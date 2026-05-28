Kwasek cytrynowy i sok z cytryny wykazują m.in. właściwości pomagające zwalczać grzyby, dlatego mogą przydać się w ochronie roślin. Do czego jeszcze można stosować kwasek cytrynowy i sok z cytryny w uprawie roślin?

Nawożenie roślin kwaskiem cytrynowym

Rośliny sporadycznie (np. kilkukrotnie w sezonie) można nawozić kwaskiem cytrynowym.

Kwasek cytrynowy nie ma dużego znaczenia w bezpośrednio dostarczaniu składników pokarmowych roślinom. Jego rola jest nieco inna i w zasadzie bardziej precyzyjne jest nazwanie go stymulatorem wzrostu.

Podlewanie roślin wodą z kwaskiem cytrynowym (opcjonalnie sokiem z cytryny) wspiera ich metabolizm. W ten sposób korzeniom dostarcza się związki, które pobudzają procesy energetyczne u roślin. Kwas cytrynowy bierze udział m.in. w cyklu Krebsa. Zwiększa efektywność pobierania związków pokarmowych zawartych w glebie, np. potasu i fosforu. Dzięki temu rośliny m.in. szybciej rosną, obficiej kwitną czy owocują.

W sprzedaży dostępne są gotowe produkty – stymulatory – oparte na bazie monohydratu kwasu cytrynowego.

Jakie rośliny nawozić kwaskiem cytrynowym?

Kwasku cytrynowego najlepiej używać do roślin, które preferują gleby kwaśne i lekko kwaśne (np. borówki, rododendrony, żurawina, hortensje), a należy unikać u gatunków, które wymagają podłoży zasadowych. Kwasek cytrynowy i sok z cytryny mają lekkie właściwości zakwaszające. Oczywiście można ich używać do wspomagania większości roślin, ale trzeba to robić rozsądnie.

Jak zrobić nawóz z kwasku cytrynowego lub soku z cytryny?

Do zrobienia nawozu potrzebujemy kwasku cytrynowego (lub soku z cytryny) i wody.

10 g kwasku cytrynowego lub 10 ml soku z cytryny należy dodać do 10 l wody. Trzeba je dobrze rozpuścić, mieszając. Nawóz jest od razu gotowy do użycia.

Kwasek cytrynowy

Kwasek cytrynowy na choroby grzybowe roślin

Kwasek cytrynowy ma właściwości grzybobójcze, a więc jednocześnie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Dlatego warto z niego korzystać (przepis jak powyżej) do walki z chorobami odkorzeniowymi. Sprawdza się m.in. w produkcji rozsady (np. warzyw). Ogranicza zgorzel siewek. Warto go łączyć z innymi metodami ochrony, np. zaprawianiem nasion. Jednocześnie kwasek cytrynowy usprawnia pobieranie makro- i mikroelementów, dzięki czemu minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób fizjologicznych roślin, np. chlorozy.

Zakwaszanie kwaskiem cytrynowym wody do podlewania roślin

Kwasek cytrynowy z powodzeniem sprawdza się w pielęgnacji ogrodowych roślin kwasolubnych. To jeden z najlepszych, naturalnych środków na utrzymanie właściwego pH gleby u roślin pokojowych. Większość gatunków uprawianych w domach preferuje gleby o odczynie oscylującym w granicach lekko kwaśnego. Tymczasem z kranów w Polsce najczęściej leci woda o wysokiej zawartości wapnia. Dlatego przy regularnym podlewaniu roślin, pH podłoża stopniowo się podnosi.

Odstawianie wody przed podlaniem na kilka godzin tylko w pewnym stopniu rozwiązuje problem (tu głównie chodzi o chlor). Można natomiast korzystać z kwasku (0,5-1g/1 litr wody) lub soku z cytryny (kilka kropel na 1 litr wody) dla zakwaszania wody do podlewania. Działanie jest synergiczne (utrzymanie pH, stymulowanie roślin, ograniczenie chorobotwórczych patogenów w glebie).

Na co uważać, stosując kwasek cytrynowy w ogrodzie?

Chociaż kwasek cytrynowy jest naturalnym i ekologicznym środkiem, jego stosowanie wymaga rozwagi. Podstawowym ryzykiem jest jego silne działanie zakwaszające. Zastosowanie zbyt dużej dawki lub zbyt częste podlewanie roztworem może doprowadzić do gwałtownego obniżenia pH gleby poniżej optymalnego poziomu. Taka sytuacja jest szkodliwa nie tylko dla roślin preferujących odczyn obojętny lub zasadowy, ale może również zaszkodzić gatunkom kwasolubnym, zaburzając ich procesy fizjologiczne.

Zbyt stężony roztwór kwasku cytrynowego może uszkodzić delikatny system korzeniowy roślin, prowadząc do jego "poparzenia" i osłabienia zdolności pobierania wody oraz składników odżywczych. Dlatego kluczowe jest ścisłe przestrzeganie zalecanych proporcji i traktowanie go jako środek wspomagający, a nie podstawowy nawóz. Zawsze warto zacząć od mniejszego stężenia, aby obserwować reakcję rośliny, zanim zdecydujemy się na regularne stosowanie.

Kwasek cytrynowy jako odżywka dla kwiatów ciętych

Kwasek cytrynowy należy do popularnych naturalnych środków, które wydłużają trwałość kwiatów ciętych. Dzięki niemu kwiaty przekwitają nieco później, a jednocześnie woda, w której stoją, dłużej jest świeża (i nie wydziela brzydkiego zapachu). Kwasek działa odkażająco.

Dodaje się pół łyżeczki kwasku cytrynowego na 1 litr wody. Często stosuje się go jednocześnie z cukrem (również pół łyżeczki na 1 litr wody), wtedy odżywka jest efektywniejsza. Oczywiście trwałość kwiatów ciętych zależy także od innych czynników, np. fazy rozwoju kwiatów, temperatury powietrza w pomieszczeniu czy jakości wody.

Kwasek cytrynowy ma szerokie spektrum zastosowania. W ogrodnictwie z powodzeniem można korzystać także z przeterminowanych produktów w myśl filozofii Zero Waste. Warto traktować go jako środek, który zwiększa skuteczność innych zabiegów pielęgnacyjnych, np. nawożenia. Pozwala na utrzymanie roślin w dobrej kondycji, dzięki czemu są piękniejsze lub dają wyższy plon.

