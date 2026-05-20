Róże należą do najpopularniejszych krzewów ozdobnych sadzonych w ogrodach. Róże charakteryzuje duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, dlatego należy nawozić je systematycznie, każdego roku. Do nawożenia róż najlepiej stosować nawozy mineralne wieloskładnikowe o proporcji składników N:P:K 2:1:3, wzbogacone w mikroelementy.

Przed posadzeniem krzewów róż w ogrodzie, należy odpowiednio przygotować glebę zasilając ją w składniki pokarmowe. Dlatego w pierwszym roku po posadzeniu krzewów róż nie nawozi się. Zasilanie nawozami mineralnymi rozpoczyna się w kolejnych latach po posadzeniu.

Kiedy stosować nawóz do róż?

Jeśli sadząc krzewy róż, zastosowaliśmy nawóz naturalny, w tym roku możemy już nie zasilać roślin. Nawożenie organiczne warto powtarzać co 3-4 lata. Jesienią lub wczesną wiosną rozkładamy pod krzewami około 5 kg/m2 kompostu albo rozłożonego obornika.

Począwszy od drugiego roku, róże należy nawozić trzy razy w sezonie nawozem mineralnym.

Po odsłonięciu kopczyków i pierwszym cięciu, zwykle w drugiej połowie kwietnia, rozsypujemy wokół krzewu 50-80 g/m2 nawozu wieloskładnikowego i mieszamy z wierzchnią warstwą gleby. W połowie czerwca należy zasilić je dawką 30-40 g/m2. W końcu lipca podajemy trzecią - ostatnią - porcję (taką jak druga). Po tym terminie nie należy nawozić róż.

Jesienią róż nie należy nawozić, ponieważ zabieg ten sprzyja wzrostowi pędów, a krzewy nie zakończą wegetacji przed zimą i będą bardziej narażone na przemarznięcie.

Pierwsze nawożenie róż należy przeprowadzić w kwietniu

Jaki nawóz wybrać do róż?

W sklepach ogrodniczych dostępnych jest wiele specjalistycznych nawozów przeznaczonych do róż, zarówno w formie granulek, jak i płynów czy żeli. Popularne preparaty oferuje wiele wiodących marek. Gotowe mieszanki są wygodne w stosowaniu i odpowiednio skomponowane pod potrzeby tych roślin.

Dobrym rozwiązaniem są także nawozy długo działające, które stosuje się zwykle raz w sezonie, najczęściej wiosną. Preparaty tego typuuwalniają składniki odżywcze stopniowo nawet przez 3–4 miesiące, a niektóre nawet do pół roku. Dzięki temu róże mają stały dostęp do substancji pokarmowych, a ryzyko przenawożenia jest mniejsze.

Specjalistyczne nawozy do róż zawierają przede wszystkim trzy najważniejsze składniki potrzebne roślinom do prawidłowego rozwoju: azot, fosfor i potas. Azot odpowiada za wzrost pędów i liści, fosfor wspiera rozwój korzeni oraz kwitnienie, natomiast potas poprawia odporność roślin i wpływa na długość kwitnienia. Oprócz tego mieszanki wzbogacane są o cenne mikroelementy, takie jak magnez, żelazo, cynk czy miedź. Ich niedobór może powodować osłabienie roślin, gorsze kwitnienie, żółknięcie liści oraz większą podatność róż na choroby i szkodniki.

Do nawożenia róż najlepiej stosować nawozy mineralne wieloskładnikowe

Nawożenie róż na objawy niedoboru pierwiastków

Słaby wzrost, żółknięcie i opadanie dolnych liści to oznaka niedoboru azotu. Małe pąki kwiatowe i zasychające brzegi dolnych liści oznaczają brak potasu. Gdy dolne liście żółkną, ale wyraźnie widać zielone nerwy, to znak, że roślinie brak magnezu. Żółtawe liście z wyraźnie widoczną siatką unerwień i czerwoną obwódką to znak niedoboru żelaza. Takie rośliny należy opryskać nawozem dolistnym, który zawiera minerały w łatwo przyswajalnej formie (szybko działa). Gdy czubki pędów i górne liście są bardzo jasne, prawie białe, to znaczy, że roślina jest przenawożona, odczyn gleby jest za wysoki lub gleba jest za mokra.

Nawożenie róż jesienią: przygotowanie krzewów na zimę bez ryzyka przemarznięcia

Powszechna zasada mówi, by nie nawozić róż jesienią. Jest w tym wiele prawdy, jednak dotyczy ona przede wszystkim nawozów bogatych w azot, który pobudza pędy do wzrostu, uniemożliwiając im zdrewnienie przed zimą i narażając je na przemarznięcie. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z jesiennego zasilania. Kluczem jest wybór odpowiednich preparatów, które pomogą krzewom bezpiecznie przetrwać mrozy.

Pod koniec lata lub na początku jesieni, zazwyczaj od sierpnia do końca września, można zastosować specjalne nawozy jesienne. Charakteryzują się one niską lub zerową zawartością azotu (N), a wysoką zawartością fosforu (P) i potasu (K). Te dwa pierwiastki wzmacniają system korzeniowy, przyspieszają proces drewnienia pędów i zwiększają ogólną mrozoodporność roślin. Dobrym rozwiązaniem jest również wykorzystanie nawozów organicznych, takich jak kompost czy przekompostowany obornik, które można rozłożyć pod krzewami w październiku lub listopadzie, łącząc nawożenie z kopczykowaniem na zimę.

