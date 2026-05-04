Naturalne sposoby nawożenia roślin, szczególnie owoców i warzyw, zyskują coraz większą popularność. Świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą stosowanie chemii w ogrodzie, coraz częściej wybieramy alternatywne metody uprawy roślin i zamiast po sztuczne nawozy, sięgamy po ich naturalne odpowiedniki.

Obierki z ziemniaków jako naturalny nawóz

Jednym z nich może być między innymi nawóz z obierek po ziemniakach. Pomysł wydaje się być zaskakujący, ale wbrew pozorom, jest naprawdę godny uwagi.

Po pierwsze pozwala zasilać rośliny w naturalny sposób bez użycia chemii i nie niesie ze sobą ryzyka ich przenawożenia.

Po drugie nic nie kosztuje.

Po trzecie wpisuje się w modny ostatnio trend Zero Waste (bez resztek), stawiający na praktyczne zagospodarowanie odpadków, w tym wypadku kuchennych.

Co zawierają obierki z ziemniaków?

Obierki z ziemniaków zawierają cały szereg witamin, minerałów i innych substancji odżywczych (w tym również skrobi), dlatego na nawóz nadają się doskonale. Wprawdzie ze znajdujących się w nich witamin rośliny raczej nie skorzystają, ale już z makro- i mikroelementów, wśród których znajduje się głównie potas, fosfor, magnez, wapń i sód oraz żelazo, cynk i mangan, jak najbardziej.

Jakie rośliny lubią obierki z ziemniaków?

Nawóz z obierek po ziemniakach polecany jest przede wszystkim do zasilania malin, gdyż rośliny te do zawiązywania dużej liczby kwiatów i owoców potrzebują dość dużo potasu i fosforu, których w obierkach ziemniaków jest akurat całkiem sporo (ważna jest też skrobia, która korzystnie wpływa na wielkość, smak i jakość owoców).

Z tego samego powodu obierki sprawdzą się też doskonale jako odżywka pod porzeczki, agrest czy truskawki. Będą też odpowiednie dla roślin kwitnących lub roślin o ozdobnych owocach.

Czego nie nawozić obierkami z ziemniaków?

Ponieważ jednak przygotowany z obierek nawóz zawiera też pewną ilość wapnia, lepiej nie stosować go do zasilania roślin kwasolubnych, takich jak borówki, żurawina czy rododendrony, które wapnia w glebie nie lubią.

Obierki z ziemniaków stanowią też zagrożenie dla warzyw z rodziny psiankowatych (np. papryki czy pomidora), gdyż ziemniaki mogą być nosicielami bardzo groźnej choroby grzybowej – zarazy ziemniaczanej, atakującej przede wszystkim rośliny psiankowate.

Jak przygotować nawóz z obierek po ziemniakach?

Aby przygotować nawóz z obierek po ziemniakach wystarczy zalać obierki wrzątkiem w proporcji 1:10 (np. na 0,5 kg obierek 5 l wody), a po wystygnięciu i przecedzeniu wykorzystać uzyskany płyn do podlewania roślin (raz 3-4 tygodnie).

Odcedzone obierki można wyrzucić na kompost jako dodatkowy materiał organiczny.

Takie samo zastosowanie może mieć też woda po gotowaniu ziemniaków (szczególnie ziemniaków w „mundurkach”, czyli razem ze skórką), w której także znajdują się cenne mikro- i makroelementy, obecne w ziemniakach. Do zasilania roślin możemy wykorzystać ją jednak wyłącznie wtedy, gdy wcześniej nie została posolona, gdyż sól bardzo źle wpływa na wzrost i rozwój roślin.

Uwaga! Obierki z ziemniaków przyciągają ślimaki

Surowe obierki z ziemniaków można byłoby też rozłożyć wprost na podłożu wokół roślin, jednak taki sposób ich wykorzystania wiąże się z pewnym ryzykiem, bowiem obierki są przysmakiem ślimaków - przyciągają je z całej okolicy, a kiedy już się pojawią, mogą zacząć żerować na roślinach uprawnych.

Obierki z surowych ziemniaków rozłożone na powierzchni ziemi, mogą też zacząć gnić podczas przedłużającej się wilgotnej pogody, co także nie wpłynie korzystnie na rozwój roślin. Jeśli jednak zastosujemy nawóz z obierek ziemniaków w odpowiedni sposób, może okazać się naprawdę wartościową, bogatą w minerały odżywką.

Mimo to trzeba pamiętać, że taki nawóz nie zapewni roślinom wszystkiego, czego potrzebują. W składzie przygotowanego z obierek nawozu nie znajdziemy choćby ważnego dla roślin azotu, który odpowiada za wzrost i rozwój części zielonych (pędów, liści), dlatego należy uzupełnić brakujący pierwiastek w inny sposób. Nie muszą być to jednak sztuczne nawozy, których przecież wolelibyśmy unikać, gdyż równie dobrze możemy zasilić rośliny mączką bazaltową (jest niezwykle zasobna w wiele minerałów, w tym azot, które jednak znajdują się w niej w niewielkich ilościach, a wiec nie grożą roślinom przenawożeniem) albo ściółkować glebę wokół uprawianych roślin świeżo skoszoną trawą, która zawiera sporo azotu. Trawa dostarczy też dodatkowo do podłoża substancje organiczne, wspomagające tworzenie się próchnicy i rozwój pożytecznych mikroorganizmów, a także zapobiegnie nadmiernemu wysychaniu gleby i ograniczy rozwój chwastów.

