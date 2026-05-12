Naturalny sposób na mszyce: oprysk z czosnku, który zrobisz w 5 minut

Michał Mazik
2026-05-12 8:53

Czosnek, dzięki zawartym w nim składnikom, wykazuje działanie odstraszające wobec szkodników roślin. Tę cenną cechę z powodzeniem można zastosować, chroniąc uprawy ogrodowe, zwłaszcza przed inwazją mszyc. W jaki sposób przygotować oprysk z czosnku na mszyce i jak prawidłowo go aplikować? Sprawdź, jak wykonać i skutecznie stosować czosnkowy preparat przeciw mszycom!

Preparat z czosnku na mszyce

Preparat z czosnku na mszyce

Czosnek należy do roślin, które wykorzystuje się do sporządzania ekologicznych wywarów i gnojówek. Nie są aż tak powszechne jak preparaty z pokrzywy, mniszka czy skrzypu, gdyż surowiec jest pozyskiwany z uprawy lub kupowany, a nie zbierany miejsc naturalnych. Jednakże w niektórych sytuacjach warto z niego korzystać, np. w przypadku pojawienia się mszyc w ogrodzie. Jak przygotować i stosować oprysk z czosnku na mszyce?

Jak zrobić oprysk z czosnku na mszyce? Ile czosnku na litr wody do oprysku?

  • Oprysk z czosnku do szybkiego przygotowania

Składniki: 3 ząbki czosnku, 1 litr wody. Ząbki czosnku należy dokładnie rozdrobnić, np. praską, a następnie umieścić w pojemniku z wodą. Odstawić na 15-30 minut, często mieszając. Następnie przecedzić przez gazę, by usunąć pozostałości rośliny i rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. Preparat stosujemy, gdy tylko zauważymy mszyce, np. na roślinach pokojowych i nie ma czasu na pojechanie do sklepu po coś "silniejszego" czy produkcję mocniejszego preparatu.

  • Oprysk z czosnku produkowany przez dobę

Jeśli jest taka możliwość, np. oprysk wykonuje się profilaktycznie, warto odczekać przynajmniej dobę. Oprysk jest wtedy silniejszy. W tym wypadku stosuje się takie same składniki i rozcieńczenie jak powyżej.

Jak działa oprysk na mszyce z czosnku?

Oprysk na mszyce w zasadzie najlepiej sprawdza się profilaktycznie i w przypadku niedużej liczby owadów. Czosnek wydziela silny zapach (zawiera m.in. związki siarkowe), które działają odstraszająco na mszyce. Profilaktyczne opryskiwanie roślin preparatem z czosnku zmniejsza ryzyko, że zostaną zaatakowane przez mszyce (a także wiele innych szkodników). Kluczowa jest więc regularność ochrony.

Aby preparat z czosnku był skuteczny w bezpośrednim zwalczaniu mszyc (tj. powodować ich śmierć), można go „ulepszyć”. W tym celu do roztworu dodaje się szare mydło. W wywarze czy gnojówce z czosnku należy rozpuścić ok. 20 g szarego mydła na każdy litr wody. Warto go zetrzeć tarką, wtedy szybciej rozpuszcza się. W tym wypadku działanie jest wzmożone, gdyż dodatkowo powoduje oblepienie ciała owadów. Utrudnia lub uniemożliwia im oddychanie, a w konsekwencji powoduje śmierć.

Jak stosować oprysk z czosnku?

Zasady stosowania środków ochrony, także ekologicznych i sporządzanych domowym sposobem, jak wywar i gnojówka z czosnku, są podobne.

  • Zabieg powinno się wykonywać rano lub wieczorem, poza okresem aktywności owadów zapylających - w szczególności dotyczy to opryskiwania roślin kwitnących.
  • Do pracy wybiera się dni pochmurne, mało nasłonecznione, bezdeszczowe i bezwietrzne - to ograniczy ryzyko poparzenia roślin (przy dużym nasłonecznieniu) czy zbyt szybkiego wymywania roztworu przez opady.
  • Zawsze preparat przed wlaniem do opryskiwacza należy przecedzić, aby ograniczyć zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować przytkanie poszczególnych podzespołów, np. dysz.
  • Preparaty ekologiczne przed użyciem rozcieńcza się z wodą, ale nie ma to aż tak dużego znaczenia jak w przypadku środków ochrony roślin. Tam „laboratoryjna” precyzja jest obowiązkiem!

Preparaty z czosnku do podlewania roślin

Preparatami z czosnku można także podlewać rośliny. To poprawia ich odporność i zmniejsza atak szkodników, m.in. mszyc.

Czosnek z powodzeniem może być używany do ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Nadaje się także do przyspieszania produkcji kompostu. Niestety jednocześnie jest zbyt cenny, by korzystać z niego w sposób ciągły. Wkrótce mogłoby zabraknąć surowca, wykorzystywanego w kuchni i domowej apteczce. Dlatego preparaty z czosnku są mniej popularne od tych sporządzanych z pokrzyw, skrzypu czy innych gatunków występujących pospolicie.

Jak zrobić gnojówkę z czosnku?

Składniki: 4-5 ząbków na każdy użyty 1 litr wody (można używać także innych części, np. liści czy kwiatostanów czosnku, a nawet łusek powstałych po wykorzystaniu czosnku w kuchni).

Wszystkie części czosnku dokładnie rozdrobnić i kolejno umieścić w pojemniku z wodą. Na pojemnik warto nałożyć siatkę o drobnych oczkach lub tkaninę przepuszczającą powietrze. Pojemnik odstawić się na 2-4 tygodnie, codziennie mieszając. Po pewnym czasie gnojówka pieni się, a następnie roztwór staje się klarowny. To znak, że proces fermentacji przebiegł pomyślnie, a gnojówka może być użyta w ogrodzie. Stosuje się ją po przecedzeniu i rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:10.

Nie tylko na mszyce. Z jakimi innymi problemami poradzi sobie oprysk z czosnku?

Choć oprysk z czosnku zdobył największą popularność jako metoda na mszyce, jego zastosowanie jest znacznie szersze. Dzięki swoim właściwościom skutecznie odstrasza również inne uciążliwe szkodniki, takie jak przędziorki, mączliki, wciornastki, miodówki, skoczki, a nawet trudne do zwalczenia roztocza, w tym roztocza truskawkowego.

Preparaty na bazie czosnku to także naturalny sojusznik w profilaktyce chorób grzybowych i bakteryjnych. Regularne stosowanie oprysku w okresach podwyższonej wilgotności może ograniczyć ryzyko wystąpienia między innymi zarazy ziemniaczanej na pomidorach czy szarej pleśni, która często atakuje truskawki i rośliny ozdobne.

Dla jakich roślin oprysk z czosnku?

Oprysk z czosnku jest bezpieczny i bardzo korzystny dla większości popularnych roślin ogrodowych. Znakomicie sprawdza się w ochronie warzyw, takich jak pomidory, ogórki, papryka czy cukinia. Docenią go również krzewy owocowe, w tym truskawki, maliny i porzeczki, a także liczne rośliny ozdobne, na czele z wrażliwymi na ataki mszyc różami i hortensjami.

