Dlaczego pokrzywa jest roślina pożyteczną?

Pokrzywa zwyczajna to roślina dobrze znana - w naszym kraju rośnie dziko prawie wszędzie. Spotkać ją możemy w lasach, ogrodach, na łąkach, polanach, przydrożach i pastwiskach czy nad brzegami rzek. Choć jej dotknięcie kojarzy się nam niezbyt przyjemnie, bo parzy, to jest to roślina bardzo wartościowa. Dobrze znane są właściwości lecznicze pokrzywy, która od wieków znajduje zastosowanie w fitoterapii.

Dla właścicieli ogrodów pokrzywa jest rośliną bardzo pożyteczną, bowiem można z niej przygotować znakomity nawóz oraz środek ochrony przeciw szkodnikom i chorobom roślin. Podpowiemy, jak zrobić nawóz z pokrzyw i jakie rośliny warto nim podlewać.

Jakie pierwiastki zawiera pokrzywa?

Pokrzywa zawiera wiele cennych witamin (np. A, C, K i z grupy B), składników odżywczych i mineralnych. Wśród tych ostatnich znajdujemy wiele makro- i mikroelementów, przede wszystkim azot, krzem, żelazo, jod, fosfor, magnez, potas, cynk, mangan i wapń. Z tego powodu pokrzywa świetnie sprawdza się w ogrodzie jako nawóz organiczny. Pokrzywa zawiera także kwasy organiczne (np. kwas mrówkowy), sole mineralne oraz enzymy, pektyny, garbniki, chlorofil, karoten i ksantofil. Dzięki takiemu składowi pokrzywa i preparaty z niej przygotowane znakomicie nadają się do nawożenia roślin uprawianych w ogrodzie. Nawóz z pokrzyw jest łatwo dostępnym, naturalnym źródłem cennych składników i minerałów.

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Dlaczego warto stosować nawóz z pokrzyw?

Nawóz z pokrzyw to dla uprawianych przez nas roślin bogate źródło składników odżywczych, które wspomagają prawidłowy wzrost i rozwój roślin, m.in. mikro- i makroelementów oraz kwasów i soli mineralnych. Pobudza rośliny do wzrostu, stymuluje obfite kwitnienie oraz dobre plonowanie.

i Autor: gabort71/ Getty Images Z pokrzyw można przygotować znakomity nawóz dla roślin

Jak zrobić nawóz z pokrzywy?

Aby zrobić nawóz z pokrzywy, najpierw trzeba przygotować gnojówkę z tego ziela.

Zaczynamy od zebrania młodych, ulistnionych pędów pokrzywy, ale jeszcze przed jej kwitnieniem.

Następnie zebrana pokrzywę tniemy na mniejsze części rozdrabniamy i wkładamy do wcześniej przygotowanego pojemnika, np. plastikowego wiadra lub beczki (nie może to być pojemnik betonowy czy metalowy) i zalewamy wodą.

Na każdy 1 kg świeżego ziela pokrzywy dajemy 10 litrów wody (najlepiej, gdy jest to odstana deszczówka).

Zostawiamy wszystko na minimum 2 tygodnie (do 3 tygodni), pamiętając o codziennym mieszaniu, które jest konieczne, by dostarczyć pokrzywie tlen potrzebny do fermentacji.

Gdy płyn w pojemniku przestanie się burzyć i nabierze ciemniejszego koloru, to znak, że gnojówka z pokrzyw jest gotowa. Wtedy możemy z niej przygotować nawóz do podlewania.

Jak stosować nawóz z pokrzyw?

Aby otrzymać nawóz z pokrzyw do zasilania roślin, należy przygotowaną w wyżej opisany sposób gnojówkę z pokrzyw rozcieńczyć w proporcji 1:10 lub 1:20, czyli 1 część gnojówki na 10 lub 20 części wody. Tak przygotowanym roztworem podlewamy uprawiane w ogrodzie drzewa i krzewy owocowe, rośliny kwitnące i warzywa.

Bez rozcieńczenia możemy stosować gnojówkę z pokrzywy jako nawóz jeszcze przed rozpoczęciem uprawy - podlewamy nią glebę podczas przygotowania jej przed sadzeniem roślin.

Jakie rośliny podlewać nawozem z pokrzyw?

Nawóz z pokrzyw jest polecany przede wszystkim do podlewania roślin o wysokich wymaganiach pokarmowych - znakomicie sprawdza się do zasilania warzyw, kwiatów ogrodowych i doniczkowych, a także traw ozdobnych, trawników, krzewów i drzew ozdobnych oraz drzew owocowych. To doskonały nawóz dla warzyw uprawianych w warzywniku, takich jak pomidory, ogórki, paprykę, bakłażany, arbuzy, cukinie, dynie, melony.

Gnojówką w pokrzyw można też podlewać kompost, co znacznie przyspieszy rozkład materii organicznej zgromadzonej w kompostowniku.

Do jakich roślin nie stosować nawozu z pokrzyw?

Jednak nie wszystkie warzywa zaleca się podlewać nawozem z pokrzywy - lepiej nie stosować go w uprawie fasoli, grochu, czosnku, cebuli czy warzyw korzeniowych oraz warzyw o krótkim okresie wegetacji (stosowanie w ich uprawie gnojówki z pokrzywy, która zawiera sporo azotu, może powodować nagromadzenie się w tych warzywach szkodliwych azotanów). Nawóz z pokrzyw nie nadaje się także do podlewania azalii, wrzosów i rododendronów.

Jak często stosować nawóz z pokrzywy?

Nawóz z pokrzywy można stosować niemal przez cały sezon wegetacyjny, począwszy od wiosny aż do początku września. Najlepiej podlewać nim rośliny raz na dwa-trzy tygodnie.

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Galeria zdjęć: Nawóz z pokrzywy - jak zrobić samodzielnie krok po kroku

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Inne preparaty z pokrzywy – nie tylko gnojówka

Choć gnojówka jest najpopularniejszym preparatem z pokrzywy, to nie jedyny sposób na wykorzystanie jej cennych właściwości w ogrodzie. Jeśli zależy nam na szybszym działaniu lub chcemy uniknąć intensywnego zapachu fermentacji, możemy przygotować inne, równie skuteczne mikstury. Do najprostszych należą wyciąg, wywar oraz napar. Każdy z nich przygotowuje się nieco inaczej i ma specyficzne zastosowanie.

Wyciąg z pokrzywy , nazywany czasem „bezzapachową gnojówką”, powstaje przez zalanie 1 kg świeżego, pociętego ziela 10 litrami odstanej wody i pozostawienie na 12 do 24 godzin. Stosuje się go bez rozcieńczania, głównie do oprysków przeciwko mszycom i przędziorkom.

, nazywany czasem „bezzapachową gnojówką”, powstaje przez zalanie 1 kg świeżego, pociętego ziela 10 litrami odstanej wody i pozostawienie na 12 do 24 godzin. Stosuje się go bez rozcieńczania, głównie do oprysków przeciwko mszycom i przędziorkom. Z kolei wywar wymaga dłuższego przygotowania – pokrzywy moczymy przez dobę, a następnie gotujemy całość przez około 30 minut. Po wystudzeniu i rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:5, staje się cennym środkiem do walki z chorobami grzybowymi, takimi jak szara pleśń, rdza czy mączniak prawdziwy.

wymaga dłuższego przygotowania – pokrzywy moczymy przez dobę, a następnie gotujemy całość przez około 30 minut. Po wystudzeniu i rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:5, staje się cennym środkiem do walki z chorobami grzybowymi, takimi jak szara pleśń, rdza czy mączniak prawdziwy. Najszybszy w przygotowaniu jest napar – wystarczy zalać rozdrobnione ziele wrzątkiem i odstawić do ostygnięcia. Taki preparat, bez rozcieńczania, możemy wykorzystać do podlewania lub oprysków wzmacniających rośliny.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.