślimaki w ogrodzie? Możemy wykonać różne pułapki na ślimaki i usuwać je z ogrodu.

Ślimaki z muszlą można łatwo zebrać z roślin do naczynia i wypuścić z dala od ogrodu.

Ślimaki nagie uaktywniają się między godziną 21 a 1 w nocy, w dzień są ukryte. Jeżeli chcemy wyłapywać je i niszczyć, musimy zwabiać je w jedno miejsce. W tym celu wykłada się na mokrą glebę wilgotne szmaty, deski, papę, liście łopianu lub kapusty, pod którymi te lubiące wilgoć zwierzęta kryją się w ciągu dnia.

Można wykładać przynęty pokarmowe na ślimaki: pokrojoną marchew lub jabłka, przepołowione ziemniaki, plastry buraków. Jako roślinę-pułapkę można posadzić bieluń dziędzierzawę, który przywabia ślimaki.

Jednym ze skutecznych sposobów na ślimaki jest umieszczenie w ziemi plastikowych kubeczków lub talerzyków wypełnionych piwem. Zwabione ślimaki (bardzo lubią piwo) po prostu wpadają do tych pułapek.

Tych roślin ślimaki nie cierpią!

Warto sadzić rośliny, których ślimaki nie tolerują, na przykład bez czarny, płomyk wiechowaty (floks), krwawnik pospolity, nasturcję wielkokwiatową, orlika pospolitego, parzydło leśne, macierzankę piaskową, wilczomlecze, bieluń dziędzierzawę, a na grządkach warzywnych majeranek, gorczycę białą, hyzop lekarski, szałwię lekarską, tymianek właściwy, cebulę i czosnek. Na grządkach między roślinami warto też rozkładać gałązki bzu czarnego, wrotycza i krwawnika.

Pamiętaj Jak zniechęcić ślimaki do przebywania w ogrodzie? Jeżeli chcesz zniechęcić ślimaki do przebywania w ogrodzie należy: nie układać w ogrodzie sterty gałęzi, kamieni, desek, materiałów budowlanych, które służą ślimakom za kryjówki i chronią je przed naturalnymi wrogami,

kosić trawę i chwasty w ogrodzie i w jego pobliżu, gdyż wszelkie wysokie zarośla i wysoko rosnąca trawa to dobra kryjówka dla ślimaków w ciągu dnia,

obniżyć wilgotność gleby przez spulchnianie jej w dni słoneczne – giną wtedy jaja i młode ślimaki (bardzo wrażliwe na suszę). Można też okresowo przesuszyć trawniki, ograniczając ich zraszanie,

chronić grządki lub pojedyncze rośliny, rozsypując pasami szerokości 20 cm trociny, igliwie sosnowe, plewy jęczmienne lub żytnie, a nawet suchy piasek zmieszany z popiołem. W ten sposób stworzymy ślimakom barierę nie do przebycia,

podlewać ogród rano, bo robiąc to wieczorem, tworzysz ślimakom idealne warunki do żerowania,

ściółkować glebę liśćmi narecznicy samczej lub opryskiwać gnojówką z jej liści – zapach narecznicy odstrasza ślimaki.

opryskiwać rośliny zaatakowane przez ślimaki odwarem z papryki rocznej (1 kg świeżych owoców zalać 10 litrami wody i gotować 1 godzinę. Odstawić na 48 godzin, przetrzeć i przecedzić).

Zwalczanie ślimaków środkami chemicznymi

Wokół roślin, między ich rzędami lub na uczęszczanych ścieżkach ślimaków zamiast trocin można rozsypywać wapno palone 40 g na m2 (4 kg na 100 m²). Gdy w ogrodzie pojawi się bardzo wiele ślimaków nagich, można wieczorem rozsypać wapno palone dwukrotnie – w odstępie od 30 minut do 1 godziny – za każdym razem po pół podanej wyżej dawki. Metoda tworzenia barier (także roślinnych) jest skuteczna jedynie podczas suchej pogody.

Do zwalczania ślimaków służą preparaty, np. Anty-Ślimak, Ślimakol, Ślimax. Środki te działają toksycznie na rośliny, więc można posypać nimi tylko ścieżki.

Można stosować preparaty ślimakobójcze (np. Mesurol Schneckenkorn) w postaci granulek, które działają na szkodniki jako przynęta i trucizna. Wieczorem należy wyłożyć granulki na glebę między rzędami roślin lub na trasach ich wędrówek – 3 g na 10 m2 (20-30 granulek na 1 m2).

Uwaga! Ten preparat ma III klasę toksyczności – czyli jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt stałocieplnych. Zatem, jeśli ślimaków jest tak wiele, że nie możemy poradzić sobie w inny sposób i decydujemy się na użycie preparatu chemicznego – zatrudnijmy ekipę zwalczającą szkodniki na zlecenie.

Od kilku lat na rynku dostępny jest też preparat na ślimaki o nazwie Nemaslug zawierający nicienie, które są pasożytami ślimaków. Rozmnażają się one w ciele ofiar i w krótkim czasie doprowadzają do ich śmierci.

#MuratorOgroduje: Skuteczne sposoby na ślimaki w ogrodzie