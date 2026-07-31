Choć sierpień w ogrodzie to miesiąc wakacyjny, ale ogrodnicy mają co robić. W tym miesiącu można siać i sadzić wiele roślin. To także dobry czas na rozmnażanie niektórych gatunków.

Jakie warzywa siejemy w ogrodzie w sierpniu?

W sierpniu wysiewamy warzywa na jesienny zbiór m.in. rzodkiewkę, rzodkiew, sałatę roszponkę (w wolne miejsca po zbiorze innych warzyw). W sierpniu siejemy także rośliny na nawóz zielony jako poplon po warzywach i jednorocznych roślinach ozdobnych. Wysiewamy np. facelię (nadaje się na wszystkie rodzaje gleb). Ponieważ roślina ta rośnie szybko, można ją będzie ściąć i przykopać jeszcze przed zimą.

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Jakie rośliny dzielimy i rozsadzamy w sierpniu?

Sierpień to znakomity czas na podział i rozsadzenie bylin, które już zakończyły kwitnienie.

W sierpniu dzielimy i rozsadzamy:

rozrośnięte kępy jastruni (złocieni wielkich), liliowców, omiegów kaukaskich i maków wschodnich oraz roślin okrywowych (dąbrówki rozłogowe, fiołki, floksy – szydlasty i Douglasa, karmniki ościste, rogownice, ubiorki wiecznie zielone, zawciągi nadmorskie, żagwiny);

kosaćce kłączowe – bródkowy i niski – dzielimy co trzy lata (jeśli źle kwitną – częściej). Możemy to robić przez cały sierpień;

piwonie (druga połowa sierpnia to najlepsza pora na dzielenie rozrośniętych karp piwonii). Nadają się do tego tylko kilkuletnie karpy, na których jest dużo pąków;

zimowity - w sierpniu sadzimy bulwy zimowitów. Umieszczamy je na głębokości około 15 cm, w odstępach 20–25 cm. Powinny zakwitnąć miesiąc po posadzeniu.

rośliny wodne - nie należy jednak robić tego w pełnym słońcu. Trzeba też zadbać, aby rośliny przygotowane do sadzenia nie przeschły.

Rozmnażanie roślin w sierpniu

W sierpniu rozmnażamy wrzosy przez sadzonki wierzchołkowe. Sadzonki pobieramy z roślin przed kwitnieniem. Wykorzystujemy te odcinki pędów, na których nie zawiązały się kwiatostany. W sierpniu pobieramy i ukorzeniamy także sadzonki krzewów wiecznie zielonych i innych, np. berberysów, szczodrzeńca, ogników, ostrokrzewów.

Jakie rośliny sadzimy w ogrodzie w sierpniu

W sierpniu można sadzić w ogrodzie drzewa i krzewy uprawiane w pojemnikach. Najlepiej robić to w pochmurne i wilgotne dni, wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Po posadzeniu przez kilka dni należy obficie je podlewać.

W sierpniu sadzimy także rozsadę roślin dwuletnich (przez cały miesiąc): bratków, niezapominajek, malw, dzwonków ogrodowych, stokrotek oraz bulwy zimowitów (zakwitną już jesienią), a pod koniec sierpnia także cebule narcyzów i szachownic (cesarskiej i kostkowej).

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#MuratorOgroduje: Byliny krótkiego dnia