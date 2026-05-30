Chwasty i inne niepożądane rośliny w ogrodzie można zwalczać nie tylko za pomocą herbicydów, ale także zdrowszymi metodami domowymi - przy wykorzystaniu preparatów naturalnych oraz tych na co dzień stosowanych w kuchni.

Domowe sposoby na chwasty - soda oczyszczona i sól niszczą chwasty

Bardzo prostym sposobem na pozbywanie się chwastów jest użycie soli spożywczej lub sody oczyszczonej. Ten sposób jest najbardziej skuteczny w przypadku wschodzących chwastów lub bardzo młodych roślin, które jeszcze nie zdążyły się rozrosnąć do dużych rozmiarów. Szczególnie praktyczne może być zastosowanie soli lub sody do usuwania chwastów wyrastających w szczelinach między płytami chodnikowymi, kostką brukową lub na ścieżkach ogrodowych.

Wystarczy po prostu posypać miejsca, gdzie rosną chwasty solą lub sodą i poczekać kilka dni. Najkorzystniej zrobić to w czasie słonecznej pogody – efekt będzie szybszy i chwasty zaschną.

Można również sporządzić roztwór wodny z soli lub sody i opryskiwać nim chwasty – przyniesie to podobny skutek. Trzeba przy tym oczywiście pamiętać, aby nie posypać (lub nie opryskać) innych, pożytecznych lub ozdobnych roślin, aby ich nie uszkodzić.

Stosując do zwalczania chwastów przygotowany w domu preparat na bazie octu, pamiętajmy by jego stężenie nie zagrażało roślinom ozdobnym

Jak zrobić oprysk na chwasty z octu?

Bardzo pomocnym i tanim domowym sposobem zwalczania chwastów jest sporządzenie roztworu na bazie octu. Działa on parząco na rośliny (dzięki właściwościom kwasowym) i w szybkim tempie powoduje ich zamieranie. Wystarczy więc zwykły ocet spożywczy (o stężeniu zazwyczaj 10%) wykorzystać jako naturalny środek na chwasty i opryskiwać je za pomocą opryskiwacza ręcznego.

W przypadku octu należy jednak pamiętać również o tym, że może on niszczyć również rośliny ozdobne, dlatego należy wykonywać opryski ostrożnie i tylko na chwasty. Dla większego bezpieczeństwa można także obniżyć stężenie roztworu (np. tylko na młodsze chwasty) i rozcieńczyć ocet z wodą (w proporcji np. 1:2 lub innej). Aby zwiększyć przyczepność roztworu, można jeszcze dodać do niego kilka kropel płynu do naczyń.

Co naturalnego na chwasty?

Zastosowanie ściętych pokrzyw jako ściółki na rabatach, znacząco ogranicza rozwój chwastów, dlatego jeśli mamy w ogrodzie pokrzywy nie warto ich usuwać. Ściętymi pędami pokrzyw warto przykryć glebę pod roślinami, a efekt może być zaskakujący. Ta metoda ma także inną zaletę – pokrzywa odżywia także glebę, poprawia jej strukturę i wzbogaca w cenne składniki odżywcze.

W podobny sposób można wykorzystać ściętą trawę, która także okryje glebę i zagłuszy wschodzące chwasty, odżywiając przy tym glebę. Należy pamiętać, że ścięte części roślin w naturalny sposób dość szybko będą się rozkładać, dlatego takie naturalne ściółkowanie (mulczowanie) należy powtarzać (nawet kilka razy w sezonie).

Ściółkowanie rabat ściętym zielem pokrzywy znacząco zmniejsza wystepowanie chwastów

Domowe opryski na chwasty - czym można zastąpić Roundup?

W przypadku, gdy chwastów jest dużo i trzeba już zastosować specjalistyczny preparat, warto w pierwszej kolejności postawić na środki naturalne – bezpieczniejsze dla środowiska i naszego zdrowia. Obecnie znajdziemy w sprzedaży wiele gotowych preparatów naturalnych, np. sporządzanych na bazie roślin i wykorzystujących ich właściwości. Warto szczególnie unikać herbicydów zawierających toksyczny i totalny (nieselektywny) glifosat (np. Roundup) i zastępować go innymi, równie skutecznymi preparatami.

Zdrowszą, bezpieczniejszą alternatywą dla Roundupu, mogą być dostępne obecnie w sprzedaży inne preparaty wykorzystujące właściwości wyselekcjonowanych, pożytecznych organicznych kwasów. Godne polecenia są między innymi środki Effect 24h lub Randacol. Zawierają one kwas pelargonowy (nazywany także nonanowym), substancje pochodzenia naturalnego - zawiera ją olejek eteryczny wydzielany przez pelargonie. Działa on kontaktowo na chwasty oraz mech i niszczy je.

Efekty oprysku takimi preparatami widoczne są już po kliku dniach, ale należy pamiętać, że są one nieselektywne i mogą zniszczyć inne, przypadkowo opryskane rośliny. Kwas nonanowy nie odkłada się w glebie i po wykonaniu oprysku można bezpiecznie uprawiać rośliny. Dla bezpieczeństwa wystarczy jedynie odczekać, by ciecz użytkowa wyschła na powierzchni opryskanych roślin (okres prewencji) i wówczas nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi, jak i zwierząt. Jeśli oprysk wykonujemy w uprawach roślin uprawnych (do spożycia), np. jabłek, śliw, winorośli należy zachować okres karencji, który w tym przypadku wynosi tylko 1 dzień.

