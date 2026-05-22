Chwasty zawsze stanowią dla ogrodnika prawdziwe utrapienie. Walka z nimi jest jednak konieczna, gdyż nie tylko szpecą ogrodowe rabaty, ale też stanowią duże zagrożenie dla roślin uprawnych, konkurując z nimi o wodę, składniki pokarmowe i światło. Wiele gatunków chwastów jest też roślinami żywicielskimi dla groźnych chorób i szkodników.

Systematyczne odchwaszczanie (pielenie) rabat pozwala dość skutecznie pozbyć się z ogrodu większości chwastów, jest jednak kilka takich gatunków, z którymi walka jest dużo trudniejsza i bardziej uciążliwa. Należy do nich między innymi perz właściwy, którego całkowite pozbycie się z ogrodu może stanowić naprawdę spore wyzwanie.

Jak pozbyć się perzu z ogrodu?

To, że zwalczanie perzu jest trudne, nie oznacza że walka z tym chwastem musi być przegrana. Wprawdzie klasyczne pielenie nie przyniesie w przypadku perzu oczekiwanych rezultatów, gdyż roślina ta wytwarza on pod ziemią gęstą sieć długich rozłogów, z których nieustannie się odradza, ale istnieje kilka innych, całkiem skutecznych metod pozbycia się tego uporczywego chwastu z ogrodu.

Jednym ze skutecznych sposobów walki z perzem jest wiosenne przekopywanie rabat widłami. Perz tworzy najwięcej rozłogów na głębokości 10–15 cm, dlatego po przekopaniu podłoża należy starannie oczyścić je ze wszystkich, nawet najmniejszych fragmentów korzeni perzu.

Podobną strategię można wykorzystać również latem, w czasie suchej, gorącej i bezdeszczowej pogody. Grządki po zbiorach warzyw wiosennych należy przekopać i pozostawiać na kilka dni do całkowitego wyschnięcia, po czym dokładnie wybrać z podłoża przesuszone rozłogi perzu.

Ekologiczny sposób na zwalczanie perzu

Dobrą metodą na ograniczenie inwazji perzu jest również ściółkowanie gleby. Można użyć do tego celu materiałów naturalnych (np. kory sosnowej) lub wykorzystać bardziej skuteczne maty kokosowe, włókniny ściółkujące, agrotkaniny lub folie ściółkowe. Warstwa ściółki nie dopuści do podłoża światła, co bardzo utrudni rozwój chwastów, a sztuczne materiały ściółkujące nie pozwolą roślinom wykiełkować i wydostać się na powierzchnię gleby.

Czego nie lubi perz?

Perz nie lubi wilgoci, żyznej gleby i dużej ilości światła, dlatego trzeba go często kosić i podlewać. Najlepiej robić to latem, a jeszcze lepiej podczas suszy. Wtedy w jego rozłogach jest najmniej substancji pokarmowych i rośliny wolniej odrastają. Nie służy mu też nawożenie gleby.

Systematyczne odchwaszczanie rabat pozwala dość skutecznie pozbyć się z ogrodu większości chwastów, w tym perzu

Jak szybko pozbyć się perzu za pomocą środków chemicznych?

Jeśli jednak ekologiczna walka z perzem nie przynosi zadowalających efektów, można do jego zwalczania użyć środków chemicznych, wybranych z aktualnego rejestru środków ochrony roślin MRiRW.

Należy jednak pamiętać, że to preparaty szkodliwe dla środowiska i dla naszego zdrowia, dlatego najlepiej skorzystać z nich tylko w ostateczności. Równie istotny jest także fakt, że preparaty chwastobójcze (herbicydy) niszczą nie tylko chwasty, ale też rośliny uprawne, dlatego na mniejszych rabatach najlepiej nanosić preparat na chwasty punktowo, np. za pomocą pędzelka.

