Lawenda wąskolistna to jedna z najpopularniejszych roślin sadzonych w ogrodach. Nie tylko zachwyca nas swoim wyglądem - szczególnie w okresie kwitnienia, cenione są również jej właściwości kosmetyczne i lecznicze.

Dlaczego lawendę należy przycinać?

Lawenda nie jest roślina trudną w uprawie, ale o kilku rzeczach musimy pamiętać. Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, które powinniśmy zafundować lawendzie co roku, jest cięcie. Jeśli to zaniedbamy, krzew lawendy będzie wyglądać coraz mniej atrakcyjnie, bowiem u nieprzycinanych krzewinek pokrój z biegiem lat staje się coraz mniej zwarty, rośliny "łysieją" w środku i znacznie tracą na urodzie. A do tego coraz słabiej kwitną. Regularne (coroczne!) przycinanie lawendy sprawi zaś, że jej pokrój stanie się zwarty, a kwitnienie będzie bardziej obfite.

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Autor: Almaje/ Getty Images Kiedy i jak przycinać lawendę po kwitnieniu?

Czy lawendę należy przycinać latem?

Letnie cięcie krzewinek lawendy, przeprowadzane zaraz po kwitnieniu, ma ogromne znaczenie w uprawie lawendy i wpływa na dalszy rozwój rośliny. Dzięki niemu lawenda będzie się dobrze rozkrzewiała i zagęszczała w kolejnych latach. Cięcie pobudzi też roślinę do ponownego kwitnienia. Letnie cięcie jest najważniejsze dla młodych roślin lawendy.

Letnie cięcie polega ono na przycinaniu przekwitających kwiatostanów i części ulistnionych pędów. Podczas tego zabiegu staramy się uformować krzew w kulę - dzięki temu roślina będzie miała lepszy przepływ powietrza między gałązkami.

Kiedy wykonać letnie cięcie lawendy?

Letnie cięcie lawendy przeprowadza się od lipca do końca sierpnia. Rośliny należy przycinać tuż po kwitnieniu. Nie można opóźniać tego zabiegu, gdyż zbyt późno cięte krzewinki gorzej zimują.

Dla młodych krzewów lawendy idealnym momentem letniego cięcia jest rozpoczęcie przekwitania kwiatostanów, natomiast starsze, mocno rozkrzewione egzemplarze przycinamy wtedy, gdy całkowicie przekwitną.

Jak przycinać lawendę latem?

Przeprowadzając letnie cięcie lawendy usuwamy przekwitające kwiatostany i skracamy wszystkie pędy mniej więcej o jedną trzecią długości (tniemy nad drugą parą młodych liści). Dzięki temu przycięte pędy będą się rozgałęziać i roślina w kolejnych latach będzie gęstsza i bardziej odporna na pokładanie się.

Pamiętajmy, że podczas zabiegu cięcia skracamy wyłącznie pędy ulistnione, przycięcie starszych, zdrewniałych pędów zbyt blisko ziemi, najpewniej spowoduje, że roślina nie odbije (nie wypuści nowych, młodych pędów). Trzeba taką roślinę przycinać powyżej zdrewnienia, tuż nad nowymi liśćmi.

Po letnim cięciu rośliny należy podlać i zasilić specjalnym nawozem dedykowanym lawendzie.

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