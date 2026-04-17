Truskawki odwdzięczą się obfitymi zbiorami, jeśli zapewnimy im sprzyjające otoczenie. Dowiedz się, jakie rośliny korzystnie wpłyną na zdrowie i rozwój truskawek, a jakie są dla nich złym sąsiedztwem.

Dlaczego odpowiednie sąsiedztwo ma tak duże znaczenie?

Sadzenie roślin w odpowiednim sąsiedztwie to jedna z podstawowych zasad ogrodnictwa ekologicznego, znana jako uprawa współrzędna. Polega ona na takim doborze gatunków, aby rosnąc obok siebie, wzajemnie się wspierały. Dobre sąsiedztwo oznacza, że jedne rośliny chronią drugie przed szkodnikami, poprawiają ich wzrost, wzbogacają glebę w składniki odżywcze, a nawet wpływają na smak owoców. Z kolei złe sąsiedztwo może prowadzić do konkurencji o wodę i składniki mineralne i sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników, a w konsekwencji do słabszych plonów.

Jak wybrać idealne stanowisko dla truskawek?

Pierwszym krokiem do sukcesu w uprawie truskawek jest wybór odpowiedniego miejsca. Krzaczki potrzebują dużo słońca, najlepiej rosną w miejscach słonecznych. Miejsce powinno być osłonięte od silnego wiatru, który może uszkadzać delikatne kwiaty i owoce.

Truskawki preferują gleby dobrze przepuszczalne, żyzne, o lekko kwaśnym odczynie. Nie powinno się ich sadzić w podłożach ciężkich, gliniastych i podmokłych. Stanowisko powinno być dobrze nawodnione, ale bez zastojów wody, które mogą prowadzić do gnicia korzeni.

Ważne jest, aby nie sadzić truskawek w miejscach, gdzie wcześniej rosły pomidory, ziemniaki, papryka czy maliny (ze względu na podatność na podobne choroby i szkodniki). Przed posadzeniem truskawek warto wzbogacić glebę kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem.

Dlaczego warto zapewnić truskawkom dobre sąsiedztwo?

Odpowiednie towarzystwo innych roślin wpływa korzystnie nie tylko na wzrost truskawek, ale także na ich odporność i plonowanie. Niektóre rośliny wydzielają substancje chemiczne, które odstraszają szkodniki truskawek albo przyciągają ich naturalnych wrogów. Dzięki nim można ograniczyć stosowanie pestycydów. Inne działają jak naturalne repelenty, odstraszając mszyce, nicienie czy ślimaki. Rośliny motylkowate mogą stymulować wzrost truskawek przez wzbogacanie gleby w azot, który jest niezbędny truskawkom do bujnego wzrostu.

Niektóre zioła i kwiaty mogą wpływać na smak owoców truskawek, sprawiając, że stają się słodsze i bardziej aromatyczne.W upalne dni, niektóre wyższe rośliny mogą zapewnić truskawkom delikatny cień, chroniąc je przed przegrzaniem i poparzeniami słonecznymi.

i Posadzenie aksamitek między krzaczkami truskawek to dobry pomysł

Jakie rośliny sadzić obok truskawek?

Oto najlepsze towarzystwo dla truskawek.

Warzywa:

Czosnek i cebula - ich silny zapach odstrasza ślimaki, nicienie, a także mszyce, wydzielane przez nie związki siarki działają grzybobójczo ograniczając rozwój chorób grzybowych.

Fasola szparagowa i groch - jako rośliny strączkowe mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego i wzbogacania nim gleby.

Sałata i szpinak - mają płytkie systemy korzeniowe i nie konkurują z truskawkami o składniki odżywcze, a ich liście mogą pomóc w utrzymaniu wilgoci w glebie i zacienić podłoże.

Rzodkiewka - może być sadzona między rzędami truskawek. Dzięki krótkiemu cyklowi wzrostu zostanie zebrana zanim truskawki zaczną owocować, nie konkurując z nimi o zasoby. Dodatkowo, może pomóc w rozluźnieniu gleby.

Zioła:

Mięta - jej intensywny zapach odstrasza wiele szkodników, w tym ślimaki i mrówki. Trzeba jednak kontrolować jej wzrost, aby nie zdominowała truskawek (np. posadzić w doniczkach między truskawkami).

Tymianek - przyciąga pożyteczne owady niezbędne do zapylania truskawek. Dodatkowo, jego aromat może odstraszać niektóre szkodniki.

Rozmaryn – także przyciąga zapylacze i może odstraszać szkodniki.

Ogórecznik lekarski – przyciąga pszczoły i inne zapylacze, co jest bardzo korzystne dla truskawek. Podaje się też, że poprawia smak owoców i wzmacnia ich odporność.

Melisa – jej cytrynowy zapach melisy może odstraszać niektóre szkodniki.

Bazylia – wspiera zdrowy rozwój truskawek, a niektórzy ogrodnicy uważają, że może poprawiać smak owoców.

Kwiaty:

Nagietek - jego korzenie wydzielają substancje, które odstraszają nicienie, a kwiaty przyciągają pożyteczne owady, takie jak biedronki i bzygi, które zjadają mszyce.

Nasturcja - działa jako roślina-pułapka: przyciąga mszyce, które wolą żerować na niej niż na truskawkach.

Aksamitki – działają podobnie jak nagietek, a do tego odstraszają nicienie oraz inne szkodniki.

Wrotycz pospolity – to roślina o silnym, charakterystycznym zapachu, skutecznie odstraszającym wiele szkodników. Można go sadzić na obrzeżach grządki z truskawkami jako naturalna bariera ochronna.

Jakich roślin truskawki nie lubią jako sąsiadów?

Nie wszystkie rośliny są dobrym towarzystwem dla truskawek. Niektóre mogą szkodzić ich rozwojowi. Oto lista roślin, których sadzenie obok truskawek jest niewskazane:

Rośliny z rodziny kapustnych (kapusta, brokuły, kalafior, brukselka, rzepak) - są często atakowane przez te same szkodniki, co truskawki. Dodatkowo, mogą konkurować o składniki odżywcze i wodę.

Ziemniaki - są podatne na te same choroby co truskawki (m.in. na zarazę ziemniaczaną). Ponadto, intensywnie pobierają składniki odżywcze z gleby, zubożając ją dla truskawek.

Pomidory - podobnie jak ziemniaki, mogą przenosić szkodliwe dla truskawek choroby grzybowe i wirusowe. Konkurują również o składniki odżywcze i miejsce (zwłaszcza wysokie odmiany).

Maliny - konkurują o wodę i składniki pokarmowe, są podatne na te same choroby i szkodniki (np. szara pleśń). Dodatkowo mają ekspansywny system korzeniowy, który może konkurować z truskawkami o wodę i składniki odżywcze.

Kukurydza, słonecznik – to wysokie rośliny, które mogą mocno zacieniać krzaczki truskawek.

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!