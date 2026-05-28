Pielęgnując rosnące w ogrodzie iglaki, możemy czasem zauważyć na nich ażurowe pajęczyny. Jeśli jednocześnie wypatrzymy w pobliżu pająka, nie musimy się martwić, bowiem nie stanowi on zagrożenia dla roślin. Iglaki są miejscem życia wielu stworzeń, także pająków. Nasz niepokój wzbudzić powinna jednak bardzo delikatna pajęczynka, na której ledwie widoczne są czerwonawe punkciki. To znak, że nasz iglak został zaatakowany przez przędziorki. Co wtedy robić?

Pajęczyna na iglakach to oznaka żerowania przędziorków

Takie delikatne pajęczyny możemy zauważyć na różnych gatunkach iglaków, zarówno na sosnach, świerkach czy jodłach, jak i cyprysikach czy żywotnikach. Dokładnie lustrując rośliny zauważymy, że obecności pajęczynek często towarzyszy żółknięcie i brązowieni igieł, a w konsekwencji ich opadanie.

Opisane objawy są rezultatem żerowania powszechnie występujących na roślinach szkodników roślin - przędziorków.

Jak powstaje pajęczyna na iglakach?

Delikatną pajęczynę na iglakach tworzy najczęściej jeden z gatunków przędziorka: przędziorek sosnowiec (łac. Oligonychus ununguis). Szkodnik ten szczególnie upodobał sobie egzemplarze świerka białego odmiany 'Conica'. To jeden z podstawowych problemów, z którymi borykać się muszą miłośnicy tego niewielkiego iglastego drzewka.

Na iglakach mogą żerować również inne gatunki przędziorka, ale objawy ich obecności są podobne. I podobna jest ich szkodliwość dla roślin. Przędziorki żerują na igłach wysysając z nich soki, w wyniku czego najpierw pojawiają przebarwione matowe plamy, a później igły żółkną, brązowieją i opadają. Wytwarzana przez szkodniki pajęczynka może pokrywać znaczną część rośliny.

i Autor: todaydesign/ Getty Images Pajęczynka na iglaku to może być znak, że roślinę zaatakowały przędziorki

Jak pozbyć się przędziorka z iglaków?

Walka z przędziorkami nie jest łatwa, ale można ją wygrać. Ważne, by zastosować odpowiednie preparaty. W sklepach oferujących środki ochrony roślin znajdziemy produkty przeznaczone do zwalczania przędziorków - pracownicy doradzą, jaki wybrać. Pamiętajmy, by zawsze stosować je zgodnie z załączoną instrukcją (przeczytajmy ją jeszcze w sklepie i w razie wątpliwości zapytajmy obsługi).

Trudność w dotarciu preparatu do wszystkich pędów sprawiają oplatające je pajęczyny. Dlatego przed rozpoczęciem aplikacji środka koniecznie trzeba je usunąć. Oprysk należy wykonać bardzo dokładnie, by preparat dotarł do wszystkich części rośliny, także tych położonych wewnątrz krzewu.

Walkę z przędziorkami na iglakach można rozpocząć jeszcze zanim szkodniki rozpoczną żerowanie. W tym celu warto profilaktycznie opryskać rośliny wczesną wiosną preparatami olejowymi na bazie oleju parafinowego. Do zwalczania przędziorków możemy zastosować naturalne gnojówki z roślin.

Jak rozpoznać przędziorka?

Przędziorki to pajęczaki, których niewielkie rozmiary (od 0,1 do 0,5 mm) sprawiają, że są praktycznie niewidoczne gołym okiem. Aby potwierdzić ich obecność, warto przeprowadzić prosty test. Wystarczy podłożyć pod gałązkę iglaka białą kartkę papieru i energicznie nią potrząsnąć. Jeśli na kartce pojawią się drobne, szybko poruszające się punkciki, możemy mieć pewność, że to właśnie te szkodniki zaatakowały naszą roślinę. Do dokładniejszej identyfikacji przyda się szkło powiększające.

Przędziorki na świerku