Czy można sadzić truskawki w sierpniu?

Truskawki z powodzeniem można sadzić w sierpniu. Późne lato jest uznawane za jeden z najlepszych terminów sadzenia truskawek. Ziemia jest wtedy ciepła, dzięki czemu młode rośliny szybko wypuszczają korzenie. Jednocześnie do nadejścia zimy mają jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby zaaklimatyzować się na nowym stanowisku.

Rośliny posadzone w sierpniu mogą rozpocząć intensywny wzrost już wczesną wiosną i wydać pierwszy plon w kolejnym sezonie. Z tego względu sierpniowe sadzenie jest korzystniejsze od bardzo późnego, jesiennego.

Najlepszy moment na sadzenie truskawek latem to druga połowa sierpnia, gdy temperatury nie są już tak wysokie, a gleba zachowuje odpowiednią wilgotność.

Jakie truskawki wybierać do sadzenia w sierpniu?

Do sierpniowego sadzenia najlepiej nadają się zdrowe, silne i dobrze ukorzenione sadzonki. Najlepszym wyborem będą sadzonki doniczkowane. Mają rozwiniętą bryłę korzeniową, dlatego po przeniesieniu na grządkę stosunkowo szybko się przyjmują. Roślina przeżywa minimalny szok po posadzeniu i od razu rusza ze wzrostem. Można sadzić również ukorzenione sadzonki pozyskane z rozłogów, pod warunkiem że są silne i mają kilka zdrowych liści.

Wybór odmiany zależy od oczekiwanego terminu zbioru. Truskawki tradycyjne, owocujące raz w sezonie, mogą należeć do odmian wczesnych, średnio wczesnych lub późnych. Posadzenie kilku odmian pozwala wydłużyć zbiory. Osoby chcące zbierać owoce przez większą część lata mogą wybrać odmiany powtarzające owocowanie.

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Autor: Getty Images Sadzonki truskawek uprawiane w doniczkach można sadzić już od wiosny niemal przez cały sezon

Jak przygotować grządki pod truskawki?

Dla truskawek należy wybrać nasłonecznione i zaciszne stanowisko – w cieniu owoce będą mniejsze i kwaśne. Podłoże powinno być żyzne, próchnicze i lekko kwaśne. Jeśli ziemia jest ciężka i gliniasta, należy wymieszać ją z kompostem i piaskiem albo usypać podwyższone zagony.

Przed sadzeniem konieczne jest dokładne odchwaszczenie grządek, zwłaszcza z perzu. Po tym należy ziemię przekopać dodając dojrzały kompost. Pamiętaj, aby nie sadzić truskawek w tym samym miejscu co roku, aby uniknąć chorób.

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Jak sadzić truskawki krok po kroku?

Sadzenie truskawek w sierpniu należy przeprowadzić w pochmurny dzień lub wieczorem. Przed rozpoczęciem pracy należy podlać sadzonki w doniczkach. Nawilżona bryła korzeniowa łatwiej wychodzi z pojemnika i jest mniej podatna na rozpadanie się. Jeżeli korzenie są mocno skręcone, można je delikatnie rozluźnić.

Wyznacz rzędy - truskawki sadzi się w rzędach, rozstawie 30–45 cm między roślinami i 70–90 cm miedzy rzędami.

- truskawki sadzi się w rzędach, rozstawie 30–45 cm między roślinami i 70–90 cm miedzy rzędami. Wykop dołek dla każdej sadzonki - powinien być na tyle szeroki, aby korzenie swobodnie mieściły się w ziemi i nie zawijały ku górze.

- powinien być na tyle szeroki, aby korzenie swobodnie mieściły się w ziemi i nie zawijały ku górze. Ułóż sadzonkę na odpowiedniej głębokości - korzenie muszą znaleźć się pod ziemią, ale miejsce, z którego wyrastają liście (tzw. serduszko) powinno pozostać na poziomie powierzchni gleby.

- korzenie muszą znaleźć się pod ziemią, ale miejsce, z którego wyrastają liście (tzw. serduszko) powinno pozostać na poziomie powierzchni gleby. Zasyp korzenie ziemią - podłoże należy delikatnie docisnąć dłońmi, aby wokół korzeni nie pozostały duże przestrzenie powietrzne.

- podłoże należy delikatnie docisnąć dłońmi, aby wokół korzeni nie pozostały duże przestrzenie powietrzne. Obficie podlej roślinę - woda pomaga ziemi osiąść wokół korzeni i ogranicza stres związany z przesadzaniem.

Posadzone truskawki można wyściółkować np. słomą. Ściółka ogranicza parowanie wody, hamuje rozwój chwastów i w kolejnym sezonie chroni dojrzewające owoce przed bezpośrednim kontaktem z ziemią.

Autor: Svetlana Vysokos/ Getty Images Należy uważać, by nie sadzić truskawek za głęboko i nie zasypywać ziemią najmniejszego środkowego liścia

Jak pielęgnować truskawki po posadzeniu?

Najważniejszym zabiegiem po sierpniowym sadzeniu truskawek jest regularne podlewanie. Przez pierwsze tygodnie podłoże powinno pozostawać umiarkowanie wilgotne. Podlewać należy bezpośrednio przy ziemi, najlepiej rano. Moczenie liści późnym wieczorem może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych, ponieważ rośliny pozostają wilgotne przez całą noc.

Grządki z truskawkami trzeba też systematycznie odchwaszczać. Chwasty konkurują z młodymi truskawkami o wodę, światło i składniki pokarmowe. Należy usuwać je ostrożnie, ponieważ korzenie truskawek znajdują się stosunkowo płytko.

Jeżeli rośliny zaczną wytwarzać kolejne rozłogi, najlepiej je usuwać. Po posadzeniu truskawki powinny przeznaczać energię przede wszystkim na rozwój korzeni i wzmacnianie korony, a nie na tworzenie nowych sadzonek. Usuwać trzeba również chore, zaschnięte i wyraźnie uszkodzone liście.

Świeżo posadzonych truskawek nie należy nawozić nawozami zawierającymi dużo azotu. Nadmiar tego składnika może pobudzić bujny wzrost liści, osłabiając przygotowanie roślin do zimy.

Późną jesienią, po wystąpieniu pierwszych chłodów, młode rośliny warto zabezpieczyć przed mrozem. Można wykorzystać do tego słomę, stroisz (gałązki roślin iglastych) albo agrowłókninę. Okrycie należy zdjąć wiosną, po ustąpieniu mrozów.

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