Zdrowy ogród bez chemii? Zrób gnojówkę z pokrzywy!

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-04-29 12:08

Gnojówka z pokrzyw stanowi znakomity, naturalny nawóz oraz efektywny środek do ochrony roślin. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie gatunki roślin nadają się do takiego nawożenia. Przekonaj się, jak samodzielnie przygotować ten preparat, które rośliny mogą być nim zasilane, a których absolutnie nie należy nim podlewać.

Gnojówka z pokrzywy

i

Pokrzywa zwyczajna to pospolity chwast, ale także cenna roślina. Należy do roślin leczniczych - zawiera witaminy: C, K, B oraz składniki mineralne: żelazo, magnes, wapń, mangan i krzem. Z pędów pokrzywy można zrobić gnojówkę, która sprawdzi się do naturalnego nawożenia i ochrony roślin w ogrodzie.

Jak zrobić gnojówkę z pokrzyw?

Nawóz z pokrzyw to tani i dobry sposób na naturalne, ekologiczne nawożenie ogrodu. Gnojówka z pokrzyw jest prosta do zrobienia. Poniżej dokładna instrukcja jak ją wykonać.

Do zrobienia nawozu z pokrzywy zbieramy młode liście i pędy pokrzywy, jeszcze przed jej kwitnieniem (1 kg pokrzyw na 10 litrów wody). Następnie szykujemy pojemnik na roztwór - może to być wiadro lub beczka – ważne, by pojemnik nie był metalowy, najlepszy będzie plastikowy. Wypełniamy wiadro pokrzywami tak, aby zostawić około 10 cm wolnej przestrzeni do krawędzi pojemnika i zalewamy rośliny wodą.

Co podlewać gnojówką z pokrzywy?

Rozcieńczamy przygotowany roztwór nawozu z pokrzyw z wodą (w stosunku 1:10), a następnie podlewamy nim rośliny. Delikatne rośliny lepiej podlać bardziej rozcieńczoną gnojówką. Idealnie nadaje się do nawożenia większości warzyw. Można nią podlewać pomidory, truskawki, maliny, a także róże oraz innych kwiaty.

Jakich warzyw nie podlewać gnojówką z pokrzywy?

Pokrzywa pod ogórki czy pod korzeń pomidora tak! Niestety, nie wszystkie warzywa lubią podlewanie gnojówką. Ten naturalny nawóz nie nadaje się do stosowania w uprawie niektórych roślin warzywnych. Nie tolerują jej: fasola, groch, czosnek, cebula.

Nie zaleca się także podlewania gnojówką z pokrzywy warzyw korzeniowych oraz warzyw o krótkim okresie wegetacji (stosowanie w ich uprawie gnojówki z pokrzywy, która zawiera sporo azotu, może powodować nagromadzenie się w tych warzywach szkodliwych azotanów).

Kiedy gnojówka z pokrzywy jest gotowa do użycia?

Zostawiamy przygotowany nawóz z pokrzyw na minimum 2 tygodnie (do 20 dni), codziennie mieszając, by dostarczyć pokrzywom dodatkowy tlen potrzebny do fermentacji. Gnojówka z pokrzywy będzie gotowa, gdy przestanie się burzyć i nabierze ciemniejszego koloru.

Jak często podlewać gnojówką z pokrzyw?

Zalecana częstotliwość to jedno podlewanie co około 2 tygodnie. Jeżeli będziemy podlewać rośliny regularnie poprawimy ich wzrost oraz polepszymy i przyspieszymy proces wytwarzania chlorofilu, dzięki czemu rośliny są lepiej i intensywniej wybarwione. Nawóz z pokrzywy dodatkowo zachęca dżdżownice, które poprawią porowatość gleby, dodatkowo ją użyźniając.

Jak długo może stać gnojówka z pokrzyw?

Jeśli pojemnik z nią umieścimy z zacienionym miejscu to spokojne może stać przed ponad miesiąc, ale lepiej postawić ją w ustronnym miejscu, ponieważ "pachnie" na odległość.

Gnojówka z pokrzywy jako naturalny środek ochrony

Gnojówka z pokrzywy świetnie sprawdza się jako środek ochronny - zapobiega chorobom grzybowym, mszycom i przędziorkom. Aby przygotować preparat do oprysku należy 1 kg świeżego ziela (zebranego przed kwitnieniem) lub 200 g suszonego zalać 10 l wody i pozostawić do fermentacji na dwa-cztery tygodnie, w zależności od temperatury (w wyższej proces zachodzi szybciej). Gotowa gnojówka jest ciemna, przejrzysta i się nie pieni. Opryskuje się nią rośliny wiosną, w rozcieńczeniu 1:10.

Gnojówka z pokrzyw
Gnojówka z pokrzywy – co kryje się w jej składzie?

Tajemnica skuteczności gnojówki z pokrzywy tkwi w jej niezwykle bogatym składzie chemicznym, który czyni ją wszechstronnym eliksirem dla roślin. Przede wszystkim jest to prawdziwa bomba azotowa – pierwiastek ten w łatwo przyswajalnej formie odpowiada za bujny wzrost części zielonych roślin, intensywną produkcję chlorofilu i zdrowy wygląd liści. Oprócz azotu, nawóz ten dostarcza kluczowych makroelementów, takich jak potas, fosfor, wapń i magnez, a także cennych mikroelementów, w tym żelaza, krzemu, manganu i cynku.

W sfermentowanym roztworze znajdziemy również koktajl witamin (m.in. C, K i z grupy B), kwasy organiczne (np. kwas mrówkowy), a także liczne enzymy i fitoncydy. Te ostatnie związki działają jak naturalne antybiotyki, wzmacniając odporność roślin na choroby grzybowe i odstraszając niektóre szkodniki.

Jak zneutralizować nieprzyjemny zapach gnojówki?

Jedyną istotną wadą nawozu z pokrzyw jest jego intensywny i dla wielu osób nieprzyjemny zapach, który powstaje podczas fermentacji. Na szczęście istnieją proste i sprawdzone metody, aby go znacząco zredukować.

  • Najpopularniejszym sposobem jest dodanie do przygotowywanego roztworu garści mączki bazaltowej lub dolomitu. Minerały te skutecznie wiążą lotne związki siarki i amoniaku, które są głównymi winowajcami przykrej woni.
  • Innym skutecznym rozwiązaniem jest wzbogacenie gnojówki o tzw. efektywne mikroorganizmy (EMY), dostępne w sklepach ogrodniczych. Wprowadzenie pożytecznych bakterii do mieszaniny nie tylko niweluje smród, ale także przyspiesza proces fermentacji i dodatkowo wzbogaca końcowy produkt o cenne dla gleby mikroorganizmy.
