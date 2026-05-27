Co daje oprysk pomidorów mlekiem?

Oprysk mlekiem to ekologiczny i co ważne niedrogi sposób ochrony pomidorów (oraz i innych warzyw) przed infekcjami grzybowymi i wirusowymi, w tym najgroźniejszą chorobą atakującą pomidory - zarazą ziemniaka, ale także przed mączniakiem prawdziwym. Warstwa mleka na liściach i pędach tworzy barierę ochronną chroniącą przed patogenami. Największe znaczenie w tym procesie mają białka zawarte w mleku, które pod wpływem słońca działają antyseptycznie i zarodniki grzybów na liściach już w początkowej fazie rozwoju choroby są niszczone. Należy jednak pamiętać, że aby opryski mlekiem były skuteczne muszą być stosowane głównie profilaktycznie, od początku uprawy, przed pojawieniem się zarazy, ponieważ opryski wykonane na już porażone rośliny nic nie dadzą.

Przeczytaj też: Jakie choroby najczęściej atakują pomidory? Objawy i metody zwalczania

Oprysk na pomidory od zarazy ziemniaczanej

Oprysk pomidorów mlekiem wskazany jest szczególnie w okresie zagrożenia chorobami, w tym głównie zarazą ziemniaczaną - w czerwcu i w lipcu. Do oprysku najlepiej wybrać pogodny, ale nie upalny dzień (opryski w czasie upałów mogą powodować poparzenie liści) - najlepiej w ciągu dnia lub wczesnym wieczorem, tak aby na liściach nie było rosy. Opryskujemy dokładnie wszystkie części roślin – pędy i liście (z górnej i dolnej strony). Zabieg zaleca się powtarzać regularnie co 7-10 dni. Najlepszy efekt uzyskamy jeśli po oprysku utrzyma się bezdeszczowa pogoda przez kolejne 2-3 dni, aby mleko zaschło na liściach, tworząc powłokę ochronną.

Przeczytaj też: Te 3 zabiegi są konieczne, jeśli chcesz by pomidory dobrze rosły i owocowały!

Zobacz galerię zdjęć: Pomidory w ogrodzie

15

Przygotowanie roztworu do oprysku pomidorów mlekiem

Do opryskiwania pomidorów najlepiej wybrać mleko pełnotłuste (najlepiej prosto od krowy), bo takie na roślinie najszybciej zacznie fermentować i utworzy naturalną barierę dla grzybów. Równie dobrze można jednak użyć mleka ze sklepu o zawartości tłuszczu 3,2% lub innego, ponieważ to białko, a nie tłuszcz jest tu najważniejsze. Opryskiwać można pomidory uprawiane zarówno w gruncie, jak i pod osłonami (minusem może być nieprzyjemna woń fermentującego mleka).

Stosowane są różne receptury przygotowania roztworu zawierającego mleko. Najprostszą do przygotowania w ogrodzie będzie zastosowanie proporcji 1:5, co oznacza, że np. 1 litr mleka rozpuszczamy w 5 litrach wody i dokładnie mieszamy. Do takiej mikstury można dodać także substancji, która poprawi przyczepność roztworu do powierzchni liści i pędów – może to być np. mydło potasowe, kilka kropel płynu do naczyń lub inny środek (tzw. adiuwant), zmniejszający napięcie powierzchniowe roztworu, dzięki czemu jest on lepiej wchłaniany.

Naturalny oprysk z mleka na mszyce na pomidorach

Warto pamiętać, że oprysk pomidorów mlekiem jest skuteczny nie tylko w profilaktyce chorób, ale także szkodników pomidorów i innych warzyw. Jest to znany od lat, naturalny (domowy) sposób ochrony roślin zaatakowanych przez mszyce. W tym przypadku jednak najlepsze będzie chude mleko, które należy zmieszać z wodą w proporcji 1:1 (np. 1 litr mleka na 1 litr wody). Oprysk także należy wykonać bardzo dokładnie i pokryć roztworem wszystkie części roślin (liście z obu stron). Zabieg wykonujemy od razu po zauważeniu pierwszych szkodników i powtarzamy raz na tydzień ( lub raz na 10 dni). Tą metodą można zwalczać choroby i mszyce nie tylko na pomidorach, ale także na ogórkach.

Przeczytaj też: Mszyce na pomidorach - jak pozbyć się mszyc z krzewów pomidorów?

i Autor: Getty Images Do oprysku pomidorów mlekiem najlepiej wybrać pogodny, ale nie upalny dzień (opryski w czasie upałów mogą powodować poparzenie liści) - najlepiej w ciągu dnia lub wczesnym wieczorem, tak aby na liściach nie było rosy

Opryski i podlewanie mlekiem – zasilanie roślin w wapń

W czasie nawożenia roślin ogrodowych, ale także domowych, warto pamiętać, że mleko jest nie tylko środkiem skutecznym w profilaktyce chorób i szkodników, ale także zasila rośliny w potrzebny im wapń. Pierwiastek ten jest niezbędny dla właściwego rozwoju i wzrostu większości roślin (w tym warzyw), dlatego podlewanie wodą z mlekiem skutecznie je wzmocni. Z kolei opryski mlekiem, obok funkcji ochronnej (choroby, szkodniki), mogą być formą zasilania dolistnego, dzięki któremu barwa liści roślin będzie bardziej intensywna i nie będą one żółkły (jest to pożyteczne szczególnie w przypadku domowych roślin ozdobnych z liści, np. bluszcz, fikusy i paprocie). Do tego celu najlepiej stosować mleko chude, bez konserwantów w proporcji 1:10 (1 litr mleka na 10 litrów wody).

Przeczytaj też: Ekologiczna uprawa pomidorów w szklarni lub pod folią - jak uprawiać pomidory pod osłonami?

Ryzyka i wady stosowania mleka w ogrodzie

Mimo wielu zalet, stosowanie mleka w ogrodzie wymaga rozwagi. Przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji roztworu – zbyt duże stężenie mleka, zwłaszcza na młodych i wrażliwych roślinach, może zahamować ich wzrost, a nawet prowadzić do więdnięcia. Nadmiar oprysku może również sprzyjać rozwojowi niepożądanych grzybów, powodując pojawienie się czarnej zgnilizny lub nieestetycznych plam na liściach. Należy też unikać stosowania oprysku w upalne, słoneczne dni, ponieważ może to prowadzić do poparzenia liści, a samo mleko szybko kwaśnieje, generując nieprzyjemny zapach.

#MuratorOgroduje: Sadzenie pomidorów Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany