Dlaczego warto wykorzystać skoszoną trawę?

Świeżo skoszona trawa to prawdziwa bomba odżywcza dla ogrodu. Jest bogata w kluczowe dla wzrostu roślin makroelementy, takie jak azot, fosfor i potas. Co ciekawe, zawartość azotu w wiosennej trawie może sięgać nawet 2,5%, co przewyższa jego stężenie w świeżym oborniku bydlęcym, gdzie wynosi ono około 0,5%. Dzięki temu skoszona trawa stanowi darmowy i skuteczny materiał do wzbogacania podłoża. Wprowadzona do gleby, na przykład przez kompostowanie lub ściółkowanie, trawa ulega rozkładowi, zamieniając się w próchnicę. Proces ten ma kluczowy wpływ na żyzność podłoża. Próchnica poprawia jego strukturę, czyniąc ją bardziej gruzełkowatą, co z kolei sprzyja lepszemu napowietrzeniu korzeni. Dodatkowo, zwiększa zdolność gleby do magazynowania wody oraz ogranicza wypłukiwanie cennych składników mineralnych, które stają się łatwiej dostępne dla roślin.

Ściółkowanie skoszoną trawą

Ścięte źdźbła traw można użyć do ściółkowania rabat. Warstwa pokosu rozłożona na grządkach pozwala na zatrzymanie wilgoci w glebie i uniemożliwia kiełkowanie chwastów. Ścięta trawa zawiera dużo azotu, który przedostaje się do podłoża za pośrednictwem organizmów glebowych przetwarzających tkanki roślinne w próchnicę. Nie należy do ściółkowania używać pokosu zawierającego kwiatostany traw i innych roślin.

Skoszoną trawę można zostawić na trawniku nie zgrabiając jej, ale tylko wtedy, jeśli ścięte źdźbła są młode, delikatne i niezbyt długie. Takie szybko się rozkładają i nie wpływają niekorzystnie na trawnik, wręcz przeciwnie – zasilają go w potrzebne składniki odżywcze, między innymi w azot.

Nie należy natomiast pozostawiać na trawniku pokosu, jeśli zawiera kwiatostany, łodygi i stare źdźbła. Twarde części trawy rozkładają się bardzo wolno, powodując filcowanie darni, czyli zbijanie się martwych fragmentów roślin, co utrudnia wzrost trawy.

Skoszona trawa jako nawóz do... trawnika

Skoszona trawa może stać się świetnym nawozem dla trawnika. Wystarczy do koszenia używać kosiarki z funkcja mulczowania. Mulczowanie trawy to zabieg polegający na rozdrobnieniu pokosu przez kosiarkę i pokrycie jego cienką warstwą powierzchni trawnika. Jest to ekologiczny sposób na pielęgnację trawnika. Pozostawiony pokos ulega rozkładowi, co czyni z niego naturalny nawóz.

Jeśli pokos pozostawiamy na trawniku, trawa musi być koszona często, nawet co kilka dni. Kosić trzeba suche źdźbła, ponieważ tylko wtedy nie zbijają się, lecz równomiernie rozsypują po powierzchni trawnika.

Skoszona trawa - materiał na kompost

Jeśli skoszonej trawy jest bardzo dużo, warto ją kompostować. Skoszoną trawę można też wrzucić do kompostownika, choć lepiej ją przedtem podsuszyć. Pokos układamy na pryzmie kompostowej niezbyt grubymi warstwami, jeśli warstwy będą zbyt grube, źdźbła nie rozłożą się, tylko zgniją. Cienkie warstwy pokosu przedzielamy luźnym materiałem, takim jak ziemia, cienkie gałęzie i pędy, aby do wnętrza stosu docierało jak najwięcej powietrza. Po kilku miesiącach otrzymamy kompost, znakomity nawóz organiczny, który będziemy mogli także wykorzystać do nawożenia trawnika.

Gnojówka z trawy

Skoszona trawa może posłużyć nie tylko jako nawóz stały, ale również jako baza do stworzenia odżywczego nawozu w płynie. Przygotowanie gnojówki z trawy jest proste. Wystarczy wypełnić wiadro lub beczkę pokosem do około połowy objętości, a następnie zalać go wodą, najlepiej deszczówką. Pojemnika nie należy szczelnie zamykać – najlepiej przykryć go przepuszczalnym materiałem lub siatką, aby zapewnić dostęp powietrza, co jest kluczowe dla procesu fermentacji.

Mieszaninę należy odstawić w zacienione miejsce na 7-10 dni, pamiętając o codziennym mieszaniu w celu jej napowietrzenia. Gotowa gnojówka ma charakterystyczny, intensywny zapach i ciemny kolor. Przed użyciem ten cenny eliksir należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1,5 części nawozu na 10 części wody. Tak przygotowanym roztworem można z powodzeniem podlewać zarówno rośliny ozdobne, jak i warzywa czy iglaki, dostarczając im łatwo przyswajalnych składników odżywczych.

Przechowywanie skoszonej trawy do późniejszego wykorzystania

Jeśli nie wykorzystujesz całego pokosu od razu, kluczowe jest jego odpowiednie przechowanie. Przede wszystkim należy unikać składowania świeżej trawy w szczelnych, foliowych workach, ponieważ brak dostępu powietrza prowadzi do jej szybkiego gnicia i wydzielania nieprzyjemnego zapachu. Najlepszą metodą jest podsuszenie trawy na słońcu przez kilkanaście godzin. Taki zabieg nie tylko pozbędzie się nadmiaru wilgoci, ale również znacznie zmniejszy objętość materiału. Wysuszoną trawę przechowuj w suchym i przewiewnym miejscu, na przykład w ażurowych skrzyniach lub workach z naturalnych materiałów. Dzięki temu zachowa swoje właściwości i będzie gotowa do użycia jako ściółka czy składnik kompostu w późniejszym terminie.

