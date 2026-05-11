Dlaczego nie warto wyrzucać skórek od bananów?

Warto zbierać i przetwarzać skórki od bananów, szczególnie jeśli mamy rośliny w domu, na balkonie lub w ogrodzie. To cenny odpad organiczny, który może posłużyć do produkcji jednorodnego lub mieszanego naturalnego nawozu.

Skórki od bananów są przede wszystkim cennym źródłem potasu i fosforu, ponadto kwasu krzemowego, wapnia, magnezu i siarki. Ich wykorzystanie w uprawie roślin poprawia ich ukorzenianie, krzewienie, a także kwitnienie. Tradycyjnie nawóz z bananów stosuje się doglebowo. Co ciekawe – przy mniej popularnym nawożeniu dolistnym można przy okazji odstraszyć niektóre szkodniki, np. mszyce.

Jak zrobić nawóz ze skórek bananów?

Należy zakopać świeże, pocięte na kawałki skórki z banana bezpośrednio w podłożu gdzie rosną rośliny lub tam gdzie mamy zamiar posadzić nową roślinę. To oczywiście metoda przeznaczona dla roślin ogrodowych. W czasie sadzenia czy przesadzania roślin najlepiej usypać wcześniej warstwę drenażową, pokryć ją odrobiną żyznej ziemi, następnie wyłożyć pozostałości po bananach, przysypać je ziemią i posadzić roślinę.

Skórki banana rozkładają się, powoli uwalniając składniki pokarmowe. Ponadto wpływają na polepszenie struktury gleby. Proces rozkładu skórki jest powolny, dlatego substancje pokarmowe uwalniane są w ciągu kolejnych tygodni, podobnie jak nawozy długo działające.

Ponadto, nawozy z użyciem skórki z bananów można przygotowywać na różne inne sposoby. Poniżej przepisy.

Nawóz z bananów w formie zmielonej

Skórki z bananów można pociąć na małe kawałki i wysuszyć. Aby przyśpieszyć proces, warto je umieścić w piekarniku. Po wysuszeniu można je po prostu rozkruszyć na małe kawałki lub zmielić. Taki nawóz z bananów wykorzystuje się do produkcji zawiesiny. Rozrabia się go z wodą i podlewa rośliny. Można stosować go dolistnie (także jako ochronę przed szkodnikami). Ze względu na sposób aplikacji, jest w szczególności polecany do pielęgnacji roślin uprawianych w pojemnikach – w domu, na balkonie oraz tarasie.

Wyciąg ze skórek bananów do podlewania roślin

Skórki bananów idealnie nadają się też do zrobienia wyciągu do podlewania roślin doniczkowych. Aby go zrobić świeżą skórkę z banana umieszczamy w litrowym słoiku, następnie zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy na 1-2 dni. Po tym czasie woda zrobi się zawiesista. I takim wyciągiem z bananów możemy podlewać rośliny.

Do przygotowania płynnego nawozu dla roślin można też wykorzystać skórkę banana uprzednio wysuszoną (np. na papierze na grzejniku), podzieloną na mniejsze kawałki, którą wkładamy do słoika o pojemności 1 litra wypełnionego letnią wodą. Przykrywamy folią i i odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce na dwa dni (jeszcze lepiej na siedem dni). Po tym czasie płynny nawóz jest gotowy i można nim podlewać rośliny (domowe rośliny doniczkowe albo rośliny ogrodowe). Możemy nim też opryskiwać rośliny w celu odstraszenia mszyc.

Gnojówka ze skórek bananów

Skórki z bananów można wykorzystywać podobnie jak ekologiczne gnojówki z pokrzywy, skrzypu, krwawnika, czosnku lub mniszka. Rozdrobnione skórki bananów zalewa się wodą i odstawia na około 2 tygodnie pod przykryciem. Roztwór zaleca się codziennie mieszać. Prace najlepiej wykonywać w odległym miejscu w ogrodzie, gdyż gnojówka wydziela intensywny, specyficzny zapach. Po tym czasie gnojówkę z bananów można wykorzystywać do podlewania roślin (najlepiej w rozcieńczeniu 1:10).

