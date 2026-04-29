Pokrzywa zwyczajna to pospolity chwast, ale także cenna roślina. Należy do roślin leczniczych - zawiera witaminy: C, K, B oraz składniki mineralne: żelazo, magnes, wapń, mangan i krzem. Z pędów pokrzywy można zrobić gnojówkę, która sprawdzi się do naturalnego nawożenia i ochrony roślin w ogrodzie.

Jak zrobić gnojówkę z pokrzyw?

Nawóz z pokrzyw to tani i dobry sposób na naturalne, ekologiczne nawożenie ogrodu. Gnojówka z pokrzyw jest prosta do zrobienia. Poniżej dokładna instrukcja jak ją wykonać.

Do zrobienia nawozu z pokrzywy zbieramy młode liście i pędy pokrzywy, jeszcze przed jej kwitnieniem (1 kg pokrzyw na 10 litrów wody). Następnie szykujemy pojemnik na roztwór - może to być wiadro lub beczka – ważne, by pojemnik nie był metalowy, najlepszy będzie plastikowy. Wypełniamy wiadro pokrzywami tak, aby zostawić około 10 cm wolnej przestrzeni do krawędzi pojemnika i zalewamy rośliny wodą.

Co podlewać gnojówką z pokrzywy?

Rozcieńczamy przygotowany roztwór nawozu z pokrzyw z wodą (w stosunku 1:10), a następnie podlewamy nim rośliny. Delikatne rośliny lepiej podlać bardziej rozcieńczoną gnojówką. Idealnie nadaje się do nawożenia większości warzyw. Można nią podlewać pomidory, truskawki, maliny, a także róże oraz innych kwiaty.

Jakich warzyw nie podlewać gnojówką z pokrzywy?

Pokrzywa pod ogórki czy pod korzeń pomidora tak! Niestety, nie wszystkie warzywa lubią podlewanie gnojówką. Ten naturalny nawóz nie nadaje się do stosowania w uprawie niektórych roślin warzywnych. Nie tolerują jej: fasola, groch, czosnek, cebula.

Nie zaleca się także podlewania gnojówką z pokrzywy warzyw korzeniowych oraz warzyw o krótkim okresie wegetacji (stosowanie w ich uprawie gnojówki z pokrzywy, która zawiera sporo azotu, może powodować nagromadzenie się w tych warzywach szkodliwych azotanów).

Kiedy gnojówka z pokrzywy jest gotowa do użycia?

Zostawiamy przygotowany nawóz z pokrzyw na minimum 2 tygodnie (do 20 dni), codziennie mieszając, by dostarczyć pokrzywom dodatkowy tlen potrzebny do fermentacji. Gnojówka z pokrzywy będzie gotowa, gdy przestanie się burzyć i nabierze ciemniejszego koloru.

Jak często podlewać gnojówką z pokrzyw?

Zalecana częstotliwość to jedno podlewanie co około 2 tygodnie. Jeżeli będziemy podlewać rośliny regularnie poprawimy ich wzrost oraz polepszymy i przyspieszymy proces wytwarzania chlorofilu, dzięki czemu rośliny są lepiej i intensywniej wybarwione. Nawóz z pokrzywy dodatkowo zachęca dżdżownice, które poprawią porowatość gleby, dodatkowo ją użyźniając.

Jak długo może stać gnojówka z pokrzyw?

Jeśli pojemnik z nią umieścimy z zacienionym miejscu to spokojne może stać przed ponad miesiąc, ale lepiej postawić ją w ustronnym miejscu, ponieważ "pachnie" na odległość.

Gnojówka z pokrzywy jako naturalny środek ochrony

Gnojówka z pokrzywy świetnie sprawdza się jako środek ochronny - zapobiega chorobom grzybowym, mszycom i przędziorkom. Aby przygotować preparat do oprysku należy 1 kg świeżego ziela (zebranego przed kwitnieniem) lub 200 g suszonego zalać 10 l wody i pozostawić do fermentacji na dwa-cztery tygodnie, w zależności od temperatury (w wyższej proces zachodzi szybciej). Gotowa gnojówka jest ciemna, przejrzysta i się nie pieni. Opryskuje się nią rośliny wiosną, w rozcieńczeniu 1:10.

Gnojówka z pokrzywy – co kryje się w jej składzie?

Tajemnica skuteczności gnojówki z pokrzywy tkwi w jej niezwykle bogatym składzie chemicznym, który czyni ją wszechstronnym eliksirem dla roślin. Przede wszystkim jest to prawdziwa bomba azotowa – pierwiastek ten w łatwo przyswajalnej formie odpowiada za bujny wzrost części zielonych roślin, intensywną produkcję chlorofilu i zdrowy wygląd liści. Oprócz azotu, nawóz ten dostarcza kluczowych makroelementów, takich jak potas, fosfor, wapń i magnez, a także cennych mikroelementów, w tym żelaza, krzemu, manganu i cynku.

W sfermentowanym roztworze znajdziemy również koktajl witamin (m.in. C, K i z grupy B), kwasy organiczne (np. kwas mrówkowy), a także liczne enzymy i fitoncydy. Te ostatnie związki działają jak naturalne antybiotyki, wzmacniając odporność roślin na choroby grzybowe i odstraszając niektóre szkodniki.

Jak zneutralizować nieprzyjemny zapach gnojówki?

Jedyną istotną wadą nawozu z pokrzyw jest jego intensywny i dla wielu osób nieprzyjemny zapach, który powstaje podczas fermentacji. Na szczęście istnieją proste i sprawdzone metody, aby go znacząco zredukować.

Najpopularniejszym sposobem jest dodanie do przygotowywanego roztworu garści mączki bazaltowej lub dolomitu . Minerały te skutecznie wiążą lotne związki siarki i amoniaku, które są głównymi winowajcami przykrej woni.

Innym skutecznym rozwiązaniem jest wzbogacenie gnojówki o tzw. efektywne mikroorganizmy (EMY), dostępne w sklepach ogrodniczych. Wprowadzenie pożytecznych bakterii do mieszaniny nie tylko niweluje smród, ale także przyspiesza proces fermentacji i dodatkowo wzbogaca końcowy produkt o cenne dla gleby mikroorganizmy.

