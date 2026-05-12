Czosnek należy do roślin, które wykorzystuje się do sporządzania ekologicznych wywarów i gnojówek. Nie są aż tak powszechne jak preparaty z pokrzywy, mniszka czy skrzypu, gdyż surowiec jest pozyskiwany z uprawy lub kupowany, a nie zbierany miejsc naturalnych. Jednakże w niektórych sytuacjach warto z niego korzystać, np. w przypadku pojawienia się mszyc w ogrodzie. Jak przygotować i stosować oprysk z czosnku na mszyce?

Oprysk z czosnku do szybkiego przygotowania

Składniki: 3 ząbki czosnku, 1 litr wody. Ząbki czosnku należy dokładnie rozdrobnić, np. praską, a następnie umieścić w pojemniku z wodą. Odstawić na 15-30 minut, często mieszając. Następnie przecedzić przez gazę, by usunąć pozostałości rośliny i rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. Preparat stosujemy, gdy tylko zauważymy mszyce, np. na roślinach pokojowych i nie ma czasu na pojechanie do sklepu po coś "silniejszego" czy produkcję mocniejszego preparatu.

Oprysk z czosnku produkowany przez dobę

Jeśli jest taka możliwość, np. oprysk wykonuje się profilaktycznie, warto odczekać przynajmniej dobę. Oprysk jest wtedy silniejszy. W tym wypadku stosuje się takie same składniki i rozcieńczenie jak powyżej.

Jak działa oprysk na mszyce z czosnku?

Oprysk na mszyce w zasadzie najlepiej sprawdza się profilaktycznie i w przypadku niedużej liczby owadów. Czosnek wydziela silny zapach (zawiera m.in. związki siarkowe), które działają odstraszająco na mszyce. Profilaktyczne opryskiwanie roślin preparatem z czosnku zmniejsza ryzyko, że zostaną zaatakowane przez mszyce (a także wiele innych szkodników). Kluczowa jest więc regularność ochrony.

Aby preparat z czosnku był skuteczny w bezpośrednim zwalczaniu mszyc (tj. powodować ich śmierć), można go „ulepszyć”. W tym celu do roztworu dodaje się szare mydło. W wywarze czy gnojówce z czosnku należy rozpuścić ok. 20 g szarego mydła na każdy litr wody. Warto go zetrzeć tarką, wtedy szybciej rozpuszcza się. W tym wypadku działanie jest wzmożone, gdyż dodatkowo powoduje oblepienie ciała owadów. Utrudnia lub uniemożliwia im oddychanie, a w konsekwencji powoduje śmierć.

Jak stosować oprysk z czosnku?

Zasady stosowania środków ochrony, także ekologicznych i sporządzanych domowym sposobem, jak wywar i gnojówka z czosnku, są podobne.

Zabieg powinno się wykonywać rano lub wieczorem, poza okresem aktywności owadów zapylających - w szczególności dotyczy to opryskiwania roślin kwitnących.

Do pracy wybiera się dni pochmurne, mało nasłonecznione, bezdeszczowe i bezwietrzne - to ograniczy ryzyko poparzenia roślin (przy dużym nasłonecznieniu) czy zbyt szybkiego wymywania roztworu przez opady.

Zawsze preparat przed wlaniem do opryskiwacza należy przecedzić, aby ograniczyć zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować przytkanie poszczególnych podzespołów, np. dysz.

Preparaty ekologiczne przed użyciem rozcieńcza się z wodą, ale nie ma to aż tak dużego znaczenia jak w przypadku środków ochrony roślin. Tam „laboratoryjna” precyzja jest obowiązkiem!

Preparaty z czosnku do podlewania roślin

Preparatami z czosnku można także podlewać rośliny. To poprawia ich odporność i zmniejsza atak szkodników, m.in. mszyc.

Czosnek z powodzeniem może być używany do ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Nadaje się także do przyspieszania produkcji kompostu. Niestety jednocześnie jest zbyt cenny, by korzystać z niego w sposób ciągły. Wkrótce mogłoby zabraknąć surowca, wykorzystywanego w kuchni i domowej apteczce. Dlatego preparaty z czosnku są mniej popularne od tych sporządzanych z pokrzyw, skrzypu czy innych gatunków występujących pospolicie.

Jak zrobić gnojówkę z czosnku?

Składniki: 4-5 ząbków na każdy użyty 1 litr wody (można używać także innych części, np. liści czy kwiatostanów czosnku, a nawet łusek powstałych po wykorzystaniu czosnku w kuchni).

Wszystkie części czosnku dokładnie rozdrobnić i kolejno umieścić w pojemniku z wodą. Na pojemnik warto nałożyć siatkę o drobnych oczkach lub tkaninę przepuszczającą powietrze. Pojemnik odstawić się na 2-4 tygodnie, codziennie mieszając. Po pewnym czasie gnojówka pieni się, a następnie roztwór staje się klarowny. To znak, że proces fermentacji przebiegł pomyślnie, a gnojówka może być użyta w ogrodzie. Stosuje się ją po przecedzeniu i rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:10.

Nie tylko na mszyce. Z jakimi innymi problemami poradzi sobie oprysk z czosnku?

Choć oprysk z czosnku zdobył największą popularność jako metoda na mszyce, jego zastosowanie jest znacznie szersze. Dzięki swoim właściwościom skutecznie odstrasza również inne uciążliwe szkodniki, takie jak przędziorki, mączliki, wciornastki, miodówki, skoczki, a nawet trudne do zwalczenia roztocza, w tym roztocza truskawkowego.

Preparaty na bazie czosnku to także naturalny sojusznik w profilaktyce chorób grzybowych i bakteryjnych. Regularne stosowanie oprysku w okresach podwyższonej wilgotności może ograniczyć ryzyko wystąpienia między innymi zarazy ziemniaczanej na pomidorach czy szarej pleśni, która często atakuje truskawki i rośliny ozdobne.

Dla jakich roślin oprysk z czosnku?

Oprysk z czosnku jest bezpieczny i bardzo korzystny dla większości popularnych roślin ogrodowych. Znakomicie sprawdza się w ochronie warzyw, takich jak pomidory, ogórki, papryka czy cukinia. Docenią go również krzewy owocowe, w tym truskawki, maliny i porzeczki, a także liczne rośliny ozdobne, na czele z wrażliwymi na ataki mszyc różami i hortensjami.