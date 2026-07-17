Jak przygotować ogród na okresy suszy?

Przygotowanie ogrodu na okresy suszy wymaga strategicznego podejścia i zastosowania różnych metod, które pomogą zminimalizować zużycie wody i utrzymać rośliny w dobrej kondycji. Zbieranie deszczówki, wybór odpowiednich roślin, mulczowanie oraz poprawa struktury gleby to tylko niektóre z efektywnych rozwiązań, które warto zastosować. Dzięki nim twój ogród będzie mógł cieszyć się zdrowiem i pięknem nawet w najgorętsze i najbardziej suche dni.

Poprawa jakości gleby w ogrodzie

Aby odpowiednio przygotować nasz ogród na trudne warunki, należy zadbać o glebę. Podłoże w dobrej kondycji i o odpowiedniej strukturze lepiej zatrzymuje wilgoć i dostarcza ją stopniowo do korzeni roślin, co jest niezbędne w okresach braku opadów. Warto zatem pomyśleć o regularnym nawożeniu ogrodu. Można do tego celu użyć kompostu, który zwiększa zdolność do zatrzymywania wody w glebie, poprawia jej przepuszczalność i dostarcza niezbędnych składników odżywczych.

Coraz częściej stosowana jest także mączka bazaltowa – środek poprawiający właściwości podłoża. Dzięki strukturze pyłu, która przypomina cement, gromadzi i bardzo dobrze magazynuje wodę. Dodatkowo jest bardzo łatwo przyswajalna przez rośliny i bogata w makro- i mikroelementy oraz minerały, takie jak krzemionka, tlenki żelaza, magnez, wapń i potas.

Podobne właściwości ma także diatomit (inaczej ziemia okrzemkowa), którego stosowanie może poprawić strukturę gleby, zwiększyć jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych, a także pomóc w rozluźnieniu podłoża.

Postaw na rośliny odporne na suszę

Mając na uwadze coraz trudniejsze klimatycznie okresy letnie, przy zakładaniu ogrodu, warto wybierać rośliny, które sobie z nimi lepiej radzą. Kwiaty, takie jak lawenda czy jeżówka, rozchodniki oraz zioła, jak rozmaryn czy tymianek, doskonale radzą sobie w suchych warunkach. Rośliny te mają zdolność magazynowania wody i mogą przetrwać długie okresy bez podlewania.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem są również ogrody preriowe, inspirowane krajobrazem trawiastych obszarów Ameryki Południowej. Charakteryzują się wykorzystaniem traw i bylin, które naturalnie występują na preriach. Świetnie sprawdzą się w nich takie gatunki jak: rudbekia, krwawnik pospolity, werbena patagońska, szałwia omszona, miskant chiński. Tego typu ogrody nie tylko dobrze radzą sobie bez częstego podlewania, ale również przyciągają pożyteczne owady, które pomagają w naturalnym utrzymaniu zdrowia roślin.

Zobacz galerię zdjęć: Rośliny odporne na suszę do twojego ogrodu

21

Zbieranie deszczówki - sposób na pozyskanie wody

Jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów na zaopatrzenie ogrodu w wodę jest zbieranie i magazynowanie deszczówki. Wystarczy podstawić beczkę lub specjalny zbiornik pod rynnę. Można też ustawić naczynia „pod gołym niebem”, by w trakcie opadów napełniały się wodą. Warto pomyśleć o założeniu systemu filtrującego, który pozwoli na usunięcie zanieczyszczeń z deszczówki.

Wykorzystywanie deszczówki do podlewania ogrodu umożliwia nawadnianie roślin w sposób naturalny, wodą miękką, wolną od chloru i innych substancji chemicznych. W czasie, gdy w Polsce regularnie zmniejszają się zasoby wody pitnej, to rozwiązanie staje się nie tylko praktyczne, ale niezbędne.

Autor: Milos Ruzicka/ Getty Images Zbieranie deszczówki to sposób na pozyskanie wody do podlewania roślin w ogrodzie

Ściółkowanie gleby zatrzymuje wilgoć w glebie

Ściółkowanie (mulczowanie) to metoda polegająca na pokrywaniu gleby warstwą materiałów organicznych, takich jak kora drzewna, słoma czy kompost. Ściółka pomaga zatrzymać wilgoć w glebie, chroni korzenie roślin przed przegrzewaniem i ogranicza wzrost chwastów, które konkurują o wodę. Regularne mulczowanie może znacznie zmniejszyć potrzebę podlewania roślin.

Autor: Zummolo/ Getty Images Ściółkowanie róży

Jak ekonomicznie podlewać ogród?

Podlewanie ogrodu wczesnym rankiem lub późnym wieczorem zmniejsza straty wody przez parowanie. Szczególnie w upalne dni warto wykorzystywać tzw. podlewanie głębokie, czyli obfite nawadnianie nawet przez 20 min, aby woda mogła wniknąć głęboko w glebę. Rośliny, które są podlewane w ten sposób, rozwijają silniejsze i większe systemy korzeniowe. To zwiększa ich zdolność do pobierania wody i składników odżywczych z głębszych warstw ziemi. Poprzez rzadkie, ale obfite podlewanie, można znacząco poprawić kondycję roślin i ich odporność na suszę.

Tekst: Joanna Legutko, doradca ogrodniczy i wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko

Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie