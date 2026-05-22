Stosowanie na pomidory oprysków z gnojówki z pokrzywy zapobiega chorobom grzybowym oraz atakom mszyc czy przędziorków. Dodatkowo intensywnie wzmacnia wzrost i rozwój pomidorów, dzięki czemu krzewy wydają więcej zdrowych owoców.

Co kryje w sobie gnojówka z pokrzyw? Skład i działanie

Skuteczność gnojówki z pokrzywy wynika z jej niezwykle bogatego składu. Pokrzywa jest prawdziwą skarbnicą cennych dla roślin pierwiastków, które w procesie fermentacji stają się łatwo przyswajalne. Znajdziemy w niej przede wszystkim duże ilości azotu i potasu, ale także fosfor, magnez, wapń, żelazo, krzem oraz cynk. Taki koktajl makro- i mikroelementów jest uzupełniony o witaminy (m.in. A, C, K i z grupy B) oraz kwasy organiczne.

Dzięki takiemu bogactwu składników, preparat z pokrzywy działa kompleksowo. Nie tylko odżywia rośliny, stymulując ich dynamiczny wzrost, obfite kwitnienie i owocowanie, ale również wzmacnia ich naturalną odporność na choroby grzybowe i ataki szkodników. Regularne stosowanie gnojówki poprawia także strukturę gleby i aktywizuje pożyteczne mikroorganizmy glebowe, co przekłada się na lepszą kondycję całej uprawy.

Oprysk z pokrzywy na pomidory - jak przygotować i stosować

Z pokrzywy przygotowujemy gnojówkę, którą następnie należy rozcieńczyć i zastosować w formie ekologicznego oprysku na pomidory.

Aby przygotować gnojówkę z pokrzywy należy zebrać ulistnione pędy pokrzyw (zanim zakwitną) i posiekać je. Pamiętajmy, by zbierać pokrzywy z miejsc wolnych od zanieczyszczeń.

Następnie w pojemniku (najlepiej plastikowym) 1 kg świeżych pokrzyw zalewamy 10 lirami wody i pozostawiamy na minimum 2 tygodnie w zacienione miejsce, codziennie mieszając, by dostarczyć pokrzywom dodatkowy tlen potrzebny do fermentacji.

Gnojówka z pokrzywy jest gotowa, gdy płyn przestanie się pienić i nabierze ciemniejszego koloru. Trzeba mieć na uwadze, że gnojówka z pokrzywy w czasie fermentacji okropnie cuchnie!

Przed użyciem do oprysku pomidorów gnojówkę należy przecedzić i rozcieńczyć w stosunku 1:20 (czyli na jeden litr gnojówki dajemy dwadzieścia litrów wody). Warto dodać łyżkę płyny do naczyń - roztwór gnojówki będzie wtedy lepiej trzymał się i oblepiał opryskiwane rośliny. Tak przygotowany ekologiczny preparat przelewamy do opryskiwacza i opryskujemy nim krzewy pomidorów.

Opryskiwanie pomidorów gnojówką z pokrzywy to świetny sposób na pozbycie się mszyc, przędziorków, a także mączniaka.

Podlewanie pomidorów gnojówką z pokrzyw

Przefermentowana gnojówka z pokrzyw jest bogata w azot, żelazo, wapń, fosfor i magnez, warto więc jej użyć do nawożenia pomidorów. Aby przygotować ekologiczny nawóz pod pomidory z gnojówki z pokrzyw, koniecznie należy rozcieńczyć przefermentowaną gnojówkę z pokrzyw wodą, w stosunku 1:10 (czyli na jeden litr gnojówki dajemy dziesięć litrów wody). Następnie tak przygotowanym roztworem podlewamy krzewy pomidorów co dwa tygodnie.

