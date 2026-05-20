Stosowanie nawozów organiczno-mineralnych może być wartościową alternatywą dla nawozów mineralnych i skuteczniejszym sposobem dokarmiania roślin niż użycie nawozów organicznych. Warto szerzej zagłębić się w ten temat.

Dlaczego warto stosować nawozy organiczno-mineralne?

Nawozy organiczno-mineralne łączą z sobie zalety obu typów nawozów (organicznych i mineralnych), chociaż jak w zasadzie każdy produkt, nie są całkowicie pozbawione wad. Dostarczają roślinom określonych składników pokarmowych, ale jednocześnie w pewien sposób przyczyniają się do produkcji próchnicy i poprawiają jakość gleby. W ich przypadku zachodzi znacznie mniejsze ryzyko przenawożenia oraz zasolenia gleby. Są bardziej przyjazne naturze od nawozów mineralnych, mniej od organicznych. Niestety, w porównaniu z nawozami mineralnymi są droższe.

Jak wybierać i stosować nawóz organiczno-mineralny?

Stosowanie nawozów organiczno-mineralnych znacząco nie różni się od stosowania innych nawozów. Większość produktów można stosować zarówno przez siewem nasion czy sadzeniem roślin, jak i po tych czynnościach. Sposób stosowania nawozów organiczno-mineralnych zależy od ich formy (płynna czy sypka). Dawki są podawane przez producenta na opakowaniu. Należy przy tym wziąć pod uwagę żyzność gleby. W uprawie na potrzeby własne w warunkach przydomowego ogrodu lepiej dać mniejsze dawki (od zalecanych) niż przesadzić.

Częstym błędem właścicieli ogrodów, nie tylko początkujących, jest nadgorliwość w dokarmianiu. Producent wymienia także grupy roślin, dla których dany produkt jest dedykowany.

Warto pamiętać o uniwersalnych zasadach:

jeśli zależy nam na szybkim wzroście (np. w przypadku żywopłotu), wybiera się nawozy, które mają wysoką zawartość azotu;

dla roślin kwitnących najlepszy będzie nawóz z większą zawartością fosforu i potasu;

roślinom jadalnym warto podawać dużo mikroelementów, które wpływają na ich smak. Poszczególne gatunki mają precyzyjne potrzeby, np. pomidor potrzebuje dużo boru, cebula - miedzi.

Przegląd nawozów organiczno-mineralnych

Rosahumus – nawóz oparty na leonardytach - minerałach naturalnego pochodzenia powstających z beztlenowego rozkładu roślin (proces trwa miliony lat). Charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów humusowych (85%), według procenta w 1 kg znajduje się ich tyle, co w 30 tonach obornika. Ponadto Rosahumus zawiera tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (12%) i żelazo rozpuszczalne w wodzie (0,6%). Nawóz można stosować doglebowo lub rozpuszczać go w wodzie. Dobre efekty daje także moczenie korzeni przed sadzeniem w roztworze nawozu. Zastosowanie jest uniwersalne: rośliny owocowe, warzywa, rośliny ozdobne.

Rokohumin płynny – nawóz wieloskładnikowy produkowany z surowców organicznych. Zawiera azot min. 14% (N), fosfor min. 9,0%, (P 2 O 5 ) w suchej masie, potas min. 14,0% (K 2 O) w suchej masie, kwasy huminowe min. 13,0% w suchej masie, aminokwasy min. 30% w suchej masie, śladowe ilości Ca, Mg, S, B, Fe, Zn, Cu, Mn i Mo. Nawóz dostarcza roślinom ważnych składników pokarmowych, wpływa na użyźnienie gleby, a dodatkowo - dzięki zawartości aminokwasów - usprawnia procesy fizjologiczne, wspomaga wzrost i rozwój w warunkach stresowych.

Humus Active Uniwersalny – poprawia zdolność sorpcyjną i pojemność wodną gleby. Polecany w szczególności na lekkie, mocno przepuszczalne gleby. Zawiera pożyteczne mikroorganizmy, makro- i mikroelementy. Jest sprzedawany w formie papki. Może być stosowany uniwersalnie, na różne grupy roślin (także w uprawach ekologicznych).

Plonar Active (EKODARPOL) – jest przeznaczony do nawożenia różnorodnych grup roślin – od traw po iglaki. Zawiera 35% materii organicznej i 65% kwasów humusowych. W jego skład wchodzą fosfor (P 2 O 5 ) – 3,5%, potas (K 2 O) – 6,5%, wapń (CaO) – 9%, magnez (MgO) – 0,2%, Siarka – 0,4%, Miedź– 9 mg/kg, cynk– 43 mg/kg, mangan– 34 mg/kg, bor – 31 mg/kg, żelazo– 980 mg/kg i molibden – 1,8 mg/kg.

