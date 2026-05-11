Do zwalczania mszyc najczęściej stosujemy preparaty chemiczne. Ale co zrobić, gdy nie chcemy stosować chemii, na przykład na grządkach z koprem, który mszyce szczególnie sobie upodobały? Czy jest jakiś ekologiczny sposób na mszyce? Jak zwalczać mszyce bez chemii? Przedstawiamy naturalne preparaty do zwalczania mszyc.

Choć pozbycie się mszyc z ogrodu nie jest zadaniem łatwym, to jest możliwe. Do zwalczania mszyc dedykowanych jest wiele środków chemicznych. Zanim jednak po nie sięgniemy, spróbujmy zastosować na mszyce naturalne metody. Możemy wykorzystać rośliny, których mszyce nie znoszą i przygotować z nich skuteczne opryski.

Jakich roślin nie lubią mszyce?

Między grządkami warzyw i roślinami ozdobnymi, które są szczególnie lubiane przez mszyce, warto posadzić rośliny, które mszyce odstraszają. To jeden ze skutecznych sposobów na mszyce. Do roślin, których mszyce nie lubią należą między innymi: cebula, czosnek, lawenda, mięta.

Warto wiedzieć Rośliny tego samego gatunku posadzone w dużych skupiskach tworzą wymarzone miejsce do żerowania i rozwoju mszyc, podczas gdy rozproszone w ogrodzie są dla nich znacznie mniej dostępne. Dlatego zamiast na grządkach lepiej posiać koper na przykład między roślinami ozdobnymi, traktując jego delikatne, strzępiasto ulistnione pędy jako dekorację.

Z czego zrobić ekologiczny oprysk na mszyce?

Domowe preparaty do zwalczania mszyc

Jeśli mszyce już się zadomowiły w ogrodzie, można je opryskać roślinnymi preparatami, które łatwo jest wykonać samemu. Takie domowe sposoby na mszyce mają tę zaletę, że są nieszkodliwe dla ludzi i dla środowiska naturalnego.

Wyciąg i wywar z czosnku na mszyce

Do zwalczania mszyc możemy zastosować wyciąg z czosnku: 200 g roztartych ząbków zalewamy 10 l wody i pozostawiamy na 24 godziny. Innym preparatem jest wywar z czosnku - wyciąg gotujemy przez 20 minut. Oba preparaty stosujemy bez rozcieńczania, także przeciwko innym szkodnikom oraz chorobom roślin

Wywar z cebuli na mszyce

Preparat na mszyce z cebuli. aby przygotować wywar z cebuli należy 75 g pociętej cebuli zalać 10 l wody i gotować przez 30 minut. Stosuje się go bez rozcieńczania, również przeciwko chorobom grzybowym.

Wyciąg z mniszka lekarskiego na mszyce

Preparat na mszyce z mniszka lekarskiego. Aby przygotować wyciąg z mniszka lekarskiego należy 400 g liści zalać 10 l wody i zostawić na trzy godziny). Stosuje się go bez rozcieńczania; niszczy również inne szkodniki.

Wyciąg i gnojówka z pokrzywy na mszyce

Preparat na mszyce z pokrzywy. przygotować wyciąg z pokrzywy na mszyce należy 1 kg roślin zebranych przed kwitnieniem zalać 10 l wody i pozostawić na 24 godziny. Stosuje się go bez rozcieńczania.

Skuteczny jest także oprysk z gnojówki. Aby go przygotować należy 1 kg roślin zebranych przed kwitnieniem zalać 10 l wody i pozostawić na dwa-trzy tygodnie, aż roztwór stanie się klarowny. Fermentujący roztwór trzeba codziennie mieszać. Żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, należy do niego dodać 500 g dolomitu. Gnojówkę z pokrzywy trzeba przed użyciem rozcieńczyć, mieszając 0,5 l roztworu z 10 l wody.

Wyciągi roślinne na mszyce należy zużyć w ciągu jednego dnia, gnojówkę na mszyce można przechowywać przez jeden-dwa miesiące, a wywary na mszyce przez trzy-cztery miesiące (gorące należy przelać do szczelnych butelek lub słoików i trzymać w ciemnym miejscu).

Oprysk na mszyce z szarego mydła

Jednym z najprostszych i od lat stosowanych domowych sposobów jest przygotowanie roztworu na bazie szarego mydła. Aby stworzyć skuteczny oprysk, należy rozpuścić około 20 gramów startego na tarce szarego mydła w 1 litrze ciepłej wody. Po dokładnym wymieszaniu i ostudzeniu preparat jest gotowy do użycia. Należy nim dokładnie spryskać zaatakowane części roślin, zwłaszcza spodnie strony liści, gdzie mszyce gromadzą się najliczniej.

Alternatywą dla samodzielnego przygotowywania roztworu jest użycie gotowego mydła potasowego, często z dodatkiem czosnku, które można znaleźć w sklepach ogrodniczych. Jego działanie polega na mechanicznym zablokowaniu funkcji życiowych szkodników, co czyni go bezpiecznym dla środowiska i pożytecznych owadów.

#MuratorOgroduje: Naturalne sposoby walki z mszycami