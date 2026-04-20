Wiosna to czas, kiedy nasze ogrody ożywają feerią barw i zapachów, a duża w tym zasługa roślin cebulowych kwitnących właśnie teraz. Tulipany, krokusy, hiacynty, narcyzy, szachownice czy cebulice – te piękne kwiaty zdobią nasze rabaty od wczesnej wiosny aż do czerwca, wprowadzając radosny nastrój po zimowej szarości. Ich urok jest niezaprzeczalny, jednak po okresie kwitnienia wiele osób zastanawia się, co dalej z nimi zrobić.

Pielęgnacja roślin cebulowych po kwitnieniu – krok po kroku

Kiedy ostatnie płatki opadną, a kwiaty zaczynają więdnąć, to znak, że nadszedł czas na kolejne etapy pielęgnacji. Właściwe postępowanie w tym momencie ma ogromne znaczenie dla regeneracji cebul i przygotowania ich do następnego cyklu wegetacyjnego.

Ogławianie – klucz do silniejszych cebul

Pierwszym i niezwykle ważnym krokiem po przekwitnięciu roślin cebulowych – szczególnie tulipanów – jest ogławianie, czyli usunięcie przekwitniętych kwiatostanów. Czynność ta polega na odcięciu samego kwiatu wraz z zalążnią, pozostawiając łodygę i liście nienaruszone.

Dlaczego jest to tak istotne? Pozostawienie przekwitłych kwiatów sprawia, że roślina zaczyna inwestować energię w produkcję nasion. Ogławiając ją, kierujemy tę energię z powrotem do cebuli, co sprzyja jej wzmocnieniu i wytworzeniu większej liczby cebul przybyszowych. Dzięki temu w kolejnym roku będziemy mogli cieszyć się jeszcze piękniejszymi i liczniejszymi kwiatami.

i Autor: Getty Images Gdy tulipany przekwitną, trzeba je ogłowić: pęd tulipana ułamujemy lub ścinamy tuż pod przekwitłym kwiatem (miejsca zaznaczono czerwoną kreską)

Pozostawienie liści – fotosynteza to podstawa

W przeciwieństwie do kwiatów, liści absolutnie nie należy usuwać od razu po przekwitnięciu. To jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez niedoświadczonych ogrodników. Liście są niczym fabryka, która za pomocą fotosyntezy produkuje składniki odżywcze niezbędne do wzrostu i rozwoju cebuli. Trzeba je pozostawić na roślinie aż do momentu, gdy naturalnie zaschną i zżółkną. Dopiero wtedy, gdy stracą swoją zieloną barwę i łatwo odchodzą od cebuli, można je usunąć. Wcześniejsze obcięcie liści osłabi cebulę, co może skutkować słabszym kwitnieniem lub nawet jego brakiem w kolejnym sezonie.

i Autor: AnjoKanFotografie/ Getty Images U tulipanów po kwitnieniu usuwamy kwiaty, ale nie liście!

Wykopywanie cebul – kiedy i dlaczego?

Gdy rośliny cebulowe przekwitną, można pozostawić je w gruncie. Jednak trzeba liczyć się z tym, że z roku na rok będą wytwarzać coraz mniejsze kwiaty, a ich kwitnienie może być mniej obfite. Jeżeli chcemy tego uniknąć i zapewnić sobie spektakularne kwiaty każdego roku, warto co roku, lub przynajmniej raz na dwa lata, wykopać cebulki kwiatowe.

Cebulki wykopujemy z ziemi po obumarciu części nadziemnej, najlepiej latem, gdy liście całkowicie zaschną. To sygnał, że cebula zgromadziła już wystarczającą ilość składników odżywczych i przeszła w stan spoczynku. Po wykopaniu cebulki należy delikatnie oczyścić z ziemi, usunąć stare łuski i wszelkie uszkodzone fragmenty.

i Autor: Getty Images Najlepszy czas na wykopywanie cebul i bulw roślin kwitnących wiosną to przełom czerwca i lipca

Przechowywanie cebul – warunki idealne

Oczyszczone cebulki przechowujemy w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Idealne warunki to temperatura pokojowa i dobra cyrkulacja powietrza, która zapobiegnie rozwojowi pleśni i chorób. Cebulki można przechowywać w papierowych torbach, siatkach lub ażurowych pojemnikach. Ważne jest, aby nie były one zbyt ciasno ułożone, co również sprzyja przewiewności.

Ponowne sadzenie – jesienne przygotowania

Jesienią (w zależności od gatunku od sierpnia do października) cebulki kwiatowe ponownie sadzimy do gruntu. Właściwy termin sadzenia jest kluczowy – cebulki potrzebują czasu na ukorzenienie się przed nadejściem mrozów. Głębokość sadzenia zależy od wielkości cebuli – zazwyczaj jest to trzykrotność jej wysokości. Należy pamiętać o zapewnieniu im odpowiedniego drenażu i żyznej, przepuszczalnej gleby, co jest podstawą sukcesu w uprawie roślin cebulowych.

Pamiętając o tych prostych zasadach pielęgnacji, możemy cieszyć się pięknem roślin cebulowych przez wiele sezonów, a nasze ogrody będą zachwycać kolorami i witalnością każdej wiosny.

30

#MuratorOgroduje: Rośliny cebulowe