Jak zwalczyć skrzyp domowym sposobem? Metoda mechaniczna

Skrzyp ma taki układ korzeni, który sprawia, że trudno jest tę roślinę wyplewić. Korzenie, które mogą sięgać nawet do 1,5 m w głąb ziemi, ułożone są piętrowo. Nawet, gdy wyrwiemy chwast z korzeniami, to zwykle w ziemi zostają resztki układu korzennego, które potem puszczają pędy i ponownie wyrasta kolejna roślina.

Jedną z metod pozbycia się skrzypu jest jego wyrywanie. By ta praca odniosła skutek, najlepiej jest to zrobić wtedy, kiedy pojawi się pierwsza roślina. Nie możemy dopuścić, by skrzyp się rozrósł. Chwast będzie osłabiony, albo przestanie rosnąć jeśli ziemia będzie stale wzruszana, przede wszystkim część naziemna i jeśli to możliwe, także głębsze warstwy. Można także przed rozpoczęciem uprawy przekopać głęboko ziemię, najlepiej na pół metra i usunąć korzenie. Jeśli pozostałości korzeni zostaną głęboko w ziemi, to nawet gdy puszczą pędy, będą za głęboko, by urosnąć.

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Podwyższanie pH gleby - tego skrzyp nie lubi

Skrzyp lubi podłoże o odczynie kwaśnym, dlatego zwalczając chwast można zmienić pH gleby tak, by je podwyższyć. W ten sposób stworzymy warunki glebowe niesprzyjające rozwojowi skrzypu. Możemy więc nawozić grunt, używamy do tego wapna i soli potasowych. Nawożenie wykonujemy jeszcze na jesieni, a powtarzamy je wczesną wiosną. Jeśli w miejsce wapnowania planujemy uprawę roślin, to powinniśmy sprawdzić, czy odpowiada im wysokie pH gleby. W innym wypadku możemy pozbyć się skrzypu, ale rośliny, na których nam zależy, również nie urosną.

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Autor: Getty Images Skrzy polny w ogrodzie.

Ściółkowanie i zacienianie - skuteczna metoda na skrzyp

Ściółkowanie polega na tym, że glebę przykrywamy materiałem organicznym lub nieorganicznym. Dzięki tej warstwie ułożonej na ziemi chwasty nie mają warunków do rozwoju, bo brakuje im światła. W ten sposób możemy walczyć nie tylko ze skrzypem, ale także innymi niechcianymi w ogrodzie roślinami. Zalet ściółkowania jest więcej, dzięki temu zabiegowi zmniejsza się parowanie wody i nagrzewanie gleby, na czym korzystają zasadzone przez nas rośliny.

Jeśli walczymy ze skrzypem, to zalecanym materiałem do ściółkowania jest wapienny gruz, który potem przykrywamy korą ogrodową. Można też zastosować agrowłókninę, materiał dostępny jest w sklepach ogrodniczych.

Inną metodą na zabranie światła jest „zagłuszanie” skrzypu. Metoda polega na tym, że wokół potencjalnie występującego skrzypu sadzimy rośliny, najlepiej strączkowe, które rosnąc na tykach zacienią skrzyp. Wówczas chwast będzie miał mały dostęp do światła, co powinno osłabić jego rozwój.

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Jak pozbyć się skrzypu za pomocą oprysków?

Wyrywanie chwastów, ściółkowanie i podwyższanie pH gleby to metody, których efekty zobaczymy czasami dopiero po kilku latach. Przekopywanie działki, by usunąć korzenie skrzypu to zadanie wymagające także dobrej kondycji fizycznej, a na pracę w ogrodzie trzeba przeznaczyć dużo czasu. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Dlatego w takim wypadku sposobem na pozbycie się skrzypu jest zastosowanie oprysków.

Na rynku obecnych jest wiele preparatów, także takich, które przeznaczone są do zwalczania skrzypu, najlepiej zasięgnąć porady w sklepie ogrodniczym, jaki środek wybrać.

Opryski stosujemy dokładnie według instrukcji, czyli odpowiednio rozcieńczamy preparat chwastobójczy i stosujemy w okresie takim, by nie zaszkodzić owadom, przede wszystkim pszczołom. Dlatego powinniśmy wykonywać zabieg wieczorem, po godzinie 18. Wybieramy także dzień suchy, bez wiatru. Środki chwastobójcze powinny zdeformować liście skrzypu, zahamować jego wzrost i spowodować wymarcie rośliny.

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Jak usuwać chwasty z ogrodu