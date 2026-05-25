Co to jest uwiąd powojników? Jak go rozpoznać?

Uwiąd, czyli zgorzel powojników, to groźna choroba grzybowa, która atakuje zazwyczaj młode rośliny i wcześnie kwitnące odmiany wielokwiatowe powojników oraz okazy słabe, uszkodzone. Chorobie sprzyja duża wilgotność powietrza, dość wysoka temperatura (ok. 25°C) oraz uprawa w nieodpowiednim podłożu i zbyt płytkie sadzenie roślin (choroba pojawia się w dolnej części pędu). Charakterystyczne objawy zgorzeli powojników to więdnięcie, brązowienie i zamieranie najpierw pojedynczych liści, pędów, a stopniowo całej nadziemnej części rośliny. Więdnięcie i zamieranie pędów jest wynikiem porażenia tkanek, co zaburza i hamuje przewodzenie wody w organizmie roślinnym.

Najczęściej uwiąd powojników rozwija się pod koniec wiosny i latem, szczególnie w okresach wilgotnej, deszczowej pogody. Co ciekawe, zgorzel nie przenosi się na system korzeniowy i zwykle nie jest on zainfekowany, dlatego w kolejnym roku rośliny mają szansę odbić, nawet po usunięciu wszystkich pędów.

Za najbardziej odporne na uwiąd uważa się odmiany powojników z grupy Viticella.

Czy można uniknąć zgorzeli powojników?

Ze względu na to, iż uwiąd powojników szybko postępuje i zaatakowane rośliny trudno jest wyleczyć, najlepiej unikać choroby. Najprostszą drogą do tego jest zapewnianie roślinom jak najlepszych warunków uprawy i odpowiednia profilaktyka.

Przede wszystkim podczas zakupu należy wybierać zdrowe okazy (z pewnych źródeł), bez oznak chorób, a dodatkowo podczas sadzenia usuwać wszystkie pędy lub liście wyraźnie suche.

Powojniki należy sadzić w żyznym, próchnicznym podłożu o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym (można dobrać specjalny substrat do powojników) i około 10 cm głębiej niż rosły wcześniej w pojemniku. Dzięki temu rośliny lepiej się ukorzenią i rozkrzewią (z pąków znajdujących się na pędzie głównym).

Ważne dla powojników jest też odpowiednie stanowisko, które powinno być nasłonecznione i przewiewne, przy czym wskazane jest, by dolne partie roślin były lekko ocienione („głowa w słońcu, nogi w cieniu”).

Nie można też zapominać o zapewnieniu roślinom optymalnego nawadniania i nawożenia, ale należy wystrzegać się moczenia kwiatów i nadziemnej części rośliny w czasie podlewania.

Uwiąd powojnika - zwalczanie

W przypadku, gdy zauważymy, iż powojniki zostały zaatakowane przez chorobę grzybową (intensywne brązownie i więdnięcie), warto jak najszybciej usunąć (wyciąć) porażony fragment, a w ekstremalnych przypadkach nawet wszystkich zainfekowane pędy, nisko nad ziemią. Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się choroby na inne powojniki i rośliny ogrodowe, a na naszej roślinie nowe, młode pędy odbiją od podstawy.

Jaki oprysk na uwiąd powojnika?

Zainfekowane rośliny warto ratować też przez zastosowanie profilaktycznych preparatów przeciwgrzybowych. Zalecanym i skutecznym środkiem jest między innymi Switch, którego roztworem należy podlewać nasadę powojników 2-3 razy, co około dwa tygodnie. Nie zaszkodzi też wykonanie oprysków całej rośliny takim roztworem.

Dla ograniczenia stosowania środków chemicznych, można opryskiwać preparatami grzybobójczymi opartymi na komponentach naturalnych, takimi jak: Bioczos (wyciąg z czosnku), Biosept (wyciąg z grapefruita) oraz Biochikol (przetworzone pancerze skorupiaków morskich).

Domowe sposoby na uwiąd powojników

Ogrodowe clematisy można chronić przez uwiądem również przy pomocy preparatów domowej roboty, które można w łatwy sposób przyrządzić samodzielnie.

Popularnym ogrodniczym sposobem na taki preparat jest połączenie czosnku z nadmanganianem potasu, z których uzyskamy roztwór do podlewania porażonych pnączy. Wystarczy dobrze rozgnieść 2 duże ząbki czosnku (lub kilka mniejszych), dodać do nich 5 dokładnie rozkruszonych tabletek (ok. 5 gramów) nadmanganianu potasu (dostępne w aptekach) i wszystko rozmieszać w 1 litrze letniej wody. Można też stosować inne proporcje, mieszając całość z większą ilością wody lub dodając więcej ząbków czosnku.

Tak przygotowany i dobrze rozmieszany roztwór odstawiamy na kilka godzin, a następnie podlewamy nim chory powojnik. Można powtarzać taki zabieg co kilka dni, by wzmocnić roślinę porażoną uwiądem. Warto podlewać powojniki taką miksturą także profilaktycznie szczególnie wiosną i latem (np. 2-3 razy).

