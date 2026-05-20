Podlewanie roślin, wbrew pozorom, jest sztuką – nie wystarczy regularnie nawadniać, trzeba jeszcze wiedzieć jaką ilość wody zużyć i kiedy powiedzieć „dość”. Dla roślin niekorzystny jest zarówno niedobór (powoduje wysychanie), jak i nadmiar wody (efektem jest gnicie korzeni, bulw, kłączy). Ręczne podlewanie roślin w ogrodzie, np. z użyciem węża ogrodowego, w wielu przypadkach jest dobrym rozwiązaniem, ale nigdy nie będzie tak precyzyjne jak automatyczne nawadnianie. Można je stosować na przykład do punktowego podlewania drzew i krzewów. Nawadnianie kropelkowe natomiast częściej stosuje się w uprawach profesjonalnych i pod osłonami, w ogrodzie przydaje się w mniejszym zakresie, np. do nawadniania żywopłotu. Kiedy więc warto stosować zraszacze ogrodowe?

Zastosowanie zraszaczy w ogrodzie

Zraszacze ogrodowe można wykorzystywać w zasadzie do każdego rodzaju upraw w ogrodzie. Z reguły najczęściej stosuje się je przy pielęgnacji trawnika (na rynku dostępne są zraszacze wynurzalne, które poza trybem pracy znajdują się pod powierzchnią gruntu). Jednocześnie zraszacze mogą być (i są) dużym wsparciem dla rabat kwiatowych. W warzywniku zwykle wprowadza się inne rozwiązania, np. nawadnianie kropelkowe lub ręczne, gdyż w tym przypadku w szczególności powinno się unikać moczenia roślin. System nawadniania należy uruchamiać w godzinach porannych lub wieczornych, aby zniwelować ryzyko poparzenia zieleni (krople wody na liściach czy innych fragmentach działają jak soczewki skupiając promienie świetlne).

Zraszacze ogrodowe - jaki wybrać?

Dużą popularnością w ogrodach, zwłaszcza niewielkich, cieszą się zraszacze ręczne. Najczęściej mają postać pistoletu lub dyszy montowanej do węża ogrodowego. Zapewniają dobre „rozbicie” strumienia wody z regulacją, czasem nawet zamgławianie. Podlewanie, nawet manualne, z użyciem zraszacza jest znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze dla roślin (nie zniszczymy delikatniejszych fragmentów) od używania węża bez końcówki. Niestety, wadą takiej metody jest brak precyzji. Potrzeba dużej wprawy i doświadczenia, aby roślinom zapewnić odpowiednią ilość wody. Najtańsze zraszacze są zbudowane z tworzywa sztucznego. Te droższe są z metalu – charakteryzuje je znacznie większa wytrzymałość.

Wygodniejszym rozwiązaniem są zraszacze stacjonarne, które instaluje się w konkretnym miejscu. W zależności od modelu pozwalają nawadniać dany obszar o kształcie prostokąta lub okręgu. W sprzedaży dostępne są zraszacze obrotowe - najbardziej uniwersalne: do ogrodów, trawników i rabat o różnym kształcie. Posiadają turbinowy lub bijakowy mechanizm rozprowadzania cieczy. Można zdecydować się także na zraszacze wahadłowe (dobre na długie, wąskie działki) lub zraszacze rotacyjne (na działki o nieregularnym kształcie – obszarem nawadniania jest okrąg).

Dla roślin uprawianych w pojemnikach (np. na przestronnym balkonie lub tarasie) optymalna będzie instalacja mikrozraszaczy. Wybierając zraszacz warto zdecydować się na taki, który daje nie tylko możliwość regulacji kierunku i zasięgu, ale także sposobu rozpylania wody.

Zraszacz ogrodowy

Zraszacze ogrodowe - automatyczny system nawadniania

Automatyczny system nawadniania z użyciem zraszaczy to najwyższy „stopień” w technologii podlewania roślin. W szczególności przydaje się w większych ogrodach, ułatwiając pracę i ograniczając pracochłonność zabiegów. Dla łatwej lokalizacji i bezpieczeństwa – system instaluje się przy głównych nawierzchniach. Poszczególne produkty mogą różnić się budową, z reguły jednak w skład systemu nawadniania wchodzą:

elektrozawory otwierające i zamykające przepływ wody i studzienka rozdzielcza, w której są umieszczone;

sterowniki – umożliwiające podlewanie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Są zasilane prądem zmiennym 230V lub bezpiecznym (9V, 24V) – w tym wypadku konieczne jest użycie transformatora;

czujniki (sprawdzają wilgotność gleby dzięki czemu system uruchamia się tylko wtedy, gdy nawadnianie jest rzeczywiście potrzebne);

rur znajdujących się w podłożu (konstrukcja do rozprowadzania wody);

elementów zraszających (powyższe rodzaje zraszaczy + inne).

Montaż i podłączenie zraszaczy – poradnik krok po kroku

Po przygotowaniu projektu można przystąpić do prac montażowych. Warto zacząć od rozłożenia wszystkich elementów systemu na powierzchni trawnika zgodnie z planem, aby zwizualizować ich finalne położenie. Następnie, za pomocą szpadla, wykopujemy rowki o głębokości około 20-30 cm, w których zostaną umieszczone rury. Główną rurę podłączamy do źródła wody, a w łatwo dostępnym miejscu montujemy skrzynkę z elektrozaworami, które będą odpowiadały za otwieranie i zamykanie poszczególnych sekcji.

Rury układamy w przygotowanych wykopach, a w wyznaczonych punktach montujemy trójniki i podłączamy do nich zraszacze. Zanim zasypiemy cały system, konieczne jest jego przepłukanie w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, takich jak ziemia czy piasek, które mogły dostać się do środka podczas montażu. Po przepłukaniu i upewnieniu się, że wszystkie połączenia są szczelne, można zasypać rowki. Ostatnim etapem jest instalacja sterownika, podłączenie czujnika deszczu i zaprogramowanie harmonogramu podlewania dla każdej strefy.