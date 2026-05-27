Panuje przekonanie, że większym problemem w uprawie pomidorów (zwłaszcza wieloowocowych) są choroby aniżeli szkodniki. Zdarza się jednak, że zagon z warzywami czy uprawa balkonowa zostały zaatakowane przez owady (lub inne grupy organizmów). Jednym z najczęstszych problemów na pomidorach są mszyce.

Jakie mszyce atakują pomidory? Najczęstsze gatunki

Najczęściej na pomidorze występuje mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana. Ponadto spotyka się mszycę ogórkową i mszycę ziemniaczano smugową. Dla statystycznego właściciela ogródka poszczególne gatunki niewiele mówią. Owad, niezależnie od tego, jest łatwy do rozpoznania, gdyż występuje w dużych skupiskach, ma wydłużone ciało (1-3 mm długości) i cienkie, ale nieproporcjonalnie długie odnóża. Występują formy uskrzydlone i bezskrzydłe.

To, co jest charakterystyczne dla mszyc, to pozostawianie ciekłej, słodkiej wydzieliny – spadzi. Jest lubiana przez mrówki, dlatego występowanie mszyc wiąże się także z ich pojawieniem. Niekiedy mrówki bronią swojej stołówki przed naturalnymi wrogami szkodników, np. biedronkami.

Jak rozpoznać mszyce na pomidorach? Objawy, których nie przeoczysz

Mszyce brzoskwiniowo-ziemniaczane wiosną żerują na brzoskwiniach, od czerwca przenoszą się na kolejną roślinę żywicielską – na pomidora. Ich pojawienie się jest znamienne, gdyż wręcz oblepiają całe rośliny. Mszyce spotyka się na liściach pomidorów (zwłaszcza dolnej stronie), łodygach, a nawet na owocach. Wysysają sok z roślin.

Mszyce na pomidorach prowadzą do żółknięcia, deformacji i zamierania liści. To z kolei osłabia zdolności asymilacyjne pomidorów i osłabia plon. Mszyce mogą ogałacać całe rośliny, doprowadzając do ich zamierania. Czasem uszkadzają pędy i owoce. Sieją spustoszenie w uprawach. Zostawiają spadź, która jest pożywką dla grzybów sadzakowych. Mszyce przenoszą choroby wirusowe. Później, zwykle we wrześniu, wracają na brzoskwinie. Pozostałe gatunki mszyc mają nieco inny cykl życia, ale ich szkodliwość jest podobna. Owady mogą występować w koloniach liczących kilkaset owadów.

Jak zapobiegać mszycom na pomidorach? 5 skutecznych sposobów

Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka wystąpienia mszyc na pomidorach, a w razie ich pojawienia – ograniczenie strat, jest zapewnienie pomidorom optymalnych warunków do rozwoju. Obejmuje to stanowisko i rodzaj gleby.

Nie można doprowadzić do przesuszenia krzewów pomidorów

Najlepiej używać do podlewania pomidorów letniej wody (to ograniczy stres fizjologiczny)

Nawożenie pomidorów powinno być zrównoważone. Należy unikać dużych dawek azotu (nadmiar tego pierwiastka to częsta przyczyna problemów)

Pomidory powinno się nawozić nawozami wieloskładnikowymi z borem

Profilaktycznie można stosować gnojówki roślinne przeciw mszycom, np. wyprodukowane na bazie mniszka, tytoniu, czosnku lub rumianku

Warto również zadbać o otoczenie upraw. Sadzenie w pobliżu pomidorów roślin odstraszających, takich jak czosnek, cebula, mięta czy aksamitki, może zniechęcić mszyce do osiedlania się. Inna strategia to uprawa nasturcji, która działa jak roślina-pułapka, przyciągając szkodniki i odciągając ich uwagę od pomidorów.

Jaki oprysk na mszyce na pomidorach?

Środki chemiczne stosuje się w ostateczności, gdy mamy do czynienia z kolonią mszyc. Najczęściej do zwalczania mszyc na pomidorach korzysta się z insektycydów zawierających substancje należące do grupy neonikotynoidów i karbaminidów oraz pyretroidów. Dobrym sposobem jest także korzystanie z naturalnych preparatów olejowych, które utrudniają mszycom oddychanie, tym samym prowadząc do ich śmierci. Przy doborze środków trzeba sprawdzić okres karencji. Ważnym czynnikiem są aktualne temperatury. Skuteczność zabiegu zależy również od jakości opryskiwacza.

Mszyce i inne szkodniki to duże zagrożenie dla pomidorów. Jednakże szybka reakcja, dobry dobór środka oraz używanie dobrego jakościowo sprzętu pozwoli szybko pozbyć się problemu.

Domowe opryski na mszyce – rozszerzone przepisy i zastosowanie

Zanim sięgniesz po chemiczne środki ochrony roślin, warto wypróbować ekologiczne preparaty, które można przygotować samodzielnie z łatwo dostępnych składników. Są one bezpieczniejsze dla środowiska, a przy regularnym stosowaniu wykazują wysoką skuteczność w zwalczaniu niewielkich kolonii mszyc. Kluczem do sukcesu jest dokładne pokrycie rośliny preparatem, zwłaszcza spodniej strony liści, gdzie szkodniki żerują najliczniej. Opryski najlepiej wykonywać w dni pochmurne, wczesnym rankiem lub wieczorem, aby uniknąć poparzenia liści i nie szkodzić owadom zapylającym.

Do najpopularniejszych domowych metod należy oprysk z czosnku lub cebuli. Aby go przygotować, wystarczy:

rozgnieść około 5 ząbków czosnku lub drobno posiekać dużą cebulę

zalać litrem wody

odstawić na 24 godziny

po tym czasie roztwór należy przecedzić i jest gotowy do użycia

Innym sprawdzonym sposobem jest wyciąg z pokrzywy – około 200 gramów świeżego ziela zalewamy 10 litrami wody i odstawiamy na dobę.

Skuteczny jest również oprysk na bazie szarego mydła potasowego (10-20 gramów rozpuszczone w litrze ciepłej wody) lub roztwór wody z octem w proporcji 10:1.

Naturalni sprzymierzeńcy w walce z mszycami. Jak przyciągnąć pożyteczne owady?

Ogród pełen życia to najlepsza ochrona przed szkodnikami. Zamiast sięgać od razu po insektycydy, warto stworzyć warunki sprzyjające naturalnym wrogom mszyc. Do naszych największych sprzymierzeńców należą biedronki (zarówno dorosłe osobniki, jak i ich larwy), złotooki oraz larwy bzygów. Szczególnie żarłoczne są larwy tych owadów, które potrafią w krótkim czasie zlikwidować całe kolonie mszyc.

Aby zaprosić te pożyteczne stworzenia do swojego ogrodu, wystarczy zapewnić im źródło pokarmu i schronienie. Można to osiągnąć, sadząc w pobliżu pomidorów rośliny miododajne, które przyciągną dorosłe osobniki. Biedronki i złotooki chętnie odwiedzają kwitnący koper, kolendrę czy mniszek lekarski. Bzygi z kolei zwabią nagietki i stokrotki. Tworząc bioróżnorodną przestrzeń, wspieramy równowagę ekologiczną, w której populacja szkodników jest naturalnie kontrolowana.

Liczba mszyc zjadanych przez biedronkę zależy od jej gatunku i stadium rozwojowego oraz od gatunku mszycy