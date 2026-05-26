Trawnik w ogrodzie ma wiele zalet: może być jego wizytówką, pozwala na rekreację i aktywność sportową. Jednocześnie jest dobrym punktem widokowym na inne części ogrodu czy okoliczny krajobraz. Niestety, trawnik to pracochłonny element ogrodu. Jego pielęgnacja w dodatku niesie są sobą pewne koszty. W tym aspekcie duże znaczenie ma podlewanie trawnika, zwłaszcza przy niedostatku wody występującym w wielu rejonach Polski. Trawnik można jednak nawadniać rozsądnie.

Niewielki niedobór wody jest mniej szkodliwy dla trawy niż długo zalegająca woda (ryzyko wystąpienia chorób grzybowych). Jeśli na trawniku zalega warstwa filcu, która utrudnia wsiąkanie wody, należy wykonać aerację i wertykulację.

Jak dużo wody potrzebuje trawnik? Jak często go polewać?

„Dojrzały” trawnik korzeni się na głębokości 10-15 cm. Warto więc podlewać trawnik nieco rzadziej (oczywiście wszystko zależy od warunków atmosferycznych), ale większą ilością wody, przez około 30 minut. Takie obfite podlewanie jest bardziej ekonomiczne w szczególności w okresie letnim, gdyż powoduje mniej strat (wysychanie). Zwykle od późnej wiosny do końca lata nawadnianie wykonuje się co 2-3 dni. Młode trawniki w pierwszym roku uprawy zaleca się natomiast podlewać częściej (nawet codziennie), ale mniejszą ilością wody. W każdym przypadku potrzeby jest rozsądek.

Czy można podlewać trawę w słońcu?

Trawnika nie wolno podlewać w południe i w godzinach popołudniowych, gdy operuje słońce. Po pierwsze powoduje to duże straty wody (nawet na poziomie 30-40%), po drugie – zachodzi ryzyko poparzenia źdźbeł.

Kiedy najlepiej podlewać trawnik?

Optymalna pora podlewania to poranek, opcjonalnie zabieg można wykonywać wieczorem. W ostatnim przypadku podłoże i trawa są wilgotne przez dłuższy czas, ale to z kolei może powodować większe zagrożenie wystąpienia patogenów grzybowych i porastania trawnika przez mech.

Podlewanie trawnika - czym i jak podlewać?

Ręczne podlewanie trawnika wymaga cierpliwości i dokładności, gdyż woda powinna być dobrze (równomiernie) rozprowadzona. Nie można przy tym używać węża ogrodowego bez końcówki. Trawnik zawsze powinno się nawadniać strumieniem rozproszonym. Dlatego istotne jest zaopatrzenie się w porządną, regulowaną końcówkę – zraszacz ogrodowy. Zazwyczaj ma postać pistoletu lub dyszy (pierwsze rozwiązanie jest wygodniejsze).

Trawnik można nawadniać także zraszaczami stacjonarnymi, które nie wymagają trzymania w dłoni. Na rynku dostępne są różnorodne modele. Mechanizm działania zwykle dopasowuje się do obszaru nawadniania (kształtu). Do wyboru są m.in. zraszacze obrotowe (turbinowe, bijakowe), wahadłowe i rotacyjne.

Jednocześnie trawnik należy do tych elementów, w których bardzo często instaluje się automatyczny system nawadniania. Przy optymalnym wyborze technologii i dobrym ustawieniu można oszczędzić nawet 50% wody w porównaniu z podlewaniem manualnym. System zaleca się instalować jeszcze przed założeniem trawnika. Jeśli nie posiada się zmysłu majsterkowicza, robotę lepiej zlecić profesjonalnej firmie.

Pewnym rozwiązaniem, które pozwoli na oszczędność wody, jest korzystanie z dużych pojemników na deszczówkę. Taka odstana woda będzie lepsza od kranowej (oczywiście o ile nie występuje problem z kwaśnymi deszczami). Alternatywnie do ręcznego podlewania trawnika (np. na niedużych areałach) można używać ekologicznych gnojówek z roślin. Stosuje się je w rozcieńczeniu. Poza dostarczaniem nawozów zwalczają choroby, a także szkodniki glebowe. Niektóre z nich są przy okazji słabymi nawozami (gnojówka z pokrzywy dostarcza azotu, ze skrzypu – krzemionki).

Kiedy nie wolno podlewać trawnika?

Nie należy podlewać trawnika w południe! Najlepiej unikać podlewania trawy latem między godziną 10 a 18, ponieważ wtedy promieniowanie słoneczne jest najintensywniejsze, co jest groźne dla trawy. Krople wody, które podczas podlewania osiadają na źdźbłach trawy zadziałają jak soczewki skupiające promienie słoneczne, i trawa może zostać poparzona. A dodatkowo o tej porze dnia jest najgoręcej, więc woda szybko wyparowuje i może ona nie dotrzeć do korzeni traw, a straty wody będą duże.

Jak ograniczyć straty wody jeszcze przed założeniem trawnika?

Duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu trawy, a przy tym gospodarki wodnej ma odpowiednie przygotowanie podłoża. W szczególności dotyczy to gleb lekkich, które są nadmiernie przepuszczalne. Sorpcyjność gleby (zdolność pobierania i zatrzymywania wody oraz składników pokarmowych) można zwiększyć przez wymieszanie jej z kompostem oraz obornikiem. Ponadto warto nawieźć żyznego podłoża, które umieszcza się na wierzchniej warstwie (niemniej trzeba i tak obszar potraktować glebogryzarką).

Jeśli planujemy założyć trawnik dopiero za kilka miesięcy lub za rok, już teraz warto oczyścić teren i posiać nawozy zielone. Należy je dostosować do potrzeb. Przykładowo posianie gryki (trzeba poczekać na owocowanie) jest skutecznym sposobem zwalczania pędraków.

Istotny jest także dobór mieszanki nasion traw względem stanowiska. Trawa składa się z różnych gatunków, niektóre z nich są bardziej wytrzymałe od innych.

Jak sprawdzić, czy trawnik jest wystarczająco nawodniony?

Ocena ilości wody dostarczanej trawnikowi nie musi opierać się wyłącznie na szacunkach. Istnieją proste, domowe sposoby, aby precyzyjnie określić, czy nawadnianie jest wystarczające. Jedną z najskuteczniejszych metod jest test naczyń. Wystarczy rozstawić kilka pustych, płaskich pojemników (np. szklanek) w zasięgu zraszacza. Następnie należy uruchomić nawadnianie i zmierzyć czas, jaki jest potrzebny, aby w pojemnikach zebrało się 10-15 mm wody. To da nam informację, jak długo powinna pracować dana sekcja zraszająca, aby dostarczyć trawie odpowiednią dawkę opadu.

Równie istotne jest sprawdzenie, na jaką głębokość woda przeniknęła do gleby. Można to zweryfikować za pomocą długiego śrubokręta lub metalowego pręta – jeśli bez większego oporu wchodzi on w ziemię na głębokość 10-15 cm, darń jest odpowiednio nawilżona. Jeżeli narzędzie napotyka opór płycej, oznacza to, że podlewanie było zbyt powierzchowne. Dla bardziej precyzyjnych pomiarów można również posłużyć się profesjonalnym miernikiem wilgotności gleby.