Dużo szybciej można wyprodukować nawóz z bananów, który stosuje się bez rozcieńczenia. Sposób sporządzania jest podobny, skórki bananów zalane wodą pozostawia się na 1-2 doby.

Wzbogacony nawóz kompostowy ze skórek bananów

Skórki z bananów warto dodawać do pryzm kompostowych, gdyż wzbogacają je w fosfor i potas. To istotne, gdyż w kompostowniku bardzo często dominują „frakcje” azotu i węgla. Poza bezpośrednim umieszczaniem skórek przydatne jest także podlewanie różnymi wyciągami ze skórek banana.

Ściółkowanie roślin skórkami z bananów

Jeśli dysponujemy skórkami bananowymi w większej ilości, można je rozdrobnić, ususzyć lub upiec i wykorzystać do ściółkowania roślin. Warto stosować przynajmniej kilkucentymetrowe warstwy (dlatego potrzeba dużo materiału). Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć wzrost chwastów, zmniejszyć wyparowywanie wody gleby, a przy okazji jest lekko działającym nawozem. Ze względu na dwa pierwsze powyżej wskazane działania tak zrobiony nawóz z bananów jest szczególnie cenny na glebach lekkich, piaszczystych.

Nawóz ze skórek bananów? Czemu nie? Taki nawóz możemy stosować do zasilania roślin zarówno ogrodowych, jak i doniczkowych

Do jakich roślin można stosować nawóz ze skórki od banana?

Powyższe nawozy można zrobić wykorzystując skórki z bananów, ale też całe banany, np. te przejrzałe. Nawozy z bananów nadają się do nawożenia różnych roślin – warzyw, drzew i krzewów owocowych, ozdobnych roślin jednorocznych, bylin, róż, a także roślin doniczkowych. Można je stosować również do zasilania roślin w początkowej fazie wzrostu: przy wschodach, wzroście siewek i ukorzenianiu.

Jak działa nawóz ze skórek bananów?

Dzięki zawartości kwasu krzemowego nawozy z bananów zwiększają odporność roślin na niekorzystne czynniki, np. choroby. Stosowanie naturalnych nawozów - nie tylko z bananów, ale także nawozów z chwastów (np. skrzypu), skorupek jaj, popiołu drzewnego, fusów z kawy i herbaty, to dobry sposób na wzorową pielęgnacje roślin, ekologiczna uprawę, oszczędzanie pieniędzy i rezygnację z plastykowych opakowań. Pozostawienie skórki z banan w ogrodzie – na ziemi - wabi ptaki i motyle. Banany przyciągają swoim zapachem. Niestety, mogą zainteresować się nią także osy.

Potencjalne zagrożenia i mity – o czym należy pamiętać wykorzystując skórki bananów w uprawie roślin?

Mimo wielu zalet, stosowanie domowego nawozu z bananów wiąże się z pewnym ryzykiem, o którym warto pamiętać. Jednym z najczęstszych problemów, zwłaszcza przy umieszczaniu świeżych skórek bezpośrednio w doniczce, jest rozwój pleśni oraz przyciąganie szkodników. Cukry resztkowe zawarte w skórce stanowią idealną pożywkę dla grzybów oraz larw ziemiórek, które mogą uszkadzać korzenie roślin. Z tego powodu bezpieczniejszą metodą jest stosowanie płynnych wyciągów lub proszku z wysuszonych skórek.

Należy również mieć świadomość, że banany z upraw konwencjonalnych są często pryskane pestycydami, które gromadzą się w skórce. Aby uniknąć przeniesienia tych substancji do podłoża, owoce należy dokładnie umyć przed użyciem, najlepiej w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej.

Warto też pamiętać, że nawóz z bananów nie jest w pełni zbilansowany – ma niską zawartość azotu, dlatego nie może zastąpić kompleksowego nawożenia, zwłaszcza w przypadku roślin o dużych, zielonych liściach. Dodatkowo, jego regularne stosowanie może nieznacznie podnosić pH gleby, działając delikatnie alkalizująco.

