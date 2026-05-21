Odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, wykonane w odpowiednim terminie mogą znacząco poprawić kondycję oraz plonowanie warzyw. W przypadku uprawy papryki do zabiegów takich należy usuwanie (uszczykiwanie) pierwszych kwiatów, pojawiających się na roślinie. Co daje obrywanie kwiatów papryki? Kiedy i jak to zrobić?

Dlaczego warto usuwać pierwsze kwiaty papryki?

W optymalnych warunkach ciepłolubna, delikatna papryka, dość szybko wykształca masę zieloną, a także kwiaty pojawiające się wiosną na młodym pędzie głównym. Na pozór wszystko jest w porządku, roślina rośnie zdrowo i nic niepokojącego się nie dzieje, ale dla zwiększenia odporności, wytrzymałości i ilości owoców papryki warto pierwsze kwiaty usunąć.

Pozbawiając roślinę pierwszych kwiatów, pobudzamy ją do szybszego wzrostu i skierowania maksimum energii na wytworzenie kolejnych, silnych pędów i większej liczby kwiatów, z których powstanie więcej, szybciej dojrzewających papryk w dalszej części sezonu. Papryka z pozostawionym pierwszym kwiatem będzie nieco mniej odporna, słabsza i skupi się na wykarmieniu tylko jednego, może dwóch owoców.

Usuwanie kwiatów papryki wiosną ma więc na celu uzyskanie większego i wyrównanego plonu oraz poprawę kondycji i odporności uprawianej rośliny. Ponadto, papryki poddane zabiegowi uszczykiwania kwiatów są mniej podatne na łamanie się pędów, choroby grzybowe oraz deformacje owoców.

U jakich odmian papryki wskazane jest usuwanie pierwszych kwiatów?

Zabieg usuwania kwiatów papryki jest najbardziej wskazany w przypadku tradycyjnych odmian papryk, z dużymi owocami. Pozwala to na uzyskanie większego, wyrównanego plonu i rośliny o silnych pędach, zdolnej do utrzymania większych owoców oraz bardziej odpornej na ewentualne stresy w uprawie (zmiany temperatur itp.). Karłowe odmiany papryki, o większej ilości małych owoców zwykle nie wymagają usuwania kwiatów, bo nie ma to tak dużego wpływu na plon.

Pierwsze kwiaty papryki usuwa się uszczykując je palcami

Kiedy i jak usuwać pierwsze kwiaty papryki?

Najbardziej optymalnym terminem na wykonanie zabiegu usuwania pierwszych kwiatów papryki jest okres od końca kwietnia do połowy maja (lub w drugiej połowie maja) – zależnie od pogody. W tym czasie pojawiają się zazwyczaj pierwsze kwiaty na młodych sadzonkach papryki, a jednocześnie nie rozpoczął się jeszcze etap formowania owoców.

Choć kwiaty, które pojawiają się w rozgałęzieniu pędu głównego można przyciąć sekatorem lub innym narzędziem tnącym, to zwykle usuwa się je ręcznie (palcami). Czynność taką nazywamy uszczykiwaniem i polega ono po prostu na oderwaniu (uszczypnięciu) kwiatu, ale tak by nie uszkodzić pozostałej części pędu. Zaletą usunięcia kwiatu ręcznie (w porównaniu z narzędziami) jest uniknięcie przeniesienia infekcji z zastosowanych (często zanieczyszczonych) sekatorów czy nożyc na roślinę, co często się zdarza.

Zaleca się usuwać kwiaty papryki rano, w dni suche, słoneczne (by unikać rozwoju infekcji), a także nie zwlekać z wykonaniem zabiegu, ponieważ w późniejszym terminie papryka zacznie tworzyć już owoc (mniejsza skuteczność zabiegu). Najlepiej i najwygodniej jest uszczykiwać pierwsze pąki kwiatowe, zanim się rozwiną, by roślina nie wydatkowała dalej energii na pierwsze kwitnienie.

Uszczykiwanie możemy powtarzać 2-3 krotnie, tak by w dalszej części wzrostu na każdym pędzie rośliny wytworzyły się minimum 2 kwiaty, 6-8 liści, a pęd główny osiągnął odpowiednią grubość (średnicę około 5-7 mm).

Co jest ważne w uprawie papryki?

Trzeba pamiętać, że dla udanej uprawy samo uszczykiwanie kwiatów papryki nie wystarczy, ponieważ warzywa ciepłolubne (papryka, pomidor, ogórek, cukinia, bakłażan) potrzebują przede wszystkim właściwych warunków uprawy.

W uprawie papryki należy więc pamiętać, że:

papryka lubi miejsca ciepłe, słoneczne, zaciszne i nie toleruje niskich temperatur;

dla właściwego wzrostu papryki optymalna jest temperatura minimum 15°C;

przed posadzeniem rozsady papryki na miejsce stałe warto przez około tydzień zahartować rośliny, czyli wynosić na zewnątrz, a jeśli zapowiadane jest znaczne ochłodzenie w nocy - chować do pomieszczeń lub pod osłony.

Aby wydłużyć roślinie okres wegetacyjny papryki, zwykle wsiewa ją wcześniej (marzec) w doniczkach (pod osłonami), przygotowując rozsadę, którą po 15. maja sadzi się na miejsce stałe (gdy minie ryzyko przymrozków). Warto pamiętać też, by sadzić paprykę w dość żyznej, bogatej w próchnicę glebie, co najprościej uzyskać zasilając podłoże kompostem lub obornikiem jesienią poprzedniego roku. Dodatkowo, należy unikać sadzenia papryki w miejscach, gdzie wcześniej rosły inne rośliny spokrewnione z papryka (warzywa psiankowate), np. ziemniaki, pomidor. Gleba powinna być stale umiarkowanie wilgotna, ale nie należy przelewać roślin ani polewać liści w czasie podlewania (większe ryzyko rozwoju chorób grzybowych).

